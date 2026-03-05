Arjun Tendulkar Fitness: 26 साल के अर्जुन तेंदुलकर कैसे रहते हैं फिट? मैच के दौरान बिल्कुल नहीं खाते ये 3 चीजें
अर्जुन तेंदुलकर 26 साल की उम्र में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सानिया चंदोक संग सात फेरे लेने जा रहे हैं। अर्जुन के खेल के अलावा उनकी फिटनेस भी चर्चा में रहती हैं। चलिए आज उनकी फिटनेस प्लान और रूटीन के बारे में आपको जानकारी देते हैं।
क्रिकेट जगत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) आज 5 मार्च को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अर्जुन अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सानिया चंदोक (Saniya Chandok) के संग सात फेरे लेंगे। अर्जुन ने क्रिकेट की दुनिया में धीरे-धीरे अपनी पहचान बना ली है। लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर के रूप में उन्होंने घरेलू क्रिकेट और IPL में भी अपना नाम कमाया है। अर्जुन तेंदुलकर के खेल के साथ उनकी फिटनेस को लेकर भी चर्चा रहती हैं। उन्होंने कम उम्र में खुद को काफी फिट और मेंटेन रखा है। इसके लिए वह कम उम्र से ही अपने खान-पान और फिटनेस को लेकर सजग हैं। अर्जुन तेंदुलकर कभी भी ट्रेनिंग या वर्कआउट मिस नहीं करते हैं और इसके अलावा उनका खान-पान भी काफी बैलेंस रहता है। चलिए अर्जुन तेंदुलकर की डायट प्लान और उनका फिटनेस रूटीन बताते हैं।
वर्कआउट प्लान
अर्जुन तेंदुलकर रोजाना वर्कआउट करते हैं और हर दिन वह 2-3 घंटे जिम में पसीने बहाते हैं। इसमें खासतौर पर अर्जुन Trapbar Deadlift, Hexagonal Weight Bar करते हैं। इन एक्सरसाइज को करने से हिप्स और पैरों की ताकत बढ़ती है। ऐसे में दौड़ने पर थकान महसूस नहीं होती। इसके अलावा अर्जुन अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ओवरहैंड ग्रिप में डंबल के साथ Lunges करते हैं, जो हार्डकोर एक्सरसाइज है। जिम के बाद अर्जुन रनिंग, स्किपिंग और सीढ़ियों पर भी चढ़ते उतरते हैं। इससे उनका वजन कंट्रोल में रहता है और शरीर में ताकत बनी रहती है।
हेल्दी डायट है सीक्रेट
अर्जुन अपने दिन की शुरुआत आमतौर पर हल्के और पौष्टिक नाश्ते से करते हैं। ब्रेकफास्ट में ओट्स, अंडे, फल और कभी-कभी प्रोटीन शेक शामिल होता है, जिससे उन्हें पूरे दिन की ट्रेनिंग के लिए एनर्जी मिलती है। सुबह के वर्कआउट के बाद वे हाई-प्रोटीन फूड जैसे उबले अंडे, ग्रिल्ड चिकन या पनीर लेना पसंद करते हैं। लंच में उनका फोकस संतुलित भोजन पर रहता है। इसमें ब्राउन राइस या रोटी, दाल, हरी सब्जियां और चिकन या फिश जैसे लीन प्रोटीन शामिल करते हैं। इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और मसल रिकवरी भी बेहतर होती है। शाम की ट्रेनिंग से पहले वे हल्का स्नैक लेते हैं, जैसे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या स्मूदी। वहीं डिनर में आमतौर पर हल्का और हाई-प्रोटीन खाना होता है, जैसे ग्रिल्ड फिश, चिकन सलाद या सब्जियों के साथ प्रोटीन-रिच डिश।
कौन सी 3 चीजें नहीं खाते
अर्जुन तेंदुलकर मैच या फिर ट्रेनिंग के दौरान 3 चीजों से सख्त परहेज करते हैं और ये तीन चीजें हैं- जंक फूड, मिर्च वाला स्पाइसी फूड, ऑयली या प्रोसेस्ड फूड। तीनों चीजों को ज्यादा खाने से पेट खराब या फिर इंफेक्शन होने का डर रहता है। ऐसे में अर्जुन तेंदुलकर इन तीन चीजों को खाने से हमेशा परहेज करते हैं लेकिन मैच के दिनों में इनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखते हैं।
