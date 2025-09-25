गरबा-डांडिया खेलकर ना हो जाएं बीमार, डॉक्टर से जानें क्या रखें सावधानी

How to avoid injuries or fatigue after garba or dandiya: गरबा या डांडिया खेलने की बहुत एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन हर साल की तरह इस बार ये 5 गलती बिल्कुल ना दोहराएं। नहीं तो फिर से थकान और चोट के बन जाएंगे शिकार।

नवरात्रि का चौथा दिन है आज, इसके साथ ही हर शहर में डांडिया और गरबा की धूम मची हुई है। बड़े लेवल पर डांडिया और गरबा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। जिसमे काफी सारे लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं। जोश और हंसी-खुशी के माहौल में ढेर सारा गरबा करना या डांडिया खेलना काफी सारे लोगों की सेहतो बिगाड़ देता है। कहीं पैरों में मोच आ जाती है तो काफी सारे लोगों की कमर दुखने लगती है। किसी भी तरह की चोट-चपेट से बचने और बहुत ज्यादा थकान की वजह से बीमार नहीं होना चाहते। तो डॉक्टर की इन बातों को जरूर सुन लें। जिससे कि सेलिब्रेशन और उसकी खुशी लांग टर्म के लिए तकलीफ ना देकर जाए।

फिटनेस का ध्यान रखे ऑर्थोपेडिक सर्जन का कहना है कि गरबा या डांडिया खेलने से पहले ही अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। घंटों डांडिया या गरबा खेलने से घुटनों और एड़ियों में मोच आ जाती है। किसी भी तरह की इंजरी से बचने के लिए महीनों पहले ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। स्ट्रेचिंग, योगा और एक्सरसाइज को रूटीन में रखें। जिससे एकदम से बॉडी की मूवमेंट किसी भी तरह के मसल्स में खिंचाव या चोट की वजह ना बनें।

हाइड्रेशन है जरूरी हंसते-खेलते फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गरबा खेलने में अक्सर लोग हाइड्रेशन इग्नोर कर देते हैं। ये हार्मफुल है। शरीर के थक जाने और पसीना निकलने पर पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेट रहना जरूरी है। जिससे थकान हावी ना हो और आप एनर्जेटिक रहें।

ब्लड ग्लूकोज लेवल सही रखें ज्यादा गरबा खेलने से बॉडी ग्लूकोज डाउन होता है। जिससे थकान और चक्कर भी आ सकते हैं। पॉकेट में प्रोटीन बार रखें। ये आपके ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करेगा और एनर्जी भी देगा। जिससे आफ्टर गरबा होने वाली थकान थोड़ी सी कम होगी।

नींद है जरूरी शरीर अगर रूटीन के कामों से पहले ही थका है तो गरबा और डांडिया पूरी तरह से बीमार कर सकता है। इसलिए पहले 7-8 घंटे की पर्याप्त मात्रा में नींद जरूर लें। जिससे कि शरीर और माइंड फ्रेश हो।