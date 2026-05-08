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रनिंग शूज की तलाश में Amazon summer sale में मुझे मिलें ये 8 बजट फ्रेंडली डील्स

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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Great Summer Sale शुरू हो चुका है, लंबे समय से जूता खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। टॉप ब्रांडेड रनिंग शूज पर बंपर डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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समर्स में जिस तरह आरामदायक कपड़े जरूरी होते हैं, ठीक उसी तरह जूतों का ध्यान रखना भी जरूरी है। रनिंग, जॉगिंग और वर्कआउट के दौरान हल्के आरामदायक जूते पहनने से पैर पूरी तरह ड्राई रहते हैं और फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं आपको परेशान नहीं करती। Great Summer Sale शुरू हो गया है, इस दौरान ब्रांडेड रनिंग शूज पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएंगे। यहां 40 से 80% का डिस्काउंट मिल सकता है। तो इंतजार कैसा? मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें। प्राइम मेंबर्स और कुछ क्रेडिट कार्ड पर एडीशनल बेनिफिट्स भी मिलेगा। मौके का लाभ जरूर उठाएं!

रनिंग शूज की तलाश में Amazon summer sale में मुझे मिलें ये 8 बजट फ्रेंडली डील्स
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Skechers के इस जूते का लुक कमाल का है। अगर आपको भी हल्का आरामदायक जूता चाहिए तो इसे आज ही आर्डर करें। खासकर समर्स के लिए ये बेस्ट चॉइस है। आमतौर पर स्केचर्स के जूते महंगे आते हैं, पर Great Summer Deal में ये 53% के ऑफ पर आधे से कम दाम में उपलब्ध मिल जाएंगे। मौके का लाभ उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

लंबे समय से जूता खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। Summer Sale में Sparx का ये रनिंग शूज बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा, आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें। इसका स्टाइल और कंफर्ट दोनों कमाल हैं। इन्हें फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान कैरी करने के साथ ही कैजुअल आउटफिट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं।

Boldfit running shoes आपकी फिटनेस जर्नी को इंटरेस्टिंग बना देंगे। इसका गद्दार सोल और फ्लैक्सिबल फैब्रिक इसे बेस्ट चॉइस बनाता है। कम दाम में मजबूत और स्टाइलिश होने के साथ ही ये आरामदायक भी है। इसे वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग के दौरान कैरी करें, ये वर्कआउट के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। यकीन नहीं आता, तो खुद ट्राई करो!

4. SPARX Men Mesh Running Shoes

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Sparx का ये रनिंग शूज एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं, और रोजाना शारीरिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जूते का ये पेयर आपको बेहद पसंद आएगा। शारीरिक गतिविधियों के अलावा आपको ड्राइव पर जाना हो या लंबी जर्नी तय करनी हो, ये पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रहने में मदद करेगा।

Bacca bucci के इस रनिंग शूज का गद्देदार सोल शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों को रिलैक्स रखता है, साथ ही ये देखने में भी स्टाइलिश है। फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान कैरी करने के साथ ही कैजुअल आउटफिट के साथ इसे स्टाइल कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली जूते की तलाश थी तो अब वो खत्म हुई! Great Summer Sale में इस जूते पर 62% का ऑफ मिल जाएगा, ये मौका हाथ से न जाने दें।

6. Puma Men Coarse Running Shoe

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Puma का ये बजट फ्रेंडली रनिंग शूज आप सभी को बेहद पसंद आएगा। जूते की प्रीमियम क्वालिटी, कंज्यूमर्स को पसंद आई है। इस जूते की क्वालिटी ब्रांडेड फील देगी। अगर आप 4-5 हजार के जूते नहीं खरीद सकते तो चिंता न करें, ये जूता बिल्कुल उनके टक्कर का है। सेल डील्स में ये 62% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा। ये मौका हाथ से न जाने दें।

Campus का ये रनिंग शूज देखने में किसी प्रीमियम ब्रांडेड जूते से कम नहीं है। सालों से ब्रांडेड जूतों का शौक है, पर बजट अलाउ नहीं करता, तो अब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व ही, समर डील्स में इस जूते पर 42% का ऑफ मिल जाएगा। इसका कंफर्टेबल सोल, इसकी क्वालिटी किसी ब्रांडेड जूते से कम नहीं है। ये बैलेंस मेंटेन रखता है और इसमें चोट लगने की संभावना भी कम है। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और सेल डील्स का फायदा भी।

Doctor Extra Soft शूज हमेशा से डिमांड मे रहा है, इसे बहुत से लोगों ने खरीदा है और इसकी क्वालिटी को भी अप्रिशिएट किया है। खासकर जिन लोगों के पैर में दर्द रहता है, पर फिर भी शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं, तो इस तरह का जूता उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इन सपोर्टिव जूते में बिना दर्द को ट्रिगर किए फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखा जा सकता है।

Great Summer Sale Deals का उठाएं लाभ, आधे से कम दाम में खरीदें AC कंफर्टर

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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