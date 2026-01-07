Hindustan Hindi News
अक्षय खन्ना की फिटनेस का राज है उनका ये सिंपल रूटीन- 10 घंटे नींद और खाने में…

संक्षेप:

अक्षय खन्ना इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन हैं। उनकी जिंदगी से जुड़ी हर बात लोगों को आकर्षित कर रही है। उनकी लाइफस्टाइल और खान-पान काफी सिंपल है। आप जानने में इंट्रेस्टेड हैं तो यहां देख सकते हैं।

Jan 07, 2026 03:35 pm IST
धुरंधर देखने के बाद लोग अक्षय खन्ना की जिंदगी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। फिल्म में उनका अलग ही स्वैग दिखा। 50 साल की उम्र में फिटनेस भी कमाल की है। लोग जानना चाहते हैं कि अक्षय खन्ना फिट रहने के लिए क्या खाते-पीते हैं। उन्हें खाने में क्या पसंद है वगैरह-वगैरह। अब उनका एक पुराना इंटरव्यू खूब देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बात की थी। इसमें अक्षय ने बताया था कि वह कभी नाश्ता नहीं करते हैं। खाना भी बहुत सिंपल ही खाते हैं। हालांकि सोने के मामले में कम लोग ही उनका मुकाबला कर पाएंगे। यहां जानें उनकी लाइफ की कुछ खास बातें।

कभी नहीं करते सुबह का नाश्ता

अक्षय खन्ना का एक पुराना इंटरव्यू बॉलीवुड हंगामा ने फिर से शेयर किया है। इसमें वह अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं। उनसे जब पूछा जब खानपान के बारे में पूछा जाता है तो जवाब देते हैं, जबसे मुझे याद है और आज भी, मैं ब्रेकफास्ट कभी नहीं खाता। सीधा लंच खाता हूं और डिनर खाता हूं। लंच और डिनर के बीच कुछ नहीं खाता। एक ना सैंडविच, बिस्किट भी नहीं। शाम को बस एक चाय पीता हूं।

लंच में क्या खाते हैं अक्षय खन्ना?

अक्षय ने यह भी बताया कि वह दिन के खाने में क्या खाते हैं। बोले, लंच में सीधे दाल-चावल खाता हूं, एक सब्जी, चिकन या नॉनवेज डिश के साथ। रात को ज्यादातर मैं रोटी खाता हूं। एक सब्जी और चिकन की डिश साथ में होती है। ज्यादातर यही खाता हूं।

कितने घंटे सोते हैं अक्षय

अक्षय की नींद की खुराक काफी अच्छी है। उन्होंने बताया कि दिन में 10 घंटे सोते हैं। अक्षय ने यह भी बताया कि लीची उनका फेवरिट फल है और पसंदीदा सब्जी भिंडी है। चाय या कॉफी में से अक्षय को चाय पसंद है। हालांकि एक दिन में वह दो कप चाय ही पीते हैं।

कौन सी रोटी खाते है अक्षय

किस अनाज की रोटी खाते हैं, गेहूं, बाजरा और जौ की रोटी कभी-कभी खाते हैं वरना बाकी दिनों में नॉर्मल गेहूं की रोटी ही खाते हैं। मीठे में अक्षय कुछ भी खा लेते हैं। अक्षय ने बताया कि उनकी फेवरिट डिश दाल-चावल है। शूटिंग पर हों या शूटिंग ना कर रहे हों, अक्षय एक सा खाना ही खाते हैं।

