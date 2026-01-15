नीता अंबानी के फिटनेस ट्रेनर ने हेम्प सीड को बताया प्रोटीन का तगड़ा सोर्स, बोले- 95% लोग इसे नहीं जानते

संक्षेप: नीता अंबानी के फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना ने हेम्प सीड्स के बारे में बताया। उनका कहना है इसके बारे में लोगों को नहीं पता और इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। चलिए बताते हैं हेम्प सीड्स के बारे में।

नीता अंबानी और अनंत अंबानी की वेट लॉस जर्नी में मदद कर चुके फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना ने प्रोटीन सोर्स को लेकर एक पॉडकास्ट में बात की। उनका कहना है कि लोग प्रोटीन के लिए कुछ भी खा लेते हैं लेकिन सही सोर्स नहीं खोज रहे हैं। हमारे आयुर्वेद में कई ऐसी चीजें हैं, जो प्रोटीन से भरपूर है लेकिन लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। विनोद चन्ना का कहना है कि प्रोटीन के लिए हेम्प सीड सबसे अच्छा सोर्स मनाना जाता है, इसका आयुर्वेद में भी जिक्र है लेकिन लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। चलिए बताते हैं विनोद चन्ना ने हेम्प सीड्स और प्रोटीन के अन्य सोर्स के बारे में क्या कहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है हेम्प सीड्स भारत में मारिजुआना के तीनों रूप- चरस, गांजा और भांग खाने और इसकी बिक्री करने पर प्रतिबंध है। लेकिन इसमें से भांग का फायदा भी है और वो है इसका बीज हेम्प सीड। जी हां, भांग के अंदर मौजूद बीज को इंग्लिश में हेम्प कहा जाता है। दिखने में ये काफी छोटे होते हैं लेकिन इनमें ताकत भरपूर होती है। हेम्प सीड्स में कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं।

प्रोटीन का सोर्स हेम्प सीड्स में प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। साथ ही इसमें फायबर, फैटी एसिड होते हैं, जो वजन कम करने और स्वास्थ्य विकास के लिए फायदेमंद होते हैं। फिटनेस ट्रेनर विनोद का कहना है कि अगर आप 3 चम्मच हेम्प सीड्स पानी में डालकर पीते हैं, तो आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। हेम्प सीड्स के बारे में आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है लेकिन लोग इस बीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं।

दालों से प्रोटीन विनोद चन्ना ने बताया कि रोजाना प्रोटीन के लिए आपको दाल खानी चाहिए। उड़द, मसूर, मूंग, अरहर, गुलाबी मसूर दालों में भी अच्छा प्रोटीन होता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। आप इन दालों को एक साथ बना सकते हो या फिर उड़द की दाल में मूंग दाल मिलाकर बनाओ। इससे अच्छा प्रोटीन मिलेगा। अगर आप दाल नहीं खाते हैं, तो इन दालों को भिगोकर-पीसकर डोसा बनाएं। फिटनेस ट्रेनर का कहना है कि आपकी किचन में ही प्रोटीन से जुड़ा काफी कुछ है, बाहर से प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं होती।