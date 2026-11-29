69 की उम्र में अनिल कपूर की फिटनेस का राज केवल वर्कआउट नहीं गट हेल्थ भी है, खुद बताया था सीक्रेट
69 साल के अनिल कपूर इंडस्ट्री के चुनिंदा सबसे फिट एक्टर में गिने जाते हैं। जिनकी फिटनेस का राज हर कोई जानना चाहता है। और, अनिल कपूर ने इस बारे में एक बार बताया भी, जिसमे केवल फिजिकल वर्क ही शामिल नहीं था बल्कि उन्होंने गट हेल्थ पर फोकस करने के लिए भी बताया था।
अनिल कपूर बॉलीवुड के उन एक्टर्स में हैं जो 69 की उम्र में भी गजब के फिट हैं। एक्टिव, फिटनेस के मामले में उनका मुकाबला करना मुश्किल है। साल 2020 का पुराना इंटरव्यू इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा जिसमे उन्होंने फिटनेस और अपनी गट हेल्थ के बारे में बात की थी। खुद को फिट रखने के लिए मिस्टर कपूर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, साइकिलिंग और साथ ही इन दिनों रनिंग कर रहे हैं।
अनिल कपूर ने बताया था फिटनेस सीक्रेट
टाइम्स बिजनेस अवॉर्ड 2020 में होस्ट अनिल कपूर से जब उनकी फिटनेस का सीक्रेट पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिट रहने का कोई एक सिंगल फार्मूला नहीं है। तीन से चार चीजे हैं जो फिट रहने में मदद करती है, माइंड पॉजिटिविटी, खुद के साथ खुश रहना, खुश रहना सबसे जरूरी चीज है। इसके साथ ही उन्होंने फिट रहने के लिए फूड और डाइजेस्टिव हेल्थ का रोल भी गिनाया। अनिल कपूर कहते हैं सब कुछ आपके पेट से आता है, जो खाना आप खाते हैं वो बहुत जरूरी होता है।
गट हेल्थ पर किया था फोकस
अनिल कपूर ने कहा फिट रहना है तो पेट का ख्याल रखना, आप जो खा रहे उसका ख्याल रखना जरूरी है। क्योंकि फिटनेस, बीमारी या किसी भी समस्या का 70-80 प्रतिशत हिस्सा इसी खाने से आता है।
इसके साथ ही फिट रहने का सिंपल आइडिया बताया कि आप क्लीन खाते हैं तो क्लीन महसूस करते हैं, साफ-सुथरी सांस लेते हैं और अच्छी नींद सोते हैं।
गट हेल्थ का फिटनेस पर असर
फिट रहने के लिए अनिल कपूर पूरी तरह से गट हेल्थ और डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने पर जोर देते हैं। क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर जरूरी न्यूट्रिशन और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जो शरीर को एक्टिव रहने और फिजिकल एक्टिविटी को करने में मदद करता है। इसलिए गट हेल्थ ओवरऑल फिटनेस और फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है। हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी में मौजूद फूड को ब्रेकडाउन करते हैं, जरूरी न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी लेवल को बनाकर रखते हैं। और, ये सारी चीजें ही एक्टिव लाइफस्टाइल को सपोर्ट करती हैं।
वहीं अगर गट अनहेल्दी होगी, पाचनतंत्र ठीक से काम नहीं करेगा तो ब्लोटिंग, कब्ज और डाइजेशन से जुड़ी कई दिक्कतें परेशान करेंगी। नतीजा एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाएगा।
फिट रहने के लिए फिजिकल एक्टीविटी
गट हेल्थ के साथ ही खुद को एक्टिव और फिट रखने के लिए मिस्टर कपूर साइकिलिंग, रनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर भरोसा करते हैं। साथ ही फैंस को अपने वर्कआउट का वीडियोज भी शेयर करते रहते हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
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