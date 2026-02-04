67 साल की नीतू कपूर फिट रहने के लिए खाती हैं बस 1 चीज! यहां जानिए आलिया की सास का फिटनेस रूटीन

संक्षेप: एक्ट्रेस नीतू कपूर 67 साल की उम्र में भी जवां दिखती हैं। एक्ट्रेस फिट रहने के लिए एक्सरसाइज-योगा करती हैं और एक चीज वह रोजाना जरूर खाती हैं, इसे बनाने का तरीका भी उन्होंने बताया। चलिए आपको बताते हैं।

एक्ट्रेस नीतू कपूर 67 साल की हो चुकी हैं लेकिन उनकी फिटनेस देखकर सही उम्र का अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है। फिटनेस के मामले में नीतू अपनी बहू-बेटी को सीधी टक्कर देती हैं। एक्ट्रेस फिट रहने के लिए ज्यादा लंबा रूटीन फॉलो करना पसंद नहीं करती हैं लेकिन छोटी-छोटी चीजों में छिपा सेहत का राज खोज लेती हैं। नीतू कपूर ने सेलेब्स के साथ राउंड टेबल के दौरान अपनी फिटनेस और गट हेल्थ का राज खोला। उन्होंने कहा कि मैं एक चीज हर दिन जरूर खाती हूं, जिससे उनका पाचन बेहतर होता है और वजन भी मेंटेन रहता है। चलिए बताते हैं नीतू की फिटनेस का राज क्या है?

कौन सी चीज खाती हैं नीतू कपूर रोजाना राइस कंजी खाती हैं, जिसे Fermented Rice Kanji भी कहते हैं। इसे खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं नहीं होती, शरीर को ठंडक मिलती है, वेट लॉस होता है, शरीर में एनर्जी भी आती है। इसे नीतू कपूर रोजाना दिन में एक बार खा लेती हैं, इसे बनाने का तरीका भी उन्होंने बताया।

कैसे बनाते हैं राइस कंजी बनाने के लिए आपको 2 चम्मच पके हुए चावल को 1-2 गिलास पानी डालकर मिट्टी के बर्तन में रातभर भिगोकर रख देना है। सुबह चावल गल जाते हैं और सिर्फ पानी रह जाएगा। फिर अलग पैन में घी लें, उसमें राई, करी पत्ता, हरी या लाल मिर्च और नमक डालकर तड़का लगा दें। इस तड़के को राइस कंजी पर डालें और ऊपर से हरी धनिया से गार्निश करें। बस फिर इसे खाएं।

योगा करती हैं नीतू कपूर सुबह एक घंटे योगा करती हूं और कुछ स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज करती हैं। इससे उनके शरीर में ताकत बनी रहती है। नीतू कपूर का मानना है कि योगा करने से मन भी शांत रहता है, जिससे आप फोकस कर पाते हो।