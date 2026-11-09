57 की उम्र में बॉबी देओल ने बनाई फौलादी बॉडी, फिट रहने के लिए छोड़ दी हैं ये 3 चीजें
एक्टर बॉबी देओल ने 57 की उम्र में फौलादी बॉडी बना रखी है और वह इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वर्कआउट के साथ बॉबी अपनी डाइट का खास ख्याल रखते हैं। आइये उनका फिटनेस रूटीन जानते हैं।
एक्टर बॉबी देओल 57 साल के हो चुके हैं लेकिन उन्हें देखकर सही उम्र बता पाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। बॉबी 57 में आकर भी 27 के ही लगते हैं और आज भी फिल्मों में अपने सिक्स पैक एब्स फ्लॉन्ट करते हैं। उनकी सॉलिड बॉडी के पीछे सालों की मेहनत और डाइट और अनुशासन छिपा हुआ है। बॉबी देओल फिट रहने के लिए जिम में घंटों पसीना बहाते हैं और खाने में भी वह हेल्दी ऑप्शन चुनते हैं। बॉबी देओल का मानना है कि फिट रहने से सिर्फ शरीर अच्छा नहीं दिखता बल्कि आप खुश रहते हैं और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी रहती है। आइये जानते हैं बॉबी देओल के फिटनेस रूटीन के बारे में।
हफ्ते में 5-6 दिन करते हैं जिम
बॉबी देओल हफ्ते में करीब 5-6 दिन लगातार जिम करते हैं। वह रोजाना करीब 1 घंटा हैवी वेट ट्रेनिंग और उसके बाद कार्डियो, रनिंग या फंक्शनल एक्सरसाइज करते हैं। वह अपने रूटीन में हर दिन अलग-अलग बॉडी पार्ट्स पर फोकस करते हैं ताकि शरीर में बैलेंस बना रहे। शरीर के स्टैमिना को बढ़ाने के लिए वह साइकिलिंग और स्विमिंग भी करते हैं। उन्हें स्वीमिंग करना खासतौर पर ज्यादा पसंद है और वह इसे अपने हिसाब से कभी भी कर लेते हैं। उनका मानना है कि अगर आप जिम नहीं कर रहे हैं, तो फिटनेस के लिए रनिंग, जॉगिंग या साइकिलिंग ही करें।
डाइट होनी चाहिए हेल्दी
बॉबी देओल अपनी डाइट को लेकर भी काफी सख्त है और वह हमेशा हेल्दी चीजें खाना ही पसंद करते हैं। बॉबी नाश्ते में ओट्स, अंडे, टोस्ट, फल खाते हैं। वह लंच में घर का सिंपल खाना जैसे लौकी की सब्जी, बीन्स, दाल, चावल, रोटी और चिकन खाते हैं। स्नैक्स में एक्टर बादाम दूध, केला, सेब खा लेते हैं। उनकी डाइट में घी और मक्खन जरूर शामिल रहता है। उनका कहना है कि किसी भी चीज से परहेज नहीं करो लेकिन उसे लीमिट में खाओ।
बॉबी देओल नहीं खाते ये 3 चीजें
बॉबी देओल ने कुछ सालों से चीनी और जंक फूड से पूरी तरह से दूरी बना ली है। पहले वह सबकुछ खाया करते थे। हालांकि, कभी-कभार वह टेस्ट के लिए खा लेते हैं। इसके अलावा वह शराब भी छोड़ चुके हैं। 3-4 साल पहले ही उन्होंने शराब पीना छोड़ा है। वह लौकी नहीं खाते थे लेकिन अब उन्होंने उसे भी खाना शुरू किया है।
कंसिस्टेंसी है जरूरी
बॉबी देओल का मानना है कि अगर आपको कुछ करना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी काफी जरूरी है। एक्टर खुद रोजाना मेहनत करते हैं और उसी हिसाब से डाइट बैलेंस करते हैं। तब जाकर उनका शरीर फिट और हेल्दी बना है। उनका सिंपल कहना है कि खुद को फिट रखें, स्वस्थ रखें तो आप मन से खुश रहेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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