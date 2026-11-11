डाइट में प्रोटीन: इन 6 गलतियों से बचे और जानें खाने का सही तरीका

डाइट में प्रोटीन खाना जरूरी है लेकिन दिनभर में प्रोटीन का इनटेक पूरा करने के चक्कर में बाकी न्यूट्रिशन के साथ लापरवाही होती है तो इन 6 गलतियों से बचें और जानें प्रोटीन इनटेक पूरा करने का सही तरीका क्या है।

हेल्दी रहना है तो डाइट में प्रोटीन को अनदेखा नहीं कर सकते। ये सबसे जरूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जिसे हेल्थ एक्सपर्ट हमेशा खाने की सलाह देते हैं। लेकिन कितनी मात्रा में प्रोटीन खाने के साथ इसे किस तरह से खाया जाए ये भी जानना जरूरी है। हर रोज कितने ग्राम प्रोटीन खाना है कि डेली टारगेट पूरा हो जाए, इसके साथ ही प्रोटीन का सोर्स, प्रोटीन साइज और दूसरे न्यूट्रिशन का बैलेंस होना भी जरूरी है। तभी इसके पूरे फायदे मिलते हैं। प्रोटीन इनटेक से जुड़ी कुछ बातों को जानना जरूरी है। जिससे कुछ कॉमन मिस्टेक को अवॉएड किया जाए और साथ ही हर रोज की डाइट में प्रोटीन के साथ दूसरी चीजों का जरूरी बैलेंस बना रहे, जानें....

प्रोटीन खाने का टाइम हर रोज के प्रोटीन इनटेक को पूरा करने के साथ ही प्रोटीन की क्वालिटी और उसे दिनभर में कितना खाना है इसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है। हैप्पी कल्चर की न्यूट्रिशनिस्ट अखिला ने एचटी लाइफस्टाइल से बताया कि प्रोटीन इनटेक को दिनभर के मील कोर्स में बांटना प्रोटीन सिंथेसिस को बनाए रखता है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में प्रोटीन की मात्रा को बांटकर खाएं। प्रोटीन सोर्स को बांटे जैसे ब्रेकफास्ट में अंडे, दोपहर में पनीर, मूंग दाल चीला, ग्रीक योगर्ट। प्रोटीन इनटेक के साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें। अपने दिनभर के प्रोटीन इनटेक को पूरा करना है तो किसी खास समय में खाने की बजाय उसे दिनभर के खाने में बांट दें।

ज्यादा प्रोटीन खाने की गलतफहमी काफी सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि हाई प्रोटीन डाइट हेल्दी डाइट है लेकिन प्रोटीन की क्वालिटी और सही मात्रा को जानना जरूरी है। अक्सर लोग जब डाइट में प्रोटीन इनटेक बढ़ाना होता है तो काफी सारे लोग इन गलतियों को करते हैं।

डिनर में प्रोटीन खाना काफी सारे लोग रात के खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं, जबकि उनका लंच और ब्रेकफास्ट कार्बोहाइट्रेड से भरा होता है। इस तरह की डाइट में प्रोटीन केवल एक टाइम शामिल होता है जबकि जरूरी है कि प्रोटीन को दिनभर के हर खाने में शामिल किया जाए।

प्रोटीन सोर्स की क्वालिटी नहीं पता होती काफी सारे लोगों को लगता है कि सारे प्रोटीन एक जैसे ही होते हैं जबकि हर प्रोटीन सोर्स की डाइजेशन की क्षमता और जरूरी अमीनो एसिड्स का कम्पोजिशन अलग-अलग होता है।

अगर प्रोटीन इनटेक के लिए देखा जाए तो अगर दाल, अंडा, डेयरी प्रोडक्ट या दूसरे प्रोटीन रिच फूड्स नहीं है तो ये डाइट प्रोटीन डाइट के हिसाब से अनबैलेंस्ड होती है।

सर्विंग साइज पर ध्यान नहीं देना हेल्दी फूड में प्रोटीन कितनी मात्रा में है इसकी जानकारी भी लोगों को नहीं होती। लोगों को पैकेज्ड फूड पर लगे लेबल में प्रोटीन की मात्रा पढ़ने की जरूरत है।

पूरी डाइट में प्रोटीन का सही बैलेंस ज्यादा प्रोटीन खाने के चक्कर में बाकी न्यूट्रिशन को इग्नोर करना ठीक नहीं। प्रोटीन के साथ फाइबर, हेल्दी फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स का बैलेंस होना जरूरी है। तभी सारे न्यूट्रिशन की कमी दूर होगी और प्रोटीन का बैलेंस बनेगा।

हाई प्रोटीन डाइट में अगर सब्जियां, फल, साबुत अनाज और पूरा हाइड्रेशन नहीं होगा तो ये डाइट न्यूट्रिशनली बैलेंस नहीं है।

प्रोटीन खाने का सही तरीका प्रोटीन खाने के लिए भी माइंडफुल होना जरूरी है। अपनी एज, शरीर का वजन, उम्र, एक्टीविटी लेवल, हेल्थ स्टेटस और साइकोलॉजिकल स्टेटस का भी ध्यान रखना जरूरी है। बिना इन चीजों की जानकारी के प्रोटीन डाइट को ओवरलोड करना ठीक नहीं। हर बॉडी को अपनी जरूरत के मुताबिक ही प्रोटीन डाइट में शामिल करना चाहिए।

रोज के खाने में प्रोटीन कैसे शामिल करें प्रोटीन इनटेक को डाइट में खाने का मतलब ये नहीं कि आप महंगे फूड्स को खाएं। रोज के खाने में प्रोटीन के अलग-अलग सोर्स को शामिल कर सकते हैं जो फाइबर और बाकी न्यूट्रिशन से रिच होंगे। न्यूट्रिशनिस्ट अखिला ने बताया कि रोज के खाने में इन चीजों को प्रोटीन इनटेक के लिए खाएं।

दाल, राजमा, छोले, स्प्राउट्स, पनीर, दही, टोफू और सोया। वहीं नॉन वेजिटेरियन लोग अंडे, मछनी, लीन चिकन खाएं जिसमे सारे अमीनो एसिड्स होते हैं।