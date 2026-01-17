वजन बढ़ा दिख रहा है? हो सकता है आपने इन 7 समय में नाप लिया हो वजन!

संक्षेप: वजन कम करना एक धीमी लेकिन टिकाऊ प्रक्रिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत समय पर वजन नापना आपकी फिटनेस प्रोग्रेस को गलत दिखा सकता है? फिटनेस ट्रेनर ने बताए 7 सबसे खराब समय।

वजन घटाने या फिट रहने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए weighing scale एक जरूरी टूल बन चुका है। कई बार एक ही दिन में वजन 2–3 किलो ऊपर-नीचे देखकर मन निराश हो जाता है और लगता है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बार दिखने वाला वजन असल में फैट गेन या लॉस नहीं होता? दरअसल, शरीर का वजन दिनभर में कई वजहों से बदलता रहता है- जैसे पानी की मात्रा, हार्मोनल बदलाव, खाना, नमक का सेवन और यहां तक कि नींद भी।

फिटनेस ट्रेनर और NASM-सर्टिफाइड एक्सपर्ट Alex के अनुसार, वजन नापने का गलत समय आपकी फिटनेस जर्नी को भ्रमित कर सकता है और अनावश्यक तनाव बढ़ा सकता है। कई बार हम ऐसे समय वजन नाप लेते हैं जब शरीर में अस्थायी बदलाव चल रहे होते हैं, जिससे गलत रीडिंग मिलती है। ऐसे में सही समय और सही परिस्थितियों में वजन नापना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि आपकी प्रगति का सही आकलन हो सके और मोटिवेशन बना रहे।

इन 7 समय पर वजन नापने से बचना चाहिए- सबसे पहली गलती है खाने या पानी पीने के तुरंत बाद वजन नापना। भोजन और तरल पदार्थ शरीर में अस्थायी रूप से वजन बढ़ा देते हैं जो फैट गेन नहीं होता, बल्कि पेट में मौजूद सामग्री होती है।

दूसरा समय है पीरियड्स के दौरान। हार्मोनल बदलाव के कारण शरीर में पानी रुक जाता है जिससे वजन 2 से 5 पाउंड तक बढ़ा हुआ दिख सकता है। यह वजन पीरियड्स खत्म होने के बाद अपने आप कम हो जाता है।

तीसरी स्थिति है शराब पीने के बाद। एल्कोहल शरीर की हाइड्रेशन को बिगाड़ देता है। कभी शरीर में पानी रुकता है तो कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे वजन सही नहीं दिखता।

चौथी बड़ी गलती है वर्कआउट के तुरंत बाद वजन नापना। पसीने के कारण वजन कम दिख सकता है, लेकिन यह फैट लॉस नहीं बल्कि पानी की कमी होती है।

पांचवां समय है दिन के अलग-अलग समय पर वजन चेक करना। सुबह से रात तक वजन 2 से 6 पाउंड तक बदल सकता है, इसलिए रैंडम टाइम पर वजन नापना कंफ्यूजन बढ़ाता है।

छठा कारण है बहुत ज्यादा नमक वाला खाना खाने के बाद। सोडियम शरीर में पानी रोकता है जिससे वजन रातों-रात 2 से 4 पाउंड बढ़ सकता है।