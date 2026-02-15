Hindustan Hindi News
Feb 15, 2026 08:22 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
अंकिता लोखंड़े और विक्की जैन प्यार के दिन यानी वैलेंटाइन डे को बेहद खास तरीके से सेलिब्रेट करते नजर आए। दोनों ने इस दिन पानी में डूबकर एक्वेटिक थेरेपी का मजा लिया। इस आर्टिकल में जानिए इस थेरेपी के फायदे। 

अंकिता लोखंडे ने पानी में डूबकर ली खास थेरेपी, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए फायदेमंद

फिजिकल हेल्थ के साथ ही मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेलेब्स भी अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हैं। बात करें एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे की तो वह भी अपनी सेहत को लेकर काफी सजग रहती हैं। अदाकारा अपनी डायट प्लान को तो कई बार शेयर कर चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वह और उनके पति पानी डूबते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल, प्यार के दिन यानी वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करने के लिए अंकिता और विक्की ने एक्वेटिक थेरेपी करने का फैसला किया। ये थेरेपी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए फायदेमंद है। यहां जानिए एक्वेटिक थेरेपी के कुछ जबरदस्त फायदे-

फिजिकल हेल्थ के लिए एक्वेटिक थेरेपी

एक्वेटिक थेरेपी कम प्रभाव वाली एक्सरसाइज है। दरअसल पानी शरीर के भार को सहारा देता है, जिससे जोड़ों और हड्डियों पर तनाव कम होता है और मोशन की सीमा बढ़ती है।

गर्म पानी में डुबकी लगाने से मांसपेशियां रिलेक्स होती हैं, जोड़ों की अकड़न कम होती है और दर्द से राहत मिलती है। ये गठिया जैसी स्थितियों में फायदेमंद है।

एक्वाटिक व्यायाम हार्ट रेट बढ़ाता है और ब्लड फ्लो में सुधार करता है, जिससे ब्लडप्रेशर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

चोट संबंधी समस्याओं वाले व्यक्तियों को बैलेंस और चलने की क्षमता वापस पाने में मदद करता है।

मेंटल हेल्थ के लिए एक्वेटिक थेरेपी

एक्वेटिक थेरेपी में पानी में डुबकी लगाई जाती है जिससे आराम मिलता है, कोर्टिसोल का लेवल कम होता है और चिंता कम होती है।

थेरेपी पूल इमोशनल स्ट्रेस को दूर करने और मेंटल हेल्थ में सुधार के लिए बेस्ट है।

ठंडे पानी में डुबकी लगाना इम्यूनिटी में सुधार कर सकता है और संक्रमण होने के खतरे को कम कर सकता है।

अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
