Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बासोड़ा पर खाया जाता है ठंडा खाना, धार्मिक मान्यताओं के पीछे छिपे हैं कई फायदे

Mar 09, 2026 09:21 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को बासोड़ा भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ठंडा खाना खाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के पीछे कई फायदे भी छिपे हैं। यहां जानिए-

बासोड़ा पर खाया जाता है ठंडा खाना, धार्मिक मान्यताओं के पीछे छिपे हैं कई फायदे

भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से एक है बासोड़ा। शीतला अष्टमी को बासोड़ा भी कहा जाता है। ये दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। होली के आठ दिन बाद मनाए जाने वाले इस त्योहार पर शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता को चेचक, खसरा और दूसरे संक्रामक रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। वैसे तो हर तीज त्योहार पर गर्म और ताजा खाना बनाया जाता है, लेकिन शीतला अष्टमी पर चूल्हा तक नहीं जलाया जाता और भक्त एक दिन पहले बना हुआ ठंडा खाना ही माता को अर्पित करते हैं और फिर स्वयं भी 'बासी' खाना खाते हैं। वैसे तो ठंडा खाना खाने की धार्मिक मान्यता है लेकिन ऐसा करने के पीछे कुछ फायदे भी छिपे हैं।

ये भी पढ़ें:हार्ट अटैक के खतरे को कम करने वाली 5 आदतें, डॉक्टर ने बताई

बासोड़ा की धार्मिक मान्यताएं

ग्रंथों के अनुसार शीतला माता का स्वरूप आरोग्य का संदेश देता है। बासोड़ा त्योहार खाने के अलावा स्वच्छता, स्वास्थ्य और प्रकृति के बीच संतुलन का प्रतीक है। कहते हैं कि बासोड़ा के दिन घर में आग नहीं जलाई जाती। माना जाता है कि इस दिन चूल्हा जलाने से माता नाराज हो जाती हैं और घर में बीमारियां आ सकती हैं।

आध्यात्मिक मान्यताएं

आध्यात्मिक रूप से बासौड़ा त्योहार यह संदेश देता है कि गर्मी शुरू होने से पहले यह आखिरी दिन है जब बासी खाना खाया जा सकता है। इसके बाद गर्मी के कारण खाने में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और इसलिए बासी खाना सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है।

ये भी पढ़ें:बढ़ते वजन का शरीर पर क्या होता है असर, डायबिटीज स्पेशलिस्ट ने बताया

क्या है फायदे

बासोड़ा त्योहार शीत ऋतु के अंत और चिलचिलाती ग्रीष्म ऋतु के शुरुआत का प्रतीक है। इस बदलाव के दौरान, शरीर बढ़ते तापमान के मुताबिक खुद को सेट कर रहा होता है। जिससे वह संक्रमणों के प्रति ज्यादा सेंसेटिव हो जाता है। ऐसे में त्योहार पर बनने वाली रबड़ी, दही, पूड़ी और बाजरे की रोटी जैसे पारंपरिक खाना ठंडी जगह पर रात भर रखने से उनमें हल्का फर्मेंटेशन हो जाता है। इस खाने में प्रोबायोटिक की मात्रा बढ़ जाती है। ये अच्छे बैक्टीरिया आंतों को मजबूत करते हैं, जो गर्मियों में होने वाली मौसमी पेट की बीमारियों से शरीर को बचाते हैं।

ये भी पढ़ें:8 देसी सब्जियां जो शुगर लेवल करती हैं कम, डायबिटीज पेशेंट जरूर खाएं
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Fitness Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।