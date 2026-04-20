बुढ़ापे में भी कैसे यंग दिखते हैं नागार्जुन? 35 साल से सुबह की ये आदत और 14 घंटे की फास्टिंग है फिटनेस का राज

साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन की उम्र 66 हो चुकी हैं लेकिन वह आज भी 45-50 जैसे फिट दिखते हैं। एक्टर ने अपनी फिटनेस के बारे में बात की और बताया कि आखिर वह कैसे इतने फिट रहते हैं और क्या रूटीन फॉलो करते हैं?

आजकल फिट रहने के लिए आपको ज्यादा चीजों को फॉलो नहीं करना पड़ता है, बस जरूरत होती है फिक्स रूटीन की। अगर आप वर्कआउट या डायट के जरिए खुद को फिट रखते हैं, तो बस उसे रूटीन से फॉलो करें। आज हम साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन की फिटनेस की बात करने जा रहे हैं, जो 66 की उम्र में भी 45 के दिखते हैं। एक्टर इस उम्र में भी यंग नजर आते हैं और लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं। नागार्जुन का मानना है कि उम्र सिर्फ नंबर है लेकिन फिट रहने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नागार्जुन सालों से कुछ आदतों को फॉलो करते आ रहे हैं, जिनकी वजह से वह उम्र के इस पड़ाव में भी फिट और हेल्दी दिखते हैं। तो चलिए बताते हैं आखिर सुपरस्टार का रूटीन क्या है?

नागार्जुन की फिटनेस का राज क्या है? नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्टर नागार्जुन अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर सालों से फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। साथ ही उनकी फिटनेस देखकर लोग फिट रहने के लिए इंस्पायर होते हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि 66 की उम्र में एक्टर 45 के कैसे दिखते हैं और आखिर वह ऐसा क्या करते या खाते हैं? एक इंटरव्यू में नागार्जुन ने बताया था कि मैं बस खुद को फिट रखने के लिए सही चीजें खाना और हेल्दी वर्कआउट करता हूं। इसके अलावा मैं ज्यादा सोचता नहीं हूं। मैं खुद को भूखा नहीं रखता और ना ही कोई क्रैश डायट लेता हूं।

सुबह की 1 जरूरी आदत नागार्जुन करीब 35 सालों से 1 आदत को रोजाना फॉलो कर रहे हैं और वह है उनका वर्कआउट रूटीन। उनका कहना है मैं हफ्ते में करीब 5 या कभी 6 दिन हैवी वर्कआउट करता हूं। एक्टर सुबह उठकर सबसे पहले 45 से 1 घंटे तक हैवी वर्कआउट करते हैं। इसमें उनका कार्डियो, वेट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। वह कभी भी एक्सरसाइज स्किप नहीं करते हैं, फिर चाहे शेड्यूल कितना ही टाइट क्यों ना हो।

14 घंटे की फास्टिंग नागार्जुन का मानना है कि जब आपकी उम्र बढ़ती है, तो कई समस्याएं भी होती हैं, जैसे आपको कई खाने की चीजें सूट नहीं करती। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मैंने अपनी डायट को उस हिसाब से सेट कर लिया है। एक्टर 12 से 14 घंटे की फास्टिंग करते हैं, इससे उनका डाइजेशन बेहतर बना रहता है और कोई चीज जल्दी नुकसान नहीं करती। वह शाम को 7 से 7:30 के बीच खाना खा लेते हैं। इसके बाद वह सुबह 7:30-8 बजे के आस-पास नाश्ता करते हैं। ऐसा करने से उन्हें भूख भी समय पर लगती है और शरीर स्वस्थ रहता है। अब उनकी बॉडी ने इस रूटीन को पूरी तरह से अपना लिया है।