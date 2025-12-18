Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फिटनेसAdah Sharma lauki or bottle guard core workout for improving body posture see here video
बॉडी पोस्चर सही करने के लिए 31 दिनों तक करें लौकी वर्कआउट, अदा शर्मा से सीखें आसान स्टेप्स

बॉडी पोस्चर सही करने के लिए 31 दिनों तक करें लौकी वर्कआउट, अदा शर्मा से सीखें आसान स्टेप्स

संक्षेप:

Adah Sharma Video: आजकल ज्यादातर लोगों का बॉडी पोस्चर बैठे-बैठे खराब हो चुका है। ऐसे में लोग वर्कआउट करने के लिए जिम जाते हैं। अदा शर्मा ने वीडियो शेयर कर घर पर ही आसान एक्सरसाइज करने का तरीका बता दिया है और वो भी लौकी के साथ।

Dec 18, 2025 11:51 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एक्ट्रेस अदा शर्मा अच्छी एक्ट्रेस हैं और उनकी सादगी-अदाकारी के लोग फैन बन चुके हैं। अदा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर फैंस के साथ मस्ती करती रहती हैं या फिर कभी-कभी कुछ जरूरी चीजें भी बताते हैं। अदा शर्मा ने अपने लेटेस्ट वीडियो में लौकी कोर वर्कआउट करने के बारे में बताया। उनके यहां लौकी को कद्दू कहते हैं, लेकिन हम लौकी बोल रहे हैं। अदा वीडियो में कह रही हैं कि पहले मेरे शरीर का पोस्चर बिल्कुल ठीक था लेकिन फिर सोशल मीडिया देखते-देखते मैं झुकती चली गई और अब मैं टेढ़े पोस्चर वाली हो गई हूं। लेकिन इसे सीधा करने के लिए मैं कद्दू कोर वर्कआउट 3.0 करती हूं, आप भी इसे कर सकते हैं। इसे करना काफी आसान है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैसे करना है ये वर्कआउट

पहला स्टेप- अदा शर्मा ने वीडियो में बताया कि पहले कद्दू को लेकर पीछे की ओर से हाथ ऊपर-नीचे करते हुए एक्सरसाइज करें।

दूसरा स्टेप- फिर आपको पीछे गर्दन पर कद्दू रखकर हाथों से पीछे की ओर पकड़ें और बटरफ्लाई स्टाइल में हाथों को जल्दी-जल्दी चलाएं।

तीसरा स्टेप- तीसरे स्टेप में आपको पीछे की ओर से ही एक हाथ से कद्दू देना है और दूसरे से लेना है। ऐसा करने से आपके हाथों का मूवमेंट बेहतर होगा।

चौथा स्टेप- अदा ने बोला कि जैसे आप अपने टॉक्सिक थॉट्स को घुमाते हैं, वैसे ही कद्दू को सिर के ऊपर से घुमाते हुए एक्सरसाइज करें।

अदा का कहना है कि जिम मेंबरशिप लेना काफी महंगा होता है और सब्जी मंडी जाना सस्ता। एक्सरसाइज करने के बाद आप इसे बनाकर खा सकते हैं, इससे वेट लॉस भी होता है। ये वर्कआउट आपको 31 दिनों तक रोजाना करना है और 20 बार रिपीट करना है।

पोस्चर सीधे करने के अन्य तरीके- आप अगर लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, तो कुर्सी पर बिल्कुल सीधा बैठने की कोशिश करें। कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, तो आजकल पोस्चर सीधा करने वाले कुशन भी आते हैं। उन्हें लगाकर सीधा बैठें। आप कुछ अन्य वर्कआउट भी कर सकते हैं, जिससे बॉडी का पोस्चर सीधा हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:वजन कम करने के लिए कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? डायटिशियन से जानें
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Fitness Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।