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2000 से अधिक रिव्यू पढ़ने के बाद हम लाए हैं 6 बेहतरीन रनिंग शूज, जिस पर है कस्टमर्स का पूरा भरोसा

By Anjali Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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आपके लिए रनिंग शूज ढूंढते हुए मैंने पढ़े 2000 से अधिक रिव्यू और इस आधार पर आज लेकर आए हैं, 6 बेस्ट रेटेड जूते जो आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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क्या आप भी लंबे समय से जूते लेने का सोच रहे हैं, मगर समझ नहीं आ रहा था कौन सा जूता सही रहेगा, तो ये लेख आपके लिए है। आपके लिए घंटों के शोध और लोगों के रिव्यू पढ़ने के बाद हम लेकर आए हैं, 6 बेहतरीन रनिंग शूज जिसे उपभोक्ताओं ने काफी पसंद किया है। ये बेहतरीन रनिंग शूज शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों का संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे आप अधिक उत्पादकता के साथ किसी भी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। वहीं ये मजबूत और टिकाऊ जूते लंबे समय तक खराब नहीं होंगे।

running shoes
रनिंग शूज.

अगर आप यह सोच रहे हैं कि ऐसे जूते काफी महंगे आते हैं, तो आपको बताएं Amazon Great Freedom Sale 2026 शुरू हो चुका है। यहां Skechers और Asics जैसे बेस्ट ब्रांडेड जूते पर 50 से 80% तक का छूट चल रहा है। आप इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ ही कैशबैक और बैंक ऑफर्स की सुविधा मिल जाएगी, यानी सोने पर सुहागा। अब बेहद सस्ते में इन्हें घर बैठे फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। स्टॉक लिमिटेड है, इसलिए मोबाइल उठाएं और अपना पसंदीदा जूता आज ही घर मंगवाएं

यहां देखें उपभोक्ताओं के पसंदीदा रनिंग शूज के खास विकल्प:

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Specifications

अल्ट्रा लाइट फोम
ये जूता बहुत हल्का है, इससे दौड़ते या चलते समय पैरों में भारीपन महसूस नहीं होता और बिना थके लंबी दूरी तक दौड़ सकते हैं।
M-Strike टेक्नोलॉजी
यह स्केचर्स की एक खास तकनीक है जो दौड़ते समय आपके पैर के जमीन पर पड़ने के तरीके (स्ट्राइड) को बेहतर बनाती है।
एयर कूल्ड गोगा मैट इनसोल
इसके अंदर लगा इनसोल काफी मुलायम और गद्देदार (cushioned) है, जो पैरों को बहुत आराम देता है। 'एयर कूल्ड' फीचर के कारण इसमें हवा का बहाव बना रहता है, जिससे पैरों में गर्मी कम लगती है और पसीना कम आता है।
मेश मटेरियल
जूते का बाहरी हिस्सा जालीदार कपड़े (मेश) से बना है। इस तरह ठंडक का एहसास बना रहता है, जिससे लंबे समय तक जूता पहने रखने के बाद भी पैर फ्रेश रहते हैं।

Specifications

ब्रेथेबल मेश और सिंथेटिक लेदर
इसका ऊपरी हिस्सा जालीदार कपड़े (Breathable Mesh) और PU सिंथेटिक लेदर से बना है। यह पैरों में हवा का बहाव (ventilation) बनाए रखता है, इस तरह ठंडक का एहसास बना रहता है।
रबर आउटसोल
इसका सोल रबर का बना है, जो दौड़ते समय जमीन पर बेहतर पकड़ (gripping) बनाता है। ये लचीला और टिकाऊ है।
वाटर रेजिस्टेंट
ये जूता वाटर रेजिस्टेंट है, यानी यह बाहरी नमी या पानी के छिंटों को अंदर प्रवेश करने से रोकता है।
ट्रेल रनिंग के लिए उपयुक्त
इस जूते को खासकर कच्चे और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर दौड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इस तरह पैरों को बेहतर पकड़ और संतुलन बनाने में मदद मिलती है।

Specifications

जूते का ऊपरी हिस्सा जालीदार है
जूते का ऊपरी हिस्सा जालीदार (mesh) मटेरियल से बना है, जो हवा के बहाव (air flow) को बनाए रखता है। इससे आपके पैर सूखे और आरामदायक रहते हैं, चाहे आप इसे घंटों पहनें रखें।
बॉल टेक टेक्नोलॉजी
इसके मिडसोल में विशेष 'बॉल टेक' तकनीक का उपयोग किया गया है। यह एड़ी (heel) को अच्छी कुशनिंग देता है।
PU फोम इनसोल
यह पैरों के नीचे एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है, जिससे आप पूरे दिन इसे बिना किसी थकान के पहन सकते हैं।
देखभाल में आसान
इन जूतों को साफ रखना बहुत सरल है। धूल हटाने के लिए रोजाना सूखे कपड़े का इस्तेमाल करें और महीने में एक बार साबुन के पानी से धोकर खुली हवा में सुखा लें।

Specifications

लचीला मेश
इस जूते का ऊपरी हिस्सा लचीले मेश (जालीदार) मटेरियल से बना है। इस तरह जूतों का वजन बहुत कम होता है और पैरों में हवा का बहाव बना रहता है और पैरों में ठंडक बानी रहती है।
ऑर्थोलाइट सॉकलाइनर (Ortholite Sockliner)
ये जूते के अंदर का हिस्सा है, जो पैरों के नीचे नरम और आरामदायक महसूस होता है। इसकी कुशनिंग शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों की थकान को कम करने में मदद करता है।
रबर सोल
आउटसोल रबर से बना है, जो जमीन पर अच्छी पकड़ बनाता है। ये चलते या दौड़ते समय फिसलने के जोखिम को कम करता है और जूते की आयु (durability) बढ़ाता है।
स्टाइल और उपयोग
इसे अपनी रनिंग या वर्कआउट के अलावा कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी आसानी से स्टाइल कर सकते हैं।

Specifications

सॉफ्ट कुशनिंग और सोल मटेरियल
इसका सोल Thermoplastic Elastomers (TPE) और Ethylene Vinyl Acetate (EVA) से बना है। ये जूते को हल्का, लचीला और पैरों के लिए गद्देदार और आरामदायक बनाते हैं।
आयु (Durability)
ये जूता उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बना है, ये लंबा चलता है।
स्टाइलिश और आरामदायक डिज़ाइन
ये जूता इस तरह डिज़ाइन किया गया है, की ये आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखे। इनका फ्लैट हील और लेस-अप डिज़ाइन इसे कैजुअल वियर के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।
जूते का ऊपरी हिस्सा जालीदार है
इस जूते का ऊपरी हिस्सा जालीदार है, जो इसे हवादार (breathable) बनाता है। यह पैरों को ठंडा रखता है और उन्हें आराम पहुंचाता है।

Specifications

हल्का और हवादार
इसमें मेश मटेरियल का उपयोग किया गया है, जो बहुत हल्का है। यह पैरों में हवा के बहाव (ventilation) को बनाए रखता है, जिससे दौड़ते या चलते समय पैरों में पसीना नहीं आता और पैर तरोताजा रहते हैं।
नॉन-स्लिप और शॉकप्रूफ
ये जूता आपको फिसलने नहीं देता। साथ ही, इसका डिज़ाइन ऐसा है कि दौड़ते समय एड़ी (heel) पर आने वाले तनाव और झटकों को कम करता है, जिससे पैरों में दर्द की संभावना कम हो जाती है।
आरामदायक सोल
इसका गद्देदार सोल पैरों को बेहद आराम देते हैं। ये पैरों के दर्द से राहत दिलाने और शारीरिक गतिविधियों के दौरान थकान काम कर, पैरों को आराम देते हैं।
लचीलापन
इसका मटेरियल काफी लचीला है, जो आपके पैरों के मूवमेंट के अनुसार एडजस्ट हो जाता है, जिससे शारीरिक गतिविधियों के दौरान चोट लगने की संभावना कम होती है और संतुलन बना रहता है।

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सही जूते से शारीरिक गतिविधियों में वृद्धि होती है।

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ग्रेट फ्रीडम सेल में जूतों पर 50-80% छूट है।

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उपभोक्ता रिव्यू से जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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