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सेब या अमरूद! कौन सा फल खाने से मिलेगा ज्यादा पोषण, रिजल्ट जान चौंक जाएंगे

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
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हर रोज सेब खाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि हेल्दी रहने और सही न्यूट्रिशन की पूर्ति के साथ वेट लॉस में सेब खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद है तो जरा रुकें, बारिश में मिल रहे अमरूद की न्यूट्रिशन वैल्यू जरूर जान लें, चौंक जाएंगे…

apple vs guava nutritional value
सेब या अमरूद में से कौन सा है ज्यादा पोषक

'ऐन एप्पल ए डे,कीप्स डॉक्टर अवे' ये इंग्लिश वाली कहावत तो खूब सुनी होगी। हेल्दी रहना है या फिर वेट लॉस करना हो सबको सेब की याद आती है। डाइट में हर दिन सेब खाते भी खूब होंगे। लेकिन 150 से 250 रुपये तक कीमत में मिलने वाले ये सेब हर किसी के बजट में फिट नहीं होते। लेकिन टेंशन ना लें, सस्ते से मिलने वाले अमरूद के न्यूट्रिशन सुनकर आपको हैरानी होगी। घर के बगीचे में छोटे, हरे कच्चे-पके अमरूद को बेकार समझते हैं तो जरा इसके पोषक तत्वों के बारे में जान लें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की इंडियन फूड कॉम्पोजिशन टेबल के मुताबिक दोनों फलों की न्यूट्रिशन वैल्यू काफी अलग है। महंगे सेब को खाने से पहले एक बार अमरूद के पोषक तत्वों के बारे में जान लें...

सेब के मुकाबले अमरूद में कितना होता है न्यूट्रिशन

सेब और अमरूद के न्यूट्रिशन की तुलना की जाए तो रिजल्ट चौंकाने वाले हो सकते हैं, जानें दोनों के न्यूट्रिशन

सेब और अमरूद में कितनी होती है कैलोरी

अगर आप डाइट पर हैं और वेट लॉस के लिए हेल्दी फूड के जरिए कैलोरी लेना चाहते हैं तो सेब खाते होंगे लेकिन सेब में जहां 52 कैलोरी होती है वहीं अमरूद में कैलोरी की मात्रा 68 होती है।

सेब और अमरूद खाने से कितना प्रोटीन मिलेगा

प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स की बात करें तो जहां एक सेब खाने से मात्र 0.3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा वहीं एक अमरूद खाने से आपको 2.6 ग्राम प्रोटीन मिलता है।

विटामिन सी की मात्रा चौंका देगी

हेल्दी स्किन और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सेब या अमरूद दोनों में क्या खाना फायदेमंद हो सकता है, इसका जवाब चौंका देगा क्योंकि जहां 1 सेब में 5 मिलीग्राम विटामिन सी होता है वहीं 1 अमरूद में 220 मिली ग्राम विटामिन सी होता है। इस दो सौ गुना ज्यादा मात्रा में विटामिन सी होने की वजह से ये फल आपकी बेहतर इम्यूनिटी के लिए सेब के कहीं ज्यादा फायदेमंद है।

फाइबर के लिए अमरूद होगा बेस्ट

वहीं अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो सेब खाने से अच्छा है कि आप अमरूद को खाएं। एक सेब में जहां मात्र 2.4 ग्राम ही फाइबर मिलता है वहीं अमरूद में दोगुने से भी ज्यादा यानी 5.4 ग्राम फाइबर होता है।

ये भी पढ़ें:सेब नहीं इस फल को खाने से दूर रहेंगे डॉक्टर, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने बताया

पोटैशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या होगी

सेब में पोटैशियम की मात्रा 107 मिलीग्राम होती है वहीं अमरूद में यहीं पोटैशियम 417 मिलीग्राम होता है। तो अगली बार महंगा समझकर सेब को बेस्ट ना समझें बल्कि इनके सस्ते ऑप्शन को खाने के बारे में जरूर सोचें।

ये भी पढ़ें:पनीर या चना: प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए कौन सा फूड है बेस्ट?
Aparajita

लेखक के बारे में

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अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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