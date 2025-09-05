शराब छोड़ फरदीन खान ने 51 की उम्र में स्टार्ट की फिटनेस जर्नी, 25 किलो तक घटाया वजन actor fardeen khan weight loss journey from 103 to 79 kg inspiring know how one lifestyle change his diet and exercise, फिटनेस टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फिटनेसactor fardeen khan weight loss journey from 103 to 79 kg inspiring know how one lifestyle change his diet and exercise

शराब छोड़ फरदीन खान ने 51 की उम्र में स्टार्ट की फिटनेस जर्नी, 25 किलो तक घटाया वजन

Fardeen Khan Fitness Transformation: एक्टर फरदीन खान को कोविड-19 के दौरान अपनी खराब फिटनेस का अंदाजा लगा और फिर शराब छोड़ने के साथ ही वो खुद को फिट और हेल्दी करने में लग गए और 51 की उम्र में 25 किलो तक वजन घटा लिया।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 08:33 AM
share Share
Follow Us on
शराब छोड़ फरदीन खान ने 51 की उम्र में स्टार्ट की फिटनेस जर्नी, 25 किलो तक घटाया वजन

फरदीन खान ने डेब्यू के साथ ही अपने हैंडसम लुक से फैंस के दिलों में जगह बना ली थी। लेकिन सिल्वर स्क्रीन से दूरी के साथ ही वो चार्म भी कहीं खो गया। यहां तक कि काफी समय बाद कैमरे में दिखे फरदीन खान को वजन बढ़ने की वजह से पहचानना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन अपने लाइफस्टाइल में बदलाव कर एक बार फिर फिट और डैशिंग लुक में नजर आ रहे हैं। फरदीन खान ने अपनी वेट लॉस जर्नी 51 की में स्टार्ट की और जल्दी ही वो लगभग 25 किलो तक वजन घटा चुके हैं।

फरदीन खान ने अपनी वेट लॉस जर्नी खुद शेयर की और बताया कि 102-103 किलो से वजन घटाकर 78-79 किलो पर आ गए हैं। फरदीन ने बताया ये वजन केवल लुक्स के लिए नहीं घटाया है बल्कि वो अपनी हेल्थ को सुधारकर खुद की केयर कर रहे।

फरदीन खान ने छोड़ी शराब

सायरस भरूचा के साथ इंटरव्यू में फरदीन खान ने बताया कि कोविड-19 के टाइम पहली बार उनके दिमाग में शराब छोड़ने का ख्याल आया। शराब की वजह से उनका एनर्जी लेवल और माइंड की क्लैरिटी बिल्कुल नहीं थी। वो किसी 60 साल के जैसा महसूस करते थे। लेकिन अब ब्रेन फॉग खत्म हो चुका है और सुबह उठने पर माइंड क्लियर रहता है।

डाइट और एक्सरसाइज पर फोकस

शराब छोड़ने के साथ ही फरदीन ने अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर फोकस किया। 15-16 घंटा फास्टिंग के साथ घर का बना खाना शुरू किया। प्रोटीन और हेल्दी फैट्स के साथ शुगर और कार्ब्स को अवॉइड किया। इसके साथ ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कॉर्डियो और कंपाउंड मूवमेंट्स को शामिल किया। लंदन में अपने गैरेज को उन्होंने वर्कआउट की जगह बना ली और वर्चुअली प्रोशनल गाइडेंस में ट्रेनिंग शुरू की।

मेंटल हेल्थ पर असर

फिटनेस का मेंटल हेल्थ पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है। फरदीन कहते हैं वो फिर से फिजिकली 25 का फील करना चाहते थे और सेल्फ लव और कंस्सिटेंसी की बदौलत उन्होंने अपना गोल पूरा किया है।

बच्चे करते हैं इंस्पायर

फरदीन खान के दो बच्चे हैं जो उन्हें फिट रहने के लिए इंस्पायर करते हैं। अब वो फिट रहने के लिए एक्टिव रहते हैं और हाइकिंग से लेकर आउटडोर प्लेइंग में एक्टिव रहते हैं।

Weight Loss Exercise Diet

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।