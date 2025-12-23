हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज ने 56 की उम्र में मेंटेन किया टोन्ड फिगर, जानें क्या है उनका स्मार्ट वर्कआउट

संक्षेप: Jennifer Lopez Fitness Tips: हॉलीवुड सिंगर-एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज 56 साल की उम्र में भी फिट और एक्टिव हैं। जेनिफर के टोन्ड फिगर का राज अक्सर उनके फैंस पूछते हैं, चलिए आज हम आपको उनके सीक्रेट फिटनेस प्लान और डायट के बारे में बताते हैं।

विदेशी सिंगर और एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज की एक्टिंग के लोग दीवाने हैं। जेनिफर सिर्फ काबिल ही नहीं बल्कि खूबसूरत भी हैं। उनकी फिट और टोन्ड बॉडी का राज अक्सर लोग पूछते रहते हैं। एक्ट्रेस कई बार इंटरव्यू में अपने वर्कआउट और डायट प्लान को शेयर कर चुकी हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को 30 के बाद अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं का वजन अक्सर बढ़ जाता है, जेनिफर ने भी वेट गेन कर लिया था। लेकिन इसके बाद उन्होंने हेल्दी डायट और रेगुलर वर्कआउट से इसे कम किया। आज एक्ट्रेस की टोन्ड बॉडी का राज हर कोई पूछता है, चलिए आपको भी बताते हैं।

स्मार्ट वर्कआउट जेनिफर का कहना है कि मैं हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना पसंद करती है और यही आदत मैंने वर्कआउट में भी अपनाई है। वर्कआउट में जेनिफर 2-3 घंटे खर्च करना पसंद नहीं करती हैं बल्कि सिर्फ 1 घंटा ही देती है। इस दौरान जेनिफर पुल-अप, पुश अप्स करती हैं। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग उनका खास सीक्रेट है। जेनिफर का कहना है कि वेट लिफ्टिंग से आप वजन कम कर सकते हैं और टोन्ड बॉडी भी पा सकती हैं। महिलाओं को भी वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए। इससे बैलेंस और स्ट्रैंथ अच्छी होती है। वेट लिफ्टिंग से मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और जोड़ों का दर्द भी कम होता है।

मेंटल हेल्थ जेनिफर लोपेज सिर्फ फिटनेस ही नहीं अपनी मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करती हैं। उनका कहना है कि वेट लिफ्टिंग करने से स्ट्रेस रिलीज होता है और मन शांत हो जाता है। वेट लिफ्टिंग करने से मेरी मेंटर हेल्थ में काफी सुधार हुआ है और मैं अब खुशी महसूस करती हूं। इससे नींद भी बेहतर होती है।

कैसे करें वेट लिफ्टिंग जेनिफर ने यंग लेडीज को सजेशन दिया है कि पहले हल्की वेट लिफ्टिंग से शुरुआत करें। पहले आप हल्के डम्बल उठाकर लिफ्टिंग करना शुरू करें। फिर धीरे-धीरे इसे बढ़ाएं। आप अपनी क्षमता के अनुसार ही वजन उठाएं, ज्यादा लिफ्टिंग करना खतरनाक हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, वेट लिफ्टिंग से महिलाओं में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी क्रोनिक बीमारियों का खतरा कम होता है।

अन्य एक्टिविटिज जेनिफर सिर्फ वर्कआउट पर निर्भर नहीं रहती हैं बल्कि वह डांस, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग करना भी पसंद करती हैं। इससे उनके शरीर की कैलोरी बर्न हो जाती है और वजन कम रहता है। मांसपेशियों में भी मजबूती बनी रहती है।

डायट क्या है जेनिफर लोपेज दिन की शुरुआत हाई फायबर और प्रोटीन युक्त नाश्ते से करती हैं। वह शकरकंद, क्विनोवा की रोटी, सलाद खाने में खाती है। शुगर, कैफीन, जंक फूड्स से जेनिफर दूर रहती हैं। इसके अलावा वह खूब पानी पीती हैं और फल खाती हैं।