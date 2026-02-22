बड़े ब्रेस्ट साइज के लिए कौन सी स्पोर्ट्स ब्रा देगी सबसे ज्यादा सपोर्ट

Best sports bra for big breast size: बड़े साइज के ब्रेस्ट के लिए कौन सी स्पोर्ट्स ब्रा बेस्ट होगी? अगर आपको भी कंफर्ट के साथ कवरेज और सपोर्ट की चिंता रहती है तो फिटनेस कोच सची ने बताया कौन सी स्पोर्ट्स ब्रा होगी बेस्ट।

लड़कियों के लिए एक्सरसाइज करने के लिए सही एक्टिव वियर की जरूरत होती है। जो ना केवल उन्हें हर तरह से कंफर्ट दे। खासतौर पर बात जब स्पोर्ट्स ब्रा की हो तो उन्हें काफी ज्यादा चीजों को देखने पड़ता है। जैसे कि ब्रा ब्रेस्ट को पूरी तरह से सपोर्ट करे, एक्सरसाइज के दौरान किसी तरह का डिसकंफर्ट ना क्रिएट करे और उन्हें पेन भी ना हो। जिन लड़कियों के ब्रेस्ट बड़े होते हैं, उन्हें स्पोर्ट्स ब्रा लेने में ज्यादा सावधानियां रखनी पड़ती है क्योंकि मार्केट में मिलने वाली हर स्पोर्ट्स ब्रा उनके लिए परफेक्ट नहीं होती। टोरंटो बेस्ड गर्ल सची ने कुछ स्पोर्ट्स ब्रा को हैवी ब्रेस्ट गर्ल्स के लिए सजेस्ट किया है। जिसे पहनकर वो आसानी से एक्सरसाइज कर सकती हैं और ये उनके शोल्डर में पेन भी नहीं बढ़ाएगा।

एक्सरसाइज के हिसाब से चुननी पड़ती है ब्रा दरअसल, लेडीज को स्पोर्ट्स ब्रा चुनते समय एक्सरसाइज के टाइप का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर केवल योगा या पिलाटेस कर रही हैं तो वो किसी भी मीडियम इपैक्ट ब्रा से काम चला सकती हैं। लेकिन अगर वो हाई इंटेसिटी, रनिंग, जॉगिंग या बॉक्सिंग जैसी एक्सरसाइज कर रही हैं, जिसमे अपर बॉडी पार्ट को तेजी से हिलाने की जरूरत होती है। तो उन्हें हाई इम्पैक्ट ब्रा की जरूरत होती है। जो ना केवल उन्हें फुल कवरेज दे,साथ में फुल सपोर्ट दे और उनकी छाती को इतना ना प्रेस कर दे कि सांस लेना मुश्किल हो जाए।

शेयर हाई इफेक्ट कंफर्टेबल ब्रा सची ने शेयर किया है कि बिग साइज ब्रेस्ट वाली लेडीज को ऐसे हाई इंपैक्ट ब्रा की जरूरत होती है। जो सपोर्ट तो दें लेकिन उनकी सांस को रोक दे। ऐसे में ब्रा की ये वैराइटी अच्छी होगी।

एनकैप्सूलेटेड ब्रा एनकैप्सूलेटेड ब्रा आमतौर पर डिजाइन में नॉर्मल ब्रा की तरह दो अलग-अलग कप में बनी होती है। जबकि साधारण स्पोर्ट्स ब्रा में ऐसा नहीं होता। जिसकी वजह से स्पोर्ट्स ब्रा ब्रेस्ट को जड़क देते हैं। और सही सपोर्ट नहीं मिल पाता। लेकिन इस ब्रा को हैवी ब्रेस्ट साइज के लिए ही तैयार किया जाता है। जिससे हर ब्रेस्ट को अलग-अलग सपोर्ट मिले और ये ब्रेस्ट को हिलने-डुलने से रोक कर फुल सपोर्ट दे सके।

फ्रंट जिप ब्रा हैवी ब्रेस्ट साइज के लिए फ्रंट जिप ब्रा बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। इसमे फ्रंट से हुक और जिप लगे होते हैं। जिसे पहनकर आप आराम से सारे मूवमेंट कर सकती हैं। ये दो तरह की ब्रा हैवी ब्रेस्ट साइज वाली गर्ल्स के लिए बेस्ट होती हैं।

कौन सी ब्रा भूलकर भी ना पहनें स्कूप नेक ब्रा स्कूप नेक ब्रा केवल दिखने में अच्छी होती है लेकिन ये हैवी ब्रेस्ट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती।

मीडियम इंपैक्ट ब्रा आमतौर पर ज्यादातर कंपनी इसी तरह की ब्रा बनाते हैं जो कि हैवी ब्रेस्ट के लिए बिल्कुल भी नही हैं।

रेसर बैक हाई इंपैक्ट ब्रा हाई इंपैके्ट ब्रा में रेसर बैक भी काफी कॉमन हैं। लेकिन इन्हें पहनने से कंधों पर सारा वजन चला जाता है और कंधे दर्द करने लगते हैं।