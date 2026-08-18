क्वालिटी के साथ समझौता किए बेगैर बजट में खरीदें रनिंग शूज के ये 8 विकल्प!
बेस्ट ब्रांडेड रनिंग शूज इस समय सस्ते में उपलब्ध हैं, इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। जल्दी करें कही मौका छूट न जाए!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप भी फिटनेस का ध्यान रखते हैं और रोजाना रनिंग करते हैं या अन्य शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो यहां सुझाए गए ये 6 रनिंग शूज आपकी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। गलत जूते का चयन शारीरिक गतिविधियों के दौरान चोट का कारण बन सकता है साथ ही पैरों को जल्दी थका देता है, जिससे उत्पादकता भी कम हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में पढ़ने से अच्छा है एक सही और प्रभावी जूते का चयन करें! Amazon पर बेस्ट ब्रांड के रनिंग शूज 40 से 70% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएंगे, इस मौके का लाभ जरूर उठाएं।
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यहां खरीदें टॉप रेटेड रनिंग शूज:
1. Liberty Force 10 Black Sports Shoes for Men - Knit-Mesh Lace-Up Sports Wear
अगर आप भी बेफिक्र होकर बिना थके लंबे समय तक दौड़ना चाहते हैं, तो liberty का ये रनिंग शूज ट्राई कर सकते हैं। इसका डिजाइन पैरों को बेहतर सपोर्ट और बैलेंस मेंटेन रखने में मदद करता है। वहीं शारीरिक गतिविधियों के दौरान आप बेहतर इंटेंसिटी के साथ अपना 100% दे सकते हैं! विशेष रूप से ये बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इसे घर बैठे सस्ते में ऑर्डर करें।
क्यों खरीदें
इसका नेट-मेश अपर पैर में हवा का बहाव बनाए रखता है।
इसमें पैडेड फोम इनसोल का उपयोग किया गया है, जो जिम वर्कआउट या लंबी वॉक के दौरान पैरों को अच्छी कुशनिंग और सपोर्ट देता है।
इसका EVA सोल बहुत हल्का और लचीला है।
क्यों खोजें विकल्प
वॉटर रेजिस्टेंस का अभाव।
2. Skechers Mens Go Run Consistent Running Shoe
शारीरिक गतिविधियों के दौरान अक्सर पैरों में दर्द हो जाता है, तो इस बार अपना जूता बदलने पर ध्यान दें! स्केचर्स का ये बजट फ्रेंडली जूता एक स्टाइलिश कंफर्टेबल विकल्प है, जिसे आप सभी शारीरिक गतिविधियों के अलावा कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। विशेष रूप से इसे इसके स्टाइल कर लिए पसंद किया जाता है, मगर इसकी खूबियां यही तक सीमित नहीं है, ये पैरों को बेहतर सपोर्ट देता है और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-लाइट फोम तकनीक दौड़ते समय जूतों को बहुत हल्का बनाती है।
एयर-कूल्ड गोगा मैट इनसोल पैरों को बेहतरीन कुशनिंग और सपोर्ट प्रदान करता है।
पैरों में हवा का बहाव बनाए रखता है।
क्यों खोजें विकल्प
हील सपोर्ट का अभाव।
सामान्य ब्रांडों की तुलना में स्केचर्स के जूते प्रीमियम रेंज में आते हैं।
3. Campus Men Refresh Pro Running Shoes
Campus के इस जूते को 3400 से अधिक उपभोक्ताओं ने पसंद किया है और इस पर अपने पॉजिटिव रिव्यू भी दिए हैं। अगर आप भी लंबे समय से आरामदायक जूते की तलाश में हैं, तो इसे एक मौका जरूर दें। इस रनिंग शूज का सोल गद्देदार है, इस तरह ये जूता आप बेफिक्र होकर लंबे समय तक पहन सकते हैं। कैंपस के जूते आमतौर पर सस्ते आते हैं, मगर उनकी क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। बिना अधिक खर्च किए एक अच्छी क्वालिटी का जूता खरीद सकते हैं।
क्यों खरीदें
किफायती कीमत पर उपलब्ध है।
मटेरियल पैरों में हवा का अच्छा बहाव बनाए रखता है।
लंबे समय तक पहनने पर भी पैर ठंडे रहते हैं।
क्यों खोजें विकल्प
प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के लिए सीमित।
ये बजट फ्रेंडली जूता लोगों का पसंदीदा रनिंग शूज है, जिसे काफी लोगों ने सराहा है। इसका डिजाइन हो या इसका बनावट दोनों कमाल के हैं। विशेष रूप से ये फ्लैक्सिबल है, जो शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों के अनुसार मुड़ जाता है। इसे बहुत से लोगों ने खरीदा है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू भी दिए हैं। इसका हल्का आरामदायक डिजाइन इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इतनी सारी खूबियां हैं, तो जूता महंगा होगा! जी नहीं, डिस्काउंटेड प्राइस पर बेहद सस्ते में उपलब्ध है।
क्यों खरीदें
ट्रेल रनिंग (कच्चे रास्तों) पर भी अच्छी पकड़ और लचीलापन (flexibility) प्रदान करता है।
पैरों को एक्स्ट्रा कुशनिंग और आराम देता है।
इसका मेश अपर डिज़ाइन पैरों में हवा का बहाव बनाए रखता है।
क्यों खोजें विकल्प
यह बहुत हल्का जूता नहीं है।
बजट में बेस्ट क्वालिटी का जूता चाहिए तो Sparx का ये विकल्प कैसा रहेगा? इस रनिंग शूज का गद्देदार सोल और फैब्रिक पैरों का पूरा समर्थन करते हैं। इस तरह इन्हें लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी किसी तरह का दर्द और थकान महसूस नहीं होता। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के अलावा आप ये जूता रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर पहन सकते हैं। खासकर जो लोग लंबा ट्रैवल करते हैं, उनके लिए बेस्ट विकल्प है।
क्यों खरीदें
किफायती कीमत पर उपलब्ध है।
इसका एयर कुशन सोल दौड़ते या वॉक करते समय झटकों को सोखने में मदद करता है।
जिम वर्कआउट और डेली वॉक के लिए अच्छा कुशनिंग सपोर्ट देता है।
क्यों खोजें विकल्प
भारी एथलेटिक गतिविधियों के लिए सीमित।
6. Bacca Bucci Men Lace Up Running Shoes
Bacca Bucci का ये जूता भला किसे पसंद नहीं होगा। अपने स्पोर्ट्स शूज के लिए जाना जाने वाला ये ब्रांड आपको कभी निराश नहीं कर सकता। ये जूता पैरों को बेहतर सपोर्ट देता है, जिससे बैलेंस मेंटेन रखने में मदद मिलती है। इस प्रकार रनिंग हो या वर्कआउट आपके पैर अधिक स्थिर रहते हैं। पैरों पर कम दबाव पड़ता है साथ ही साथ जायंट्स और मसल्स भी रिलैक्स रहते हैं। जूते को काफी लोगों ने पसंद किया है, इसकी क्वालिटी और इसके कंफर्ट को भी कंज्यूमर्स ने अप्रिशिएट किया है।
क्यों खरीदें
पैडेड कंफर्ट और ब्रीदेबल मटेरियल।
पैरों को सही जगह पर टिकाए रखने में मदद करते हैं और रनिंग के दौरान पूरा सपोर्ट प्रदान करते हैं।
इसका ड्यूरेबल फोम स्मूथ रनिंग अनुभव देता है।
क्यों खोजें विकल्प
वाटर रेजिस्टेंस का अभाव।
जानिए रनिंग शूज क्यों है अधिक प्रभावी विकल्प:
1. ऊर्जा शक्ति बरकरार रहती है:
ज्यादतर रनिंग शूज के सोल को कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है, जो दौड़ते हुए पैरों को आगे की ओर धकेलता है। इस तरह आगे बढ़ने में मदद मिलती है और पैरों की मसल्स पर कम दबाव पड़ता है। वहीं ऊर्जाशक्ति बनी रहती है, इस प्रकार लंबे समय तक पूरी ताकत के साथ गतिविधियों में भाग लिया जा सकता है।
2. कम हो जाती है चोट लगने की संभावना:
रनिंग के दौरान कई बार लोगों का बैलेंस बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से पैरों में मोच आ जाती है या दौड़ते-दौड़ते कई बार पैर फिसल जाता है। इस तरह की घटनाओं से बचने में बेहतर क्वालिटी के रनिंग शूज आपकी मदद कर सकते हैं। ये जूते न केवल पैरों को बेहतर समर्थन देते हैं, बल्कि संतुलन बनाए रखते हैं।
3. फोकस रहने में मदद करता है:
दौड़ते हुए पैरों में परेशानी होने पर आपका ध्यान गतिविधियों से भटक सकता है। इस स्थिति में शारीरिक गतिविधियों की उत्पादकता कम हो जाती है। रनिंग शूज में आपका ध्यान केवल गतिविधियों तक सीमित रहता है, इस प्रकार आप अधिक उत्पादकता के साथ शारीरिक गतिविधियों में भाग ले पाते हैं।
4. इनका हल्का डिजाइन प्रभावी माना जाता है:
ज्यादातर ब्रांड्स के रनिंग शूज हल्के और हवादार होते हैं, जिससे दौड़ते हुए टखनों पर कम भाड़ पड़ता है और आप कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं। साथ ही इससे रनिंग इंटेंसिटी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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