अनुपम खेर ने 70 की उम्र में बनाई फौलाद जैसी बॉडी, जिम करते हुए फ्लॉन्ट किए मसल्स, आप भी लें फिटनेस टिप्स

संक्षेप: एक्टर अनुपम खेर 70 साल के हो चुके हैं और वह आज भी फिट बॉडी फ्लॉन्ट करते हैं। अनुपम खेर ने हाल ही में एब्स-मसल्स फ्लॉन्ट किए और लोग उनके फैन हो गए। चलिए आपको एक्टर का फिटनेस रूटीन और डायट प्लान बताते हैं।

एक्टर अनुपम खेर सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और उन्होंने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया है। अनुपम आज भी अपनी दमदार एक्टिंग के बल पर लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। 70 साल के हो चुके अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए अपने एब्स और मसल्स को फ्लॉन्ट किया है। वह इस उम्र में भी फौलाद जैसी बॉडी बनाए हुए हैं और लगातार फिट रहने के लिए लोगों को भी जागरुक करते हैं। अनुपम खेर इस उम्र में कैसे फिट रहते हैं, क्या खाते हैं, कब सोते हैं? चलिए आपको अनुपम खेर का पूरा फिटनेस प्लान बताते हैं।

वर्कआउट रूटीन अनुपम खेर योगा भी करते हैं और एक्सरसाइज भी। एक्टर का कहना है कि आप अपने शरीर को जितना मूव करेंगे, उतना ही ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा। चलिए लाइन से एक्टर का फिटनेस प्लान बताते हैं-

योगा-मेडिटेशन- अनुपम खेर सुबह उठकर थोड़ी देर के लिए शरीर को स्ट्रेच करने के लिए योग करते हैं। इसके अलावा वह मेडिटेशन भी करते हैं। इससे फोकस बढ़ता है और दिमाग शांत रहता है।

जिम में वर्कआउट- अनुपम खेर दिन में 2 घंटे वर्कआउट के लिए निकालते हैं। वैसे तो एक्टर हर तरह की एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन खासतौर पर पुश-अप्स, स्क्वैट्स लंजेस, लैट पुलडाउन एक्सरसाइज करते हैं। पुशअप्स करने से हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती है और हाथों में ताकत आती है। स्क्वैट्स से पैर और हड्डियां स्ट्रॉन्ग बनती है। एक्टर ज्यादा देर तक लैट पुलडाउन करते हैं।

क्या है लैट पुलडाउन- लैट पुलडाउन वैसे तो जिम की मशीन का नाम भी है लेकिन ये एक्सरसाइज भी है। इसे करने के लिए मशीन पर बैठकर ऊपर लगे लोहे वाले रॉड को नीचे खींचना होता है और फिर ऊपर छोड़ना होता है। इस एक्सरसाइज को करने से पीठ की मांसपेशियां, शोल्डर, हाथ और कोर मसल्स मजबूत होते हैं। अनुपम खेर का कहना है कि रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर को जोड़ती है, ऐसे में उसे मजबूत रखना बेहद जरूरी है।