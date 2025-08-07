7 कोरियन हैबिट्स की मदद से वेट लॉस करना होगा आसान, आज से ही करें फॉलो adopt 7 korean habits to fast weight loss burn belly fat easily, फिटनेस टिप्स - Hindustan
7 कोरियन हैबिट्स की मदद से वेट लॉस करना होगा आसान, आज से ही करें फॉलो

Korean Habits To Weight Loss Fast: कोरियन लोगों की तरह स्लिम और फिट रहना चाहते हैं तो उनकी ये 7 आदतों को भी अपना लें। जिसकी मदद से ना केवल बेली फैट बर्न होगा बल्कि वेट लॉस करना भी आसान हो जाएगा।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 04:57 PM
के पॉप म्यूजिक के दीवाने हैं और इन दिनों कोरियन शोज भी देख रहे। तो स्लिम फिगर वाली एक्ट्रेसेज को देखकर क्रेजी हो रही होंगी। कोरियन वुमन जैसी स्लिम फिट बॉडी चाहिए तो उनकी इन 7 आदतों को अपनाएं। जिनकी मदद से आपकी वेट लॉस जर्नी आसान हो जाए और मनचाहा वजन घट जाए। जान लें कोरियन लोगों की 7 हैबिट्स जो आपके वेट लॉस को भी फास्टर कर सकती है।

फर्मेंटेड फूड्स खाना

कोरियन लोगों की डाइट में फर्मेंटेड फूड्स होते हैं। जो गट हेल्थ के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। जैसे कि किमची, जंग, विनेगर। ये फर्मेंटेड फूड्स को डाइट में ज्यादा लेते हैं जो प्रोबायोटिक्स होते हैं और गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। साथ ही वेट लॉस को भी तेज कर देते हैं।

होम कुक बैलेंस डाइट

वजन तेजी से घटाना है तो बाहर के फूड्स को खाना बंद कर दें। घर में कुक किए हुए बैलेंस फूड्स को खाएं। जिसमे सब्जिया, अनाज, प्रोटीन और फर्मेंटेड साइड डिश शामिल हो। जिससे कि बॉडी को सही न्यूट्रिशन मिले।

वॉक

कोरियन लोगों की तरह वॉक को डेली लाइफ में शामिल करें। ज्यादा से ज्यादा पैदल चलना मसल्स को टोन करने के साथ ही फैट्स को बॉडी से बर्न करने में मदद करता है।

कोरियन लोगों की तरह खाएं

कोरियन लोग ट्रेडिशनल मील होंगजिऑनसिक को फॉलो करते हैं। जिसमे कई सारी साइड डिशेज शामिल होती हैं। इसे धीरे-धीरे खाना होता है और कई तरह के टेस्ट की डिशेज को चखना होता है। ये एक माइंडफुल ईटिंग हैबिट है। जिसमे आप कई तरह के फूड्स का टेस्ट एक साथ लेकर खुद को सेटिस्फाईड कर सकते हैं।

जौ का पानी पीना

किसी भी तरह के शुगर वाली ड्रिंक को पीने की बजाय कोरियन लोग जौ का पानी पीते हैं। रोस्टेड बार्ली टी जिसे बोरी-चा बोलते हैं। ये कैफीन फ्री, कैलोरी फ्री ड्रिंक है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। जिससे वेट भी मैनेज होता है।

होमवर्कआउट्स या डांस

के पॉप म्यूजिक पसंद है तो बस उस पर डांस करें। कोरियन फिटनेस इंफ्लूएंसर की तरह घर पर डांस वर्कआउट और पिलाटेस इंस्पायर रूटीन को फॉलो करें। जिससे वेटलॉस तेजी से होगा। घर पर ही फन एक्सरसाइज की मदद से बेली फैट बर्न करने में मदद मिलेगी

जल्दी से कर लें डिनर

कोरियन लोग शाम को जल्दी डिनर कर लेते हैं। लाइट डिनर ब्लॉटिंग को दूर करने में मदद करता है और साथ ही ओवरनाइट फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज कर देता है।

