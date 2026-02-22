Hindustan Hindi News
बड़े ब्रेस्ट साइज के लिए कौन सी स्पोर्ट्स ब्रा देगी सबसे ज्यादा सपोर्ट

Feb 22, 2026 11:33 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
Best sports bra for big breast size: बड़े साइज के ब्रेस्ट के लिए कौन सी स्पोर्ट्स ब्रा बेस्ट होगी? अगर आपको भी कंफर्ट के साथ कवरेज और सपोर्ट की चिंता रहती है तो फिटनेस कोच सची ने बताया कौन सी स्पोर्ट्स ब्रा होगी बेस्ट।

लड़कियों के लिए एक्सरसाइज करने के लिए सही एक्टिव वियर की जरूरत होती है। जो ना केवल उन्हें हर तरह से कंफर्ट दे। खासतौर पर बात जब स्पोर्ट्स ब्रा की हो तो उन्हें काफी ज्यादा चीजों को देखने पड़ता है। जैसे कि ब्रा ब्रेस्ट को पूरी तरह से सपोर्ट करे, एक्सरसाइज के दौरान किसी तरह का डिसकंफर्ट ना क्रिएट करे और उन्हें पेन भी ना हो। जिन लड़कियों के ब्रेस्ट बड़े होते हैं, उन्हें स्पोर्ट्स ब्रा लेने में ज्यादा सावधानियां रखनी पड़ती है क्योंकि मार्केट में मिलने वाली हर स्पोर्ट्स ब्रा उनके लिए परफेक्ट नहीं होती। टोरंटो बेस्ड गर्ल सची ने कुछ स्पोर्ट्स ब्रा को हैवी ब्रेस्ट गर्ल्स के लिए सजेस्ट किया है। जिसे पहनकर वो आसानी से एक्सरसाइज कर सकती हैं और ये उनके शोल्डर में पेन भी नहीं बढ़ाएगा।

एक्सरसाइज के हिसाब से चुननी पड़ती है ब्रा

दरअसल, लेडीज को स्पोर्ट्स ब्रा चुनते समय एक्सरसाइज के टाइप का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर केवल योगा या पिलाटेस कर रही हैं तो वो किसी भी मीडियम इपैक्ट ब्रा से काम चला सकती हैं। लेकिन अगर वो हाई इंटेसिटी, रनिंग, जॉगिंग या बॉक्सिंग जैसी एक्सरसाइज कर रही हैं, जिसमे अपर बॉडी पार्ट को तेजी से हिलाने की जरूरत होती है। तो उन्हें हाई इम्पैक्ट ब्रा की जरूरत होती है। जो ना केवल उन्हें फुल कवरेज दे,साथ में फुल सपोर्ट दे और उनकी छाती को इतना ना प्रेस कर दे कि सांस लेना मुश्किल हो जाए।

शेयर हाई इफेक्ट कंफर्टेबल ब्रा

सची ने शेयर किया है कि बिग साइज ब्रेस्ट वाली लेडीज को ऐसे हाई इंपैक्ट ब्रा की जरूरत होती है। जो सपोर्ट तो दें लेकिन उनकी सांस को रोक दे। ऐसे में ब्रा की ये वैराइटी अच्छी होगी।

एनकैप्सूलेटेड ब्रा

एनकैप्सूलेटेड ब्रा आमतौर पर डिजाइन में नॉर्मल ब्रा की तरह दो अलग-अलग कप में बनी होती है। जबकि साधारण स्पोर्ट्स ब्रा में ऐसा नहीं होता। जिसकी वजह से स्पोर्ट्स ब्रा ब्रेस्ट को जड़क देते हैं। और सही सपोर्ट नहीं मिल पाता। लेकिन इस ब्रा को हैवी ब्रेस्ट साइज के लिए ही तैयार किया जाता है। जिससे हर ब्रेस्ट को अलग-अलग सपोर्ट मिले और ये ब्रेस्ट को हिलने-डुलने से रोक कर फुल सपोर्ट दे सके।

फ्रंट जिप ब्रा

हैवी ब्रेस्ट साइज के लिए फ्रंट जिप ब्रा बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। इसमे फ्रंट से हुक और जिप लगे होते हैं। जिसे पहनकर आप आराम से सारे मूवमेंट कर सकती हैं। ये दो तरह की ब्रा हैवी ब्रेस्ट साइज वाली गर्ल्स के लिए बेस्ट होती हैं।

कौन सी ब्रा भूलकर भी ना पहनें

स्कूप नेक ब्रा

स्कूप नेक ब्रा केवल दिखने में अच्छी होती है लेकिन ये हैवी ब्रेस्ट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती।

मीडियम इंपैक्ट ब्रा

आमतौर पर ज्यादातर कंपनी इसी तरह की ब्रा बनाते हैं जो कि हैवी ब्रेस्ट के लिए बिल्कुल भी नही हैं।

रेसर बैक हाई इंपैक्ट ब्रा

हाई इंपैके्ट ब्रा में रेसर बैक भी काफी कॉमन हैं। लेकिन इन्हें पहनने से कंधों पर सारा वजन चला जाता है और कंधे दर्द करने लगते हैं।

कंप्रेसन ब्रा

इस तरह की स्पोर्ट्स ब्रा भी काफी ज्यादा कॉमन है। लेकिन ये ब्रेस्ट को फ्लैटेन बना देते हैं और काफी तेजी से जकड़ते हैं। जिससे कई बार सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है।

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

