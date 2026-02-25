Hindustan Hindi News
राघव चड्ढा फिटनेस के लिए करते हैं सुबह ये काम, हेल्दी डायट और वर्कआउट का जानें रूटीन

Feb 25, 2026 05:31 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
AAP नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अपने बेबाक अंदाज के अलावा फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। राघव की फिटनेस पर लोग फिदा रहते हैं, चलिए आज उनका वर्कआउट रूटीन और डायट प्लान आपको बताते हैं।

आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अक्सर सामाजिक मुद्दों को लेकर संसद में अपनी आवाद बुलंद करते हैं। उनकी बेबाकी और ईमानदारी से लोग काफी प्रभावित है। राजनीति में राघव काफी सक्रिय हैं लेकिन इसके बाद भी अपनी फिटनेस पर फुल फोकस करते हैं। वह अपनी हेल्थ और फिटनेस से कभी समझौता नहीं करते हैं। राघव फिटनेस के लिए फिक्स रूटीन अपनाते हैं और डायट भी काफी बैलेंस लेते हैं। चलिए राघव चड्ढा के फिटनेस रूटीन के बारे में बताते हैं।

सुबह करते हैं ये काम

राघव चड्ढा रोजाना सुबह साइकिलिंग करते हैं। राघव को कई बार दिल्ली की स्ट्रीट पर साइकिलिंग करते हुए देखा गया है। राघव रोजाना 15-30 मिनट तक साकिलिंग करते हैं और रोजाना इसे करने से हार्ट हेल्थ सुधरता है और वजन भी कंट्रोल में रहता है। साइकिलिंग करने से मेंटल स्ट्रेस कम होता है और शरीर एक्टिव रहता है।

वर्कआउट रूटीन

राघव चड्ढा दिनभर में 1 घंटा एक्सरसाइज करने के लिए निकालते हैं। वह सुबह या शाम को वर्कआउट जरूर करते हैं। इसमें वह वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, पुल अप्स-पुश अप्स करते हैं। इन एक्सरसाइज को करने से शरीर में लचीलापन आता है और मांसपेशियां भी मजबूत हो जाती हैं।

योगा भी है जरूरी

राघव एक्सरसाइज के साथ योगा भी करते हैं। योग करने से शरीर तंदरुस्त रहता है और बेली फैट नहीं निकलता। इसके अलावा हड्डियां मजबूत हो जाती है। साथ ही योगा यह तनाव और एंग्जायटी को कम करता है, रक्त संचार को बेहतर करता है।

डायट प्लान क्या है

राघव चड्ढा की डायट की बात करें तो उन्हें दिल्ली का खाना काफी पसंद है लेकिन वह बैलेंस डायट पर भरोसा करते हैं। वह पराठा भी खाते हैं लेकिन साथ में फल-सलाद भी खाते हैं। उनके नाश्ते में प्रोटीन सलाद, शेक, ऑमलेट होता है और कभी-कभी आलू का पराठा भी होता है। इसके अलावा वह मील में घर का बना सादा खाना खाते हैं और रात में हल्का मील लेते हैं। वह 8 बजे तक खाना खा लेते हैं और फिर टहलना पसंद करते हैं।

चाय लवर हैं

राघव चड्ढा का मानना है कि आप फिट होने के साथ अपने स्वाद को भी बरकरार रख सकते हैं लेकिन हर चीज तय सीमा में लें। राघव थकान उतारने के लिए चाय का सहारा लेते हैं लेकिन उनकी चाय बिना चीनी के होती है। राघव वैसे चीनी व नमक कम ही लेते हैं। आप फिट रहने के लिए राघव का रूटीन अपना सकते हैं लेकिन अपने शरीर के हिसाब से चीजें खाएं व एक्सरसाइज करें। सभी का शरीर अलग-अलग होता है।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

