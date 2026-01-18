त्रिफला, गिलोय, आंवला से बना काढ़ा पीने से कम हो जाएगा मोटापा, आचार्य बालकृष्ण ने बताया पीने का सही समय

संक्षेप: बढ़ा हुआ वजन आजकल हर दूसरे व्यक्ति की समस्या बन चुका है। मोटापा सिर्फ लुक खराब नहीं करता बल्कि कई बीमारियों का घर भी होता है। आचार्य बालकृष्ण ने मोटापा कम करने के लिए एक काढ़े के बारे में बताया है, जो घर पर आसानी से बनाकर पी सकते हैं।

मोटापा आजकल सभी के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। मोटापा के कारण कई बड़ी बीमारियां भी शरीर को घेर रही हैं। वजन बढ़ने का असल कारण लाइफस्टाइल और गलन खान-पान को माना जा रहा है। यही वजह के कम उम्र के बच्चे भी मोटापे का शिकार हो रहे हैं। अगर आप भी मोटापा कम करने के लिए जिम ज्वॉइने करने या फिर कोई दवाई लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आचार्य बालकृष्ण का बताया एक नुस्खा ट्राई करके देख लें। पतंजलि के सह-संस्थापक आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि एक काढ़ा आप घर पर तैयार करके पिएं, इससे मोटापा कम करने में मदद मिलेगी और इससे शरीर को अन्य फायदे भी मिलेंगे। चलिए बताते हैं कौन सा काढ़ा आपको पीना है और इसे कैसे बना सकते हैं।

मोटापे के लिए काढ़ा काढ़ा बनाने के लिए आपको चाहिए होगा- त्रिफला, गिलोय, शहद, बहेड़ा, आंवला, नागर मोथा।

बनाने का तरीका पहला काढ़ा- 20 ग्राम त्रिफला को आधा लीटर पानी में मिट्टी के बर्तन में भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को गैस पर तब तक पकाएं, जब तक पानी आधा न हो जाए। अब इस काढ़े को छानकर इसमें शहद मिक्स करें और चाय की तरह सुबह खाली पेट पिएं।

दूसरा काढ़ा- 20 ग्राम त्रिफला के साथ गिलोय, बहेड़ा, नागर मोथा, आंवला सब चीजें पानी में भिगोकर मिट्टी के बर्तन में रख दें। सुबह इसे गर्म करना है और फिर पानी को छानकर उसमें शहद मिलाकर पीना है। दोनों ही तरीके से ये काढ़ा लाभकारी होगा और मोटापा कम करने में मदद करेगा। इस काढ़े को आप गुनगुना पानी पीने के बाद भी पी सकते हैं।

अन्य फायदे आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि ये काढ़ा पीने से मोटापा कम होगा, बेली फैट और अन्य हिस्सों की चर्बी भी गायब हो जाएगी। इसके अलावा ये शरीर को कई और फायदे भी पहुंचायेगा। ये फायदे हैं-

- इससे पाचन तंत्र बेहतर हो जाएगा, पेट साफ होने लगेगा और कब्ज की समस्या दूर होगी।

- शरीर में जमा टॉक्सिक, गंदगी-मल भी निकल जाएगा। इससे आंतों की सफाई भी हो जाती है।

- इस काढ़े को पीने से इम्यूनिटी बूस्ट होगी। सर्दी में इस काढ़े को पीने से शरीर में गर्माहट बनी रहेगी।