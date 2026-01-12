भूमि पेडनेकर ने बिना डायटिंग के कम किया था 40 Kg वजन, वेजिटेरियन बनने के बाद प्रोटीन के लिए खाती थीं ये चीजें

संक्षेप: एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने अपने बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए कड़ी मेहनत की और बिना डायट के 40 किलो कम कर लिया। एक्ट्रेस ने इसके बारे में बात करते हुए अपने वर्कआउट, डायट बैलेंस के बारे में फैंस को बताया। चलिए आपको भूमि का फिटनेस रूटीन बताते हैं।

एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर कमाल की अभिनेत्री हैं, जो अपने किरदार को निभाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करती हैं। किसी रोल के लिए कभी उन्होंने अपना वजन खूब बढ़ाया तो कभी खूब घटाया भी। साल 2020 में भूमि ने नॉन-वेज छोड़ने का फैसला किया था और उस वक्त किसी वजह से उनका वजन भी बढ़ा हुआ था। वेजिटेरियन फूड्स में उन्हें समझ नहीं आता था कि प्रोटीन लेने के लिए वह क्या खाएं। ऐसे में वह पनीर सबसे ज्यादा खाने लगीं। ज्यादा पनीर और प्रोटीन की वजह से उनका वजन भी बढ़ा और तबियत भी बिगड़ गई। अब भूमि के आगे वजन कम करने की चुनौती आ चुकी थी। उन्होंने इसके लिए किसी भी तरह की डायटिंग न करने का फैसला किया, बस अपने खान-पान को हेल्दी और सही पोर्शन में डिवाइड कर लिया। चलिए भूमि पेडनेकर की पूरी वेट लॉस जर्नी के बारे में आपको बताते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इंटरनेट की बातों का असर भूमि पेडनेकर ने एक्ट्रेस सोहा अली खान के पॉडकास्ट में बताया कि सोशल मीडिया से प्रेरित होकर और जिम कल्चर को देखते हुए मैं सिर्फ प्रोटीन पर फोकस करने लगी थीं। मैंने नॉन-वेज खाना छोड़ दिया था, ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रोटीन के लिए मैं वेज में क्या खाऊं। मुझे पनीर प्रोटीन का अच्छा स्रोत समझ आया और मैं दिनभर वही खाती रहती थी। हालत ये हुई कि मैं एक दिन में 120 ग्राम प्रोटीन खा लेती थी, इसकी वजह से मेरे शरीर में सूजन आई, वजन बढ़ा और मेरी हालत भी बिगड़ गई।

वजन कंट्रोल करने का चैलेंज भूमि ने आगे बताया कि जब मेरा वजन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब किसी की बात नहीं सुननी है बल्कि डायट को बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए भूमि ने सही डायट प्लान बनाया और दिन में सिर्फ 60 ग्राम प्रोटीन लेना शुरू किया। प्रोटीन के लिए भूमि पनीर, चीज, सॉय, प्रोटीन शेक, ब्रोकली, चिया सीड्स वगैरह कम मात्रा में बदल-बदलकर लेती थीं। इसके अलावा भूमि ने सादा खाना ही खाया, जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, फल, जूस होता था।

वर्कआउट भूमि ने कहा कि मैंने कभी भी वर्कआउट स्किप नहीं किया। मैं सुबह 3 बजे उठ जाती थीं और जिम करना शुरू करती थी। इसके अलावा उन्होंने 7,000-8,000 कदम चलने का भी गोल रखा। उनका मानना है कि टहलने-चलने से सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है और वह इसे काउंट भी करती थीं। उन्होंने जिम रूटीन में रूटीन में पिलेट्स, दौड़ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेटलिफ्टिंग को शामिल किया था।