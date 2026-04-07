समर्स में ट्राई करें हल्के आरामदायक जूतों के 8 बजट फ्रेंडली विकल्प
Amazon पर समर फ्रेंडली लाइटवेट जूतों के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं। यहां अलग-अलग ब्रांड के टॉप रेटेड जूते मिल जाएंगे, वो भी आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्म मौसम में हैवी जूते पैरों को इरिटेट कर सकते हैं। ऐसे जूतों में पैरों में पसीना फंसा रहता है जिससे फंगल इन्फेशन का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप आज तक समर्स में हैवी जूते पहनते आ रहे हैं, तो अब समय आ गया है इन्हें बदलने का! Amazon पर समर फ्रेंडली लाइटवेट जूतों के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं। यहां अलग-अलग ब्रांड के टॉप रेटेड जूते मिल जाएंगे, वो भी आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर। यानी आधे से कम दाम में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इन जूतों की हवादार फैब्रिक पैरों को रिलैक्स रखती है और गर्मी में बिना किसी परेशानी के बेफिक्र होकर गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। आइए एक्सप्लोर करते हैं, समर फ्रेंडली लाइट वेट जूतों के 8 बेहतरीन विकल्प।
SPARX के रनिंग शूज का मटेरियल हल्का और हवादार है। यानी इनमें हवा का बहाव बना रहता है, जिससे पैरों पर पसीना जमा नहीं होता। गर्मी में लंबी जर्नी तय करनी है या लंबे समय तक ड्राइव करना है, ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। साथ ही ये बजट फ्रेंडली प्राइस पर उपलब्ध है, केवल 779 में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
ASIAN का ये बजट फ्रेंडली जूता गर्मी के लिए आइडियल ऑप्शन है। अगर आपके पैरों में अधिक पसीना आता है, तो ये विकल्प ट्राई करें। इसकी हवादार फैब्रिक पैरों को ड्राई और रिलैक्स रखती है। साथ ही ये लाइटवेट है, तो लंबी जर्नी तय करनी हो या फिर ड्राइव करना हो, इन्हें आराम से कैरी कर सकते हैं।
DOCTOR EXTRA SOFT स्पोर्ट शूज उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जिनके पैरों में दर्द रहता है। इसके गद्देदार सोल पैरों को फुल सपोर्ट देते हैं और घुटनों पर कम दबाव डालते हैं। वहीं जॉगिंग और रनिंग के लिए भी ये परफेक्ट रहेंगे। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो उन्हें ये जूता गिफ्ट करें। इस लाइटवेट जूते को पहन कर उनके लिए वॉक करना बेहद आसान हो जाएगा।
ADIDAS का रनिंग शूज हल्का और आरामदायक जूता है। अगर आप भी मेरी तरह समर फ्रेंडली जूते की तलाश में हैं, तो ये विकल्प ट्राई कर सकते हैं। ये लाइटवेट और गद्देदार है, पैरों को फुल सपोर्ट देता है। साथ ही इसकी हवादार फैब्रिक पसीना जमा नहीं होने देती, जिससे गर्मियों में फंगल इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते हैं, तो इस विकल्प को आज ही ऑर्डर करें।
SPARK का स्नीकर शूज लाइटवेट और गद्देदार है, पैरों को फुल सपोर्ट देता है। साथ ही इसकी हवादार फैब्रिक पसीना जमा नहीं होने देती, जिससे गर्मियों में फंगल इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। गर्मी में लंबी जर्नी तय करनी है या लंबे समय तक ड्राइव करना है, ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस समय ये प्रोडक्ट 27% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
हल्के आरामदायक जूते की तलाश है, तो Neeman's का ये जूता ट्राई करें। इस कैजुअल शूज को शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करने के साथ ही कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। इसकी फ्लैक्सिबल और हवादार फैब्रिक गर्म मौसम में इसे एक परफेक्ट विकल्प बनाती है। तो इंतजार कैसा! 65% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Puma का रनिंग शूज इस समय 56% के ऑफ पर उपलब्ध है। ये जूता हल्का और हवादार है, जो गर्म मौसम पैरों पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होगा। यानी इनमें हवा का बहाव बना रहता है, जिससे पैरों पर पसीना जमा नहीं होता। गर्मी में लंबी जर्नी तय करनी है या लंबे समय तक ड्राइव करना है, ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये बजट फ्रेंडली विकल्प है, 56% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
Asian का वॉकिंग जूता गर्म मौसम बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। कैजुअल शूज को शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करने के साथ ही कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। ये जूता लाइटवेट और गद्देदार है, पैरों को फुल सपोर्ट देता है। साथ ही इसकी हवादार फैब्रिक पसीना जमा नहीं होने देती, जिससे गर्मियों में फंगल इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।
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