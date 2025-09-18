हैवी वर्कआउट नहीं रूटीन के इन ट्रेडिशनल कामों से बन सकते हैं फिट, अनंत अंबानी के फिटनेस ट्रेनर ने शेयर किए फायदे anant ambani fitness trainer shares what happened when you eating sitting on the floor, फिटनेस टिप्स - Hindustan
हैवी वर्कआउट नहीं रूटीन के इन ट्रेडिशनल कामों से बन सकते हैं फिट, अनंत अंबानी के फिटनेस ट्रेनर ने शेयर किए फायदे

अनंत अंबानी जैसे कई सारे सेलिब्रेटीज के फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना ने वीडियो शेयर कर बताया है कि आखिर ट्रेडिशनल तरीके से जमीन पर बैठकर खाया जाए तो इसके क्या फायदे हैं और घुटनों के जोड़ों पर और शरीर के दूसरे जोड़ों पर क्या होगा असर। 

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 08:55 AM
दादा-बाबा के जमाने में लोग ट्रेडिशनल तरीके से जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। लेकिन समय के साथ सबकुछ बदल चुका है। लोग ज्यादा समय कुर्सी और सोफे पर बैठकर बिताते हैं। वहीं खाना भी खाने के लिए डायनिंग टेबल लगी है। जिस पर कुर्सी और मेज पर बैठकर खाना होता है। ऐसे में शरीर के जोड़ों पर इसका निगेटिव असर होता है। अनंत अंबानी, जॉन अब्राहम और शिल्पा शेट्टी कई सारे सेलिब्रेटीज के पर्सनल ट्रेनर रह चुके विनोद चन्ना ने वीडियो शेयर कर उस एज ओल्ड रिचुअल्स के फायदे गिनाए हैं। पुराने समय में लोग ज्यादा वक्त जमीन पर बैठते थे, चलते-फिरते थे और बेसिक मूवमेंट रूटीन का हिस्सा था लेकिन वक्त बदल चुका है। ऐसे में लोग ज्यादा टाइम कुर्सी पर 90 डिग्री एंगल पर पैर करके बिता देते हैं। ये आदतें लोगों के जोड़ों को नुकसान पहुंचा रही हैं। ऐसे में फिटनेस ट्रेनर ने बताया कि आखिर कैसे बेसिक बॉडी पोश्चर ओवरऑल हेल्थ और मोबेलिटी के लिए जरूरी है।

मॉडर्न लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम

आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग बेसिक मूवमेंट को भूल गए हैं। स्क्वाटिंग, पालथी मारकर बैठना या बिना सपोर्ट के उठना-बैठना। ये सारी चीजें लोग डेली रूटीन में लगभग भूल चुके हैं। दिन रात कुर्सी पर बैठने रहने की वजह से धीरे-धीरे लोगों के घुटने, एड़ी, हिप और कोर मसल्स कमजोर हो रहे हैं। लोग दिन का एक घंटा भी स्ट्रेचिंग, वॉकिंग या फ्री मूवमेंट्स जैसे नेचुरल बॉडी एक्टीविटी के लिए नहीं निकाल रहे।

स्क्वाटिंग शरीर के लिए क्यों जरूरी है

स्क्वाटिंग केवल एक्सरसाइज नहीं है। ये बॉडी का नेचुरल पोश्चर है, जो ट्रेडिशनल इंडियन लाइफस्टाइल में शामिल था। स्क्वाटिंग से डाइजेशन सही होता है, हिप की मोबेलिटी इंप्रूव होती है और पैरों से लेकर हिप तक के ज्वाइंट्स एक साथ इंगेज होते है। स्क्वाटिंग हिप और घुटनों के साथ ही कोर मसल्स, कंधे, एड़ी और कोहनी की मसल्स को भी एक्टीवेट करता है।

जमीन पर बैठकर खाना है जरूरी

विनोद चन्ना जमीन पर पालथी मारकर बैठकर खाने को भी जरूरी बताते हैं। ये बॉडी को नेचुरली इंगेज करता है और पैरों के ज्वाइंट्स को फ्लैक्सिबल बनाता है। जमीन पर बैठकर खाने के लांग टर्म फायदे हैं।

सिंपल रूटीन से भी फिट रहा जा सकता है

फिटनेस ट्रेनर बताते हैं कि जिम जाकर वर्कआउट करके ही फिट नहीं रहा जा सकता। अगर आप सिंपल चीजे रोजाना करते हैं। जैसे आधा-एक घंटा वॉक करना ज्वाइंट्स हेल्थ को सही रखने के साथ स्टेमिना बढ़ाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के साथ ही मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करता है और लगातार बैठे रहने की वजह से होने वाली स्टिफनेस को भी खत्म करता है। अगर रोजाना की लाइफस्टाइल में ज्वाइंट्स और मसल्स को नेचुरली यूज करें जैसे स्क्वाटिंग, वॉकिंग या जमीन पर पालथी मारकर बैठना। इससे फिटनेस पर काफी अंतर देखने को मिलेगा

Fitness Tips anant ambani

