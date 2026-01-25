Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फिटनेसAnupam Kher flaunts abs and muscles at the age of 70 know here actor fitness tips in hindi
अनुपम खेर ने 70 की उम्र में बनाई फौलाद जैसी बॉडी, जिम करते हुए फ्लॉन्ट किए मसल्स, आप भी लें फिटनेस टिप्स

अनुपम खेर ने 70 की उम्र में बनाई फौलाद जैसी बॉडी, जिम करते हुए फ्लॉन्ट किए मसल्स, आप भी लें फिटनेस टिप्स

संक्षेप:

एक्टर अनुपम खेर 70 साल के हो चुके हैं और वह आज भी फिट बॉडी फ्लॉन्ट करते हैं। अनुपम खेर ने हाल ही में एब्स-मसल्स फ्लॉन्ट किए और लोग उनके फैन हो गए। चलिए आपको एक्टर का फिटनेस रूटीन और डायट प्लान बताते हैं। 

Jan 25, 2026 01:06 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एक्टर अनुपम खेर सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और उन्होंने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया है। अनुपम आज भी अपनी दमदार एक्टिंग के बल पर लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। 70 साल के हो चुके अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए अपने एब्स और मसल्स को फ्लॉन्ट किया है। वह इस उम्र में भी फौलाद जैसी बॉडी बनाए हुए हैं और लगातार फिट रहने के लिए लोगों को भी जागरुक करते हैं। अनुपम खेर इस उम्र में कैसे फिट रहते हैं, क्या खाते हैं, कब सोते हैं? चलिए आपको अनुपम खेर का पूरा फिटनेस प्लान बताते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वर्कआउट रूटीन

अनुपम खेर योगा भी करते हैं और एक्सरसाइज भी। एक्टर का कहना है कि आप अपने शरीर को जितना मूव करेंगे, उतना ही ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा। चलिए लाइन से एक्टर का फिटनेस प्लान बताते हैं-

योगा-मेडिटेशन- अनुपम खेर सुबह उठकर थोड़ी देर के लिए शरीर को स्ट्रेच करने के लिए योग करते हैं। इसके अलावा वह मेडिटेशन भी करते हैं। इससे फोकस बढ़ता है और दिमाग शांत रहता है।

जिम में वर्कआउट- अनुपम खेर दिन में 2 घंटे वर्कआउट के लिए निकालते हैं। वैसे तो एक्टर हर तरह की एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन खासतौर पर पुश-अप्स, स्क्वैट्स लंजेस, लैट पुलडाउन एक्सरसाइज करते हैं। पुशअप्स करने से हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती है और हाथों में ताकत आती है। स्क्वैट्स से पैर और हड्डियां स्ट्रॉन्ग बनती है। एक्टर ज्यादा देर तक लैट पुलडाउन करते हैं।

क्या है लैट पुलडाउन- लैट पुलडाउन वैसे तो जिम की मशीन का नाम भी है लेकिन ये एक्सरसाइज भी है। इसे करने के लिए मशीन पर बैठकर ऊपर लगे लोहे वाले रॉड को नीचे खींचना होता है और फिर ऊपर छोड़ना होता है। इस एक्सरसाइज को करने से पीठ की मांसपेशियां, शोल्डर, हाथ और कोर मसल्स मजबूत होते हैं। अनुपम खेर का कहना है कि रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर को जोड़ती है, ऐसे में उसे मजबूत रखना बेहद जरूरी है।

डायट प्लान

अनुपम खेर का खान-पान भी काफी सिंपल है। वह रात में सबजा (तुलसी के बीज) भिगोकर रखते हैं और सुबह उठकर उसका पानी पीते हैं। इसके अलावा नट्स, सीड्स उनके ब्रेकफास्ट का हिस्सा है। लंच में ज्वार की रोटी और सब्जी एक्टर खाते हैं। वह जंक फूड व शुगरी आइटम से पूरी तरह से परहेज रखते हैं। एक्टर चिकन-रोटी डिनर में खाते हैं।

ये भी पढ़ें:मौन व्रत करने से कम हो जाता है मेंटल स्ट्रेस, जानें कब और कितनी देर करें?
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में 5 साल से बतौर डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में 8 वर्षों का अनुभव रखने वाली दीपाली ने डिजिटल मीडिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। एंटरटेनमेंट बीट में रुचि होने के साथ-साथ लाइफस्टाइल के प्रमुख सेक्शंस जैसे किचन हैक्स, हेल्थ, ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। वह हेल्थ और फिटनेस जैसे विषयों पर रिसर्च-आधारित और एक्सपर्ट-वेरिफाइड जानकारियां पाठकों तक पहुंचाती हैं। दीपाली साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Mathematics) हैं और उन्होंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी हासिल की है। और पढ़ें
Fitness Tips anupam kher

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।