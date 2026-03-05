Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Arjun Tendulkar Fitness: 26 साल के अर्जुन तेंदुलकर कैसे रहते हैं फिट? मैच के दौरान बिल्कुल नहीं खाते ये 3 चीजें

Mar 05, 2026 03:21 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अर्जुन तेंदुलकर 26 साल की उम्र में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सानिया चंदोक संग सात फेरे लेने जा रहे हैं। अर्जुन के खेल के अलावा उनकी फिटनेस भी चर्चा में रहती हैं। चलिए आज उनकी फिटनेस प्लान और रूटीन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। 

Arjun Tendulkar Fitness: 26 साल के अर्जुन तेंदुलकर कैसे रहते हैं फिट? मैच के दौरान बिल्कुल नहीं खाते ये 3 चीजें

क्रिकेट जगत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) आज 5 मार्च को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अर्जुन अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सानिया चंदोक (Saniya Chandok) के संग सात फेरे लेंगे। अर्जुन ने क्रिकेट की दुनिया में धीरे-धीरे अपनी पहचान बना ली है। लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर के रूप में उन्होंने घरेलू क्रिकेट और IPL में भी अपना नाम कमाया है। अर्जुन तेंदुलकर के खेल के साथ उनकी फिटनेस को लेकर भी चर्चा रहती हैं। उन्होंने कम उम्र में खुद को काफी फिट और मेंटेन रखा है। इसके लिए वह कम उम्र से ही अपने खान-पान और फिटनेस को लेकर सजग हैं। अर्जुन तेंदुलकर कभी भी ट्रेनिंग या वर्कआउट मिस नहीं करते हैं और इसके अलावा उनका खान-पान भी काफी बैलेंस रहता है। चलिए अर्जुन तेंदुलकर की डायट प्लान और उनका फिटनेस रूटीन बताते हैं।

वर्कआउट प्लान

अर्जुन तेंदुलकर रोजाना वर्कआउट करते हैं और हर दिन वह 2-3 घंटे जिम में पसीने बहाते हैं। इसमें खासतौर पर अर्जुन Trapbar Deadlift, Hexagonal Weight Bar करते हैं। इन एक्सरसाइज को करने से हिप्स और पैरों की ताकत बढ़ती है। ऐसे में दौड़ने पर थकान महसूस नहीं होती। इसके अलावा अर्जुन अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ओवरहैंड ग्रिप में डंबल के साथ Lunges करते हैं, जो हार्डकोर एक्सरसाइज है। जिम के बाद अर्जुन रनिंग, स्किपिंग और सीढ़ियों पर भी चढ़ते उतरते हैं। इससे उनका वजन कंट्रोल में रहता है और शरीर में ताकत बनी रहती है।

Arjun Tendulkar Fitness and diet plan

हेल्दी डायट है सीक्रेट

अर्जुन अपने दिन की शुरुआत आमतौर पर हल्के और पौष्टिक नाश्ते से करते हैं। ब्रेकफास्ट में ओट्स, अंडे, फल और कभी-कभी प्रोटीन शेक शामिल होता है, जिससे उन्हें पूरे दिन की ट्रेनिंग के लिए एनर्जी मिलती है। सुबह के वर्कआउट के बाद वे हाई-प्रोटीन फूड जैसे उबले अंडे, ग्रिल्ड चिकन या पनीर लेना पसंद करते हैं। लंच में उनका फोकस संतुलित भोजन पर रहता है। इसमें ब्राउन राइस या रोटी, दाल, हरी सब्जियां और चिकन या फिश जैसे लीन प्रोटीन शामिल करते हैं। इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और मसल रिकवरी भी बेहतर होती है। शाम की ट्रेनिंग से पहले वे हल्का स्नैक लेते हैं, जैसे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या स्मूदी। वहीं डिनर में आमतौर पर हल्का और हाई-प्रोटीन खाना होता है, जैसे ग्रिल्ड फिश, चिकन सलाद या सब्जियों के साथ प्रोटीन-रिच डिश।

ये भी पढ़ें:सारा तेंदुलकर की फेवरिट है ये साउथ इंडियन डिश, ब्रेकफास्ट के लिए सीख लें रेसिपी!

कौन सी 3 चीजें नहीं खाते

अर्जुन तेंदुलकर मैच या फिर ट्रेनिंग के दौरान 3 चीजों से सख्त परहेज करते हैं और ये तीन चीजें हैं- जंक फूड, मिर्च वाला स्पाइसी फूड, ऑयली या प्रोसेस्ड फूड। तीनों चीजों को ज्यादा खाने से पेट खराब या फिर इंफेक्शन होने का डर रहता है। ऐसे में अर्जुन तेंदुलकर इन तीन चीजों को खाने से हमेशा परहेज करते हैं लेकिन मैच के दिनों में इनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखते हैं।

ये भी पढ़ें:सारा तेंदुलकर ने पहना मिरर वर्क लहंगा, चोटी वाला लुक दिखा ब्यूटीफुल
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Fitness Tips Arjun Tendulkar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।