Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फिटनेसAmerican singer and actress Jennifer Lopez diet and fitness routine at 56 for toned body
हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज ने 56 की उम्र में मेंटेन किया टोन्ड फिगर, जानें क्या है उनका स्मार्ट वर्कआउट

हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज ने 56 की उम्र में मेंटेन किया टोन्ड फिगर, जानें क्या है उनका स्मार्ट वर्कआउट

संक्षेप:

Jennifer Lopez Fitness Tips: हॉलीवुड सिंगर-एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज 56 साल की उम्र में भी फिट और एक्टिव हैं। जेनिफर के टोन्ड फिगर का राज अक्सर उनके फैंस पूछते हैं, चलिए आज हम आपको उनके सीक्रेट फिटनेस प्लान और डायट के बारे में बताते हैं।

Dec 23, 2025 10:28 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

विदेशी सिंगर और एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज की एक्टिंग के लोग दीवाने हैं। जेनिफर सिर्फ काबिल ही नहीं बल्कि खूबसूरत भी हैं। उनकी फिट और टोन्ड बॉडी का राज अक्सर लोग पूछते रहते हैं। एक्ट्रेस कई बार इंटरव्यू में अपने वर्कआउट और डायट प्लान को शेयर कर चुकी हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को 30 के बाद अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं का वजन अक्सर बढ़ जाता है, जेनिफर ने भी वेट गेन कर लिया था। लेकिन इसके बाद उन्होंने हेल्दी डायट और रेगुलर वर्कआउट से इसे कम किया। आज एक्ट्रेस की टोन्ड बॉडी का राज हर कोई पूछता है, चलिए आपको भी बताते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्मार्ट वर्कआउट

जेनिफर का कहना है कि मैं हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना पसंद करती है और यही आदत मैंने वर्कआउट में भी अपनाई है। वर्कआउट में जेनिफर 2-3 घंटे खर्च करना पसंद नहीं करती हैं बल्कि सिर्फ 1 घंटा ही देती है। इस दौरान जेनिफर पुल-अप, पुश अप्स करती हैं। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग उनका खास सीक्रेट है। जेनिफर का कहना है कि वेट लिफ्टिंग से आप वजन कम कर सकते हैं और टोन्ड बॉडी भी पा सकती हैं। महिलाओं को भी वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए। इससे बैलेंस और स्ट्रैंथ अच्छी होती है। वेट लिफ्टिंग से मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और जोड़ों का दर्द भी कम होता है।

Jennifer Lopez

मेंटल हेल्थ

जेनिफर लोपेज सिर्फ फिटनेस ही नहीं अपनी मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करती हैं। उनका कहना है कि वेट लिफ्टिंग करने से स्ट्रेस रिलीज होता है और मन शांत हो जाता है। वेट लिफ्टिंग करने से मेरी मेंटर हेल्थ में काफी सुधार हुआ है और मैं अब खुशी महसूस करती हूं। इससे नींद भी बेहतर होती है।

कैसे करें वेट लिफ्टिंग

जेनिफर ने यंग लेडीज को सजेशन दिया है कि पहले हल्की वेट लिफ्टिंग से शुरुआत करें। पहले आप हल्के डम्बल उठाकर लिफ्टिंग करना शुरू करें। फिर धीरे-धीरे इसे बढ़ाएं। आप अपनी क्षमता के अनुसार ही वजन उठाएं, ज्यादा लिफ्टिंग करना खतरनाक हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, वेट लिफ्टिंग से महिलाओं में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी क्रोनिक बीमारियों का खतरा कम होता है।

अन्य एक्टिविटिज

जेनिफर सिर्फ वर्कआउट पर निर्भर नहीं रहती हैं बल्कि वह डांस, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग करना भी पसंद करती हैं। इससे उनके शरीर की कैलोरी बर्न हो जाती है और वजन कम रहता है। मांसपेशियों में भी मजबूती बनी रहती है।

डायट क्या है

जेनिफर लोपेज दिन की शुरुआत हाई फायबर और प्रोटीन युक्त नाश्ते से करती हैं। वह शकरकंद, क्विनोवा की रोटी, सलाद खाने में खाती है। शुगर, कैफीन, जंक फूड्स से जेनिफर दूर रहती हैं। इसके अलावा वह खूब पानी पीती हैं और फल खाती हैं।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

ये भी पढ़ें:KSBKBT की 'नोयना' 45 की उम्र में भी मेंटेन किए हुए हैं फिगर, लेती हैं ये डायट
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Fitness Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।