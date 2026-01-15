Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फिटनेसAnant Ambani and nita ambani fitness trainer reveals about powerful protein source hemp seed and its benefits
नीता अंबानी के फिटनेस ट्रेनर ने हेम्प सीड को बताया प्रोटीन का तगड़ा सोर्स, बोले- 95% लोग इसे नहीं जानते

नीता अंबानी के फिटनेस ट्रेनर ने हेम्प सीड को बताया प्रोटीन का तगड़ा सोर्स, बोले- 95% लोग इसे नहीं जानते

संक्षेप:

नीता अंबानी के फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना ने हेम्प सीड्स के बारे में बताया। उनका कहना है इसके बारे में लोगों को नहीं पता और इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। चलिए बताते हैं हेम्प सीड्स के बारे में।

Jan 15, 2026 10:23 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नीता अंबानी और अनंत अंबानी की वेट लॉस जर्नी में मदद कर चुके फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना ने प्रोटीन सोर्स को लेकर एक पॉडकास्ट में बात की। उनका कहना है कि लोग प्रोटीन के लिए कुछ भी खा लेते हैं लेकिन सही सोर्स नहीं खोज रहे हैं। हमारे आयुर्वेद में कई ऐसी चीजें हैं, जो प्रोटीन से भरपूर है लेकिन लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। विनोद चन्ना का कहना है कि प्रोटीन के लिए हेम्प सीड सबसे अच्छा सोर्स मनाना जाता है, इसका आयुर्वेद में भी जिक्र है लेकिन लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। चलिए बताते हैं विनोद चन्ना ने हेम्प सीड्स और प्रोटीन के अन्य सोर्स के बारे में क्या कहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है हेम्प सीड्स

भारत में मारिजुआना के तीनों रूप- चरस, गांजा और भांग खाने और इसकी बिक्री करने पर प्रतिबंध है। लेकिन इसमें से भांग का फायदा भी है और वो है इसका बीज हेम्प सीड। जी हां, भांग के अंदर मौजूद बीज को इंग्लिश में हेम्प कहा जाता है। दिखने में ये काफी छोटे होते हैं लेकिन इनमें ताकत भरपूर होती है। हेम्प सीड्स में कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं।

प्रोटीन का सोर्स

हेम्प सीड्स में प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। साथ ही इसमें फायबर, फैटी एसिड होते हैं, जो वजन कम करने और स्वास्थ्य विकास के लिए फायदेमंद होते हैं। फिटनेस ट्रेनर विनोद का कहना है कि अगर आप 3 चम्मच हेम्प सीड्स पानी में डालकर पीते हैं, तो आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। हेम्प सीड्स के बारे में आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है लेकिन लोग इस बीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं।

दालों से प्रोटीन

विनोद चन्ना ने बताया कि रोजाना प्रोटीन के लिए आपको दाल खानी चाहिए। उड़द, मसूर, मूंग, अरहर, गुलाबी मसूर दालों में भी अच्छा प्रोटीन होता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। आप इन दालों को एक साथ बना सकते हो या फिर उड़द की दाल में मूंग दाल मिलाकर बनाओ। इससे अच्छा प्रोटीन मिलेगा। अगर आप दाल नहीं खाते हैं, तो इन दालों को भिगोकर-पीसकर डोसा बनाएं। फिटनेस ट्रेनर का कहना है कि आपकी किचन में ही प्रोटीन से जुड़ा काफी कुछ है, बाहर से प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं होती।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

ये भी पढ़ें:सर्दी में इम्यूनिटी-मेटाबॉलिज्म बूस्टर माने जाते हैं ये फूड्स, डॉक्टर से जानें
ये भी पढ़ें:डेली एक जैसा नाश्ता खाकर फिटनेस कोच ने घटाया 15 Kg वजन, जानें क्या खाती थीं
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Fitness Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।