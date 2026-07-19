परफेक्ट ऑफिस लुक के लिए खरीदें ये 8 कम्फर्टेबल जूते, पूरे दिन देंगे आराम
आज हम लेकर आए हैं, 8 बेहतरीन जूते जो आपको देते हैं पूरे दिन का लंबा आराम,वो भी बेहद सस्ते में। इंतजार कैसा इन्हें आज ही खरीदें!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप भी रोजाना ऑफिस के लिए घंटों ट्रैवल करते हैं और 8 से 9 घंटों तक लगातार ऑफिस में होते हैं, तो ये आसान नहीं है! इस दौरान पैर बहुत थक जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में एक अच्छी क्वालिटी का बेहतर सपोर्ट देने वाला जूता आपकी मदद कर सकता है। एक अच्छा जूता ट्रैवलिंग की थकान कम करता है और ऑफिस में लंबे घंटों तक पैरों को रिलैक्स रहने में मदद करता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं, 8 बेहतरीन जूते जो आपको देते हैं पूरे दिन का लंबा आराम,वो भी बेहद सस्ते में! तो आइए हमारे साथ एक्सप्लोर करें इन 8 जूतों की विशेषता।
8 आरामदायक ऑफिस वियर शूज जो आपको देंगे पूरे दिन का आराम:
1. Skechers Men Summits Sneakers
Skechers का ये जूता हल्का और आरामदायक विकल्प है। डेली वियर के तौर पर पहनने के लिए इससे बेहतर भला क्या होगा। ये जूता आपको पूरे दिन सक्रिय रखता है, जिससे आप बिना थके अपनी नियमित दिनचर्या का सारा काम कर सकते हैं। खासकर अगर आप ऑफिस के लिए लंबे घंटों तक ट्रैवल या ड्राइव करते हैं, तो इस तरह के जूते थकान को कम करने में मदद करेंगें। क्योंकि ऑफिस में एक्टिव रहने के लिए आपका तरोताजा रहना बहुत जरूरी है। ये जूता पसंद आया है, तो इसे 46% के ऑफ पर बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं।
Boldfit का कैजुअल शूज रोजाना ऑफिस वियर के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। क्योंकि इसका गद्देदार सोल और फ्लैक्सिबल फैब्रिक पैरों को बेहतर समर्थन और संतुलन देते हैं, जिससे लंबे घंटों के बाद भी पैर जल्दी नहीं थकते। वहीं जब आप ऑफिस में इन्हें पहन कर बैठते हैं, तो आप अपने पैरों का मूवमेंट चालू रख सकते हैं, क्योंकि इस जूते की फैब्रिक फ्लैक्सिबल है, इस प्रकार आपके लिए पैरों को हिलाना आसान हो जाता है। पैरों में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है और कम से कम थकान का अनुभव होता है। ये जूता हमेशा से डिमांड में रहा है और कंज्यूमर्स ने भी इसे पसंद किया है।
ऑफिस के लिए रोजाना घंटों ट्रैवल करते हैं और थकान के कारण घर लौटने के बाद हालत खराब हो जाती है, तो अब अपना जूता बदलने पर विचार करें! क्योंकि एक सही फुटवियर पूरे दिन की थकान आधा कर सकता है। Athco का ये जूता इस स्थिति में आपकी मदद करेगा। इसका सपोर्टिव सोल, बेहतर संतुलन बनाए रखता है और पैरों को आराम देता है। आप इसे ट्रैवलिंग और ड्राइविंग के दौरान कैरी करने के अलावा जॉगिंग और रनिंग के दौरान पहन सकते हैं। इस तरह के जूते शारीरिक गतिविधियों के दौरान उत्पादकता और बढ़ा देते हैं।
4. Campus Men Oxyfit (N) Walking Shoes
Campus का ये वॉकिंग शूज आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस के साथ बजट फ्रेंडली दाम पर उपलब्ध है। ये जूता एवरीडे स्टाइलिंग के लिए एक अच्छा विकल्प है। आप इसे ऑफिस में कैरी करने के अलावा जॉगिंग वॉकिंग जैसी गतिविधियों के दौरान भी पहन सकते हैं। ये जूता ऑफिस में होने वाले लंबे घंटों के थकान का अनुभव कम करता है, जिससे आप बेहतर उत्पादकता के साथ घर आने के बाद अन्य गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।
5. Bata Men's Slip-on Walking Shoe
3500 से अधिक लोगों का पसंदीदा Bata का ये जूता आप सभी को बेहद पसंद आएगा। विशेष रूप से ये वर्किंग लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है, मगर एक गलत फुटवियर आपकी थकान को चार गुना बढ़ा सकता है। विशेष रूप से ऑफिस के लंबे घंटे के दौरान एक सही फुटवियर पहनना बहुत जरूरी है। ये जूता पैरों को बेहतर सपोर्ट देता है और साथ ही साथ हवा का बहाव भी बनाए रखता है, जिससे आपके टखनों को सक्रिय रहने में मदद मिलती है। यकीन नहीं आता तो खुद आजमा कर देख लें।
Careforce वॉकिंग शूज हल्का गद्देदार विकल्प है, जो पैरों को बेहतर सपोर्ट और संतुलन देता है। अगर आप अक्सर ट्रैवल या ड्राइव करते हैं, तो ये जूता जरूर खरीदें! ये लंबे घंटों के दौरान आपके पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखता है। इसका फ्लैक्सिबल सोल पैरों के मूवमेंट के अनुसार एडजस्ट हो जाता है, जिससे लंबी दूरी तय करने पर भी थकान की संभावना कम रहती है। वहीं ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान जूता पहने रहना इतना आसान नहीं है, मगर ये जूता आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान साबित हो सकता है।
7. Campus Men's Flynn Walking Shoes
Campus का कैजुअल शूज रोजाना ऑफिस वियर के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। क्योंकि इसका गद्देदार सोल और फ्लैक्सिबल फैब्रिक पैरों को बेहतर समर्थन और संतुलन देते हैं, जिससे लंबे घंटों के बाद भी पैर जल्दी नहीं थकते। ये जूता आपको पूरे दिन सक्रिय रखता है, जिससे आप बिना थके अपनी नियमित दिनचर्या का सारा काम कर सकते हैं। खासकर अगर आप ऑफिस के लिए लंबे घंटों तक ट्रैवल या ड्राइव करते हैं, तो इस तरह के जूते थकान को कम करने में मदद करेंगें।
Doctor Extra Soft स्पोर्ट्स शूज का गद्देदार सोल पैरों पर बेहद आरामदायक महसूस होता है। विशेष रूप से जिन लोगों के पैरों में दर्द रहता है, मगर उन्हें रोजाना ऑफिस के लिए घंटों ट्रैवल करना होता है, तो इस तरह का जूता ट्राई कर सकते हैं। ये उनके पैरों को रिलैक्स रखता है, वो भी दर्द को ट्रिगर किए बैगर! ये जूता पैरों को बेहतर सपोर्ट देता है और साथ ही साथ हवा का बहाव भी बनाए रखता है, जिससे आपके टखनों को सक्रिय रहने में मदद मिलती है। यकीन नहीं आता तो खुद आजमा कर देख लें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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