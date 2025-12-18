बॉडी पोस्चर सही करने के लिए 31 दिनों तक करें लौकी वर्कआउट, अदा शर्मा से सीखें आसान स्टेप्स
Adah Sharma Video: आजकल ज्यादातर लोगों का बॉडी पोस्चर बैठे-बैठे खराब हो चुका है। ऐसे में लोग वर्कआउट करने के लिए जिम जाते हैं। अदा शर्मा ने वीडियो शेयर कर घर पर ही आसान एक्सरसाइज करने का तरीका बता दिया है और वो भी लौकी के साथ।
एक्ट्रेस अदा शर्मा अच्छी एक्ट्रेस हैं और उनकी सादगी-अदाकारी के लोग फैन बन चुके हैं। अदा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर फैंस के साथ मस्ती करती रहती हैं या फिर कभी-कभी कुछ जरूरी चीजें भी बताते हैं। अदा शर्मा ने अपने लेटेस्ट वीडियो में लौकी कोर वर्कआउट करने के बारे में बताया। उनके यहां लौकी को कद्दू कहते हैं, लेकिन हम लौकी बोल रहे हैं। अदा वीडियो में कह रही हैं कि पहले मेरे शरीर का पोस्चर बिल्कुल ठीक था लेकिन फिर सोशल मीडिया देखते-देखते मैं झुकती चली गई और अब मैं टेढ़े पोस्चर वाली हो गई हूं। लेकिन इसे सीधा करने के लिए मैं कद्दू कोर वर्कआउट 3.0 करती हूं, आप भी इसे कर सकते हैं। इसे करना काफी आसान है।
कैसे करना है ये वर्कआउट
पहला स्टेप- अदा शर्मा ने वीडियो में बताया कि पहले कद्दू को लेकर पीछे की ओर से हाथ ऊपर-नीचे करते हुए एक्सरसाइज करें।
दूसरा स्टेप- फिर आपको पीछे गर्दन पर कद्दू रखकर हाथों से पीछे की ओर पकड़ें और बटरफ्लाई स्टाइल में हाथों को जल्दी-जल्दी चलाएं।
तीसरा स्टेप- तीसरे स्टेप में आपको पीछे की ओर से ही एक हाथ से कद्दू देना है और दूसरे से लेना है। ऐसा करने से आपके हाथों का मूवमेंट बेहतर होगा।
चौथा स्टेप- अदा ने बोला कि जैसे आप अपने टॉक्सिक थॉट्स को घुमाते हैं, वैसे ही कद्दू को सिर के ऊपर से घुमाते हुए एक्सरसाइज करें।
अदा का कहना है कि जिम मेंबरशिप लेना काफी महंगा होता है और सब्जी मंडी जाना सस्ता। एक्सरसाइज करने के बाद आप इसे बनाकर खा सकते हैं, इससे वेट लॉस भी होता है। ये वर्कआउट आपको 31 दिनों तक रोजाना करना है और 20 बार रिपीट करना है।
पोस्चर सीधे करने के अन्य तरीके- आप अगर लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, तो कुर्सी पर बिल्कुल सीधा बैठने की कोशिश करें। कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, तो आजकल पोस्चर सीधा करने वाले कुशन भी आते हैं। उन्हें लगाकर सीधा बैठें। आप कुछ अन्य वर्कआउट भी कर सकते हैं, जिससे बॉडी का पोस्चर सीधा हो जाएगा।
