सोनी राजदान का फिटनेस रूटीन, 70 की उम्र में भी नहीं छोड़ी एक्सरसाइज
70 साल की उम्र में सोनी राजदान आज भी अपनी फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव हैं। कभी वह केटलबेल से एक्सरसाइज करती हैं, तो कभी योग और पिलाटे करती नजर आती हैं। देखें उनका वर्कआउट रूटीन।
फिटनेस की बात हो तो अक्सर लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ वर्कआउट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक्ट्रेस सोनी राजदान को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। 70 साल की उम्र में भी वह अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान देती हैं और उनके रूटीन में सिर्फ योग ही नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और पिलाटे भी शामिल हैं। सोनी अक्सर अपने वर्कआउट रूटीन की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। इनमें वह कभी केटलबेल के साथ स्क्वैट्स करती दिखती हैं, तो कभी जिम में अलग-अलग एक्सरसाइज करती हैं।
70 की उम्र में भी ऐसा है सोनी राजदान का वर्कआउट रूटीन
सोनी राजदान के लिए फिट रहना सिर्फ कभी-कभार एक्सरसाइज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। वह अपने रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पिलाटे और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज को भी जगह देती हैं। आइए जानते हैं कि सोनी खुद को फिट रखने के लिए कौन-कौन सी एक्सरसाइज करती हैं।
केटलबेल से करती हैं स्क्वैट्स
सोनी एक वीडियो में केटलबेल लेकर स्क्वैट्स करती नजर आई थीं। इसमें हाथों से वजन पकड़कर नीचे बैठना और फिर वापस खड़े होना होता है। इस एक्सरसाइज से पैरों और हिप्स की मसल्स पर काम होता है। साथ ही शरीर की ताकत और बैलेंस बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है।
बैक मसल्स के लिए करती हैं सीटेड केबल रो
सोनी के वर्कआउट में सीटेड केबल रो एक्सरसाइज भी शामिल है। इसमें मशीन के सामने बैठकर हैंडल को अपनी तरफ खींचना होता है। इस एक्सरसाइज से पीठ की मसल्स मजबूत होती हैं। इसके साथ ही कंधों और हाथों की मसल्स पर भी असर पड़ता है।
बैटल रोप्स और जिमनास्टिक रिंग्स से भी करती हैं वर्कआउट
सोनी सिर्फ वजन उठाकर ही वर्कआउट नहीं करतीं, बल्कि बैटल रोप्स से भी एक्सरसाइज करती हैं। इसमें मोटी रस्सियों को दोनों हाथों से तेजी से ऊपर-नीचे हिलाना होता है। इससे हाथों, कंधों और कोर मसल्स की एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा वह जिमनास्टिक रिंग्स के साथ भी ट्रेनिंग करती हैं।
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ पिलाटे भी करती हैं सोनी
सोनी के वर्कआउट रूटीन में पिलाटे भी शामिल है। इसमें शरीर के बैलेंस, कंट्रोल और कोर मसल्स पर खास ध्यान दिया जाता है। पिलाटे में कई तरह के मूवमेंट धीरे-धीरे और संभलकर करने होते हैं। इससे शरीर को एक्टिव रखने और पोश्चर यानी बैठने-खड़े होने का तरीका बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
फिटनेस है सबसे जरूरी और पहले
सोनी राजदान पहले भी अपने योग रूटीन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर चुकी हैं। एक बार उन्होंने योग ट्रेनिंग के बाद की सेल्फी और अपनी ऐपल वॉच की फोटो पोस्ट की थी। इसके साथ उन्होंने बताया था कि उनका हार्ट रेट योग करते समय बढ़ा था, न कि कार्डियो एक्सरसाइज के दौरान। उन्होंने खास तौर पर अष्टांग योग के वीरभद्रासन-1 और वीरभद्रासन-2 का जिक्र किया था। ये दोनों योगासन खड़े होकर किए जाते हैं और इनमें पैरों की ताकत, बैलेंस और शरीर का कंट्रोल जरूरी होता है।
क्या है अष्टांग योग और इससे क्या फायदा मिलता है?
अष्टांग योग में कई योगासन एक तय क्रम में किए जाते हैं। इसमें एक आसन से दूसरे आसन में जाने के दौरान सांसों पर भी ध्यान दिया जाता है। यानी हर मूवमेंट के साथ सांस लेने और छोड़ने का एक खास तरीका होता है। इस तरह की योग प्रैक्टिस से मसल्स की सहनशक्ति बढ़ाने और शरीर को एक्टिव रखने में मदद मिलती है। सोनी राजदान का रूटीन दिखाता है कि फिटनेस के लिए सिर्फ एक तरह की एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। योग, पिलाटे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनी क्षमता के हिसाब से रूटीन में शामिल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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