अब थकान की होगी छुट्टी, रोजाना 10,000 स्टेप्स पूरा करने में मदद करेंगे ये 8 वॉकिंग शूज
10,000 स्टेप्स का टारगेट तो बना लिया है, मगर आज भी उन्हें पूरा करने में हालात टाइट हो जाती है! तो परेशान होने की जगह वॉकिंग शूज ट्राई करें, ये डेली टारगेट पूरा करने में मदद करेंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
फिटनेस का ध्यान आया तो रोजाना 10,000 स्टेप्स का टारगेट बना लिया! मगर रोजाना उन्हें पूरा करने में थक जाते हो अगर हां, तो यहां जूतों के इन विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें। फिट रहने के लिए रोजाना 10,000 स्टेप्स चलना जरूरी है, इसके लिए वाकिंग शूज का एक अच्छा पेयर आपके पास होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लाए हैं, बेहतरीन कंफर्ट और बेस्ट क्वालिटी के वॉकिंग शूज। इन सभी जूतों पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, इन्हें घर बैठे ऑर्डर करें!
1. Campus Men King Pro Walking Shoes
Campus का ये वॉकिंग शूज एक बजट फ्रेंडली विकल्प है। ये जूता कम दाम में अपने बेहतर कंफर्टेबल डिजाइन के लिए जाना जाता हैं। इस जूते की बनावट बेहद हल्की है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हवादार है। इस तरह के हल्के आरामदायक जूते वॉकिंग के दौरान पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखते हैं। वॉक करने के साथ ही इसे जिम और आउटडोर एक्टिविटीज के दौरान भी कैरी कर सकते हैं।
2. SPARX Mens SM 680 Walking Shoe| Enhanced Durability & Soft Cushion
Sparx का ये जूता हल्का आरामदायक विकल्प है। खासकर जो लोग रोजाना 10,000 स्टेप्स पूरे करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन साबित होगा। खासकर इनकी बनावट समर्स में ये हल्का हवादार महसूस होती हैं, इस तरह वॉक करना आसान हो जाता है। वॉकिंग के अलावा लंबा ड्राइव करना हो या शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो, ये जूता पूरी तरह परफेक्ट रहेगा। इस समय ये 43% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।
3. Bata Men's Slip-on Walking Shoe
Bata का बजट फ्रेंडली जूता एवरीडे स्टाइलिंग के लिए एक अच्छा विकल्प है। ये जूता आपके डेली वॉकिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आप इसे ऑफिस वियर के तौर पर कैरी कर सकते हैं। खासकर अगर आप रोजाना घंटों ट्रैवल करते हैं, तो इसका गद्देदार सोल पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रहने में मदद करेगा। लंबी जर्नी तय करनी हो या लंबे समय तक ड्राइव करना हो, इस जूते से बेहतर और कुछ भी नहीं!
4. Bacca Bucci Men Pull On Walking Shoes
Bacca Bucci का वॉकिंग शूज रोजाना वॉकिंग के अनुभव को मजेदार बना देगा। इसका गद्देदार सोल पैरों को कंफर्टेबल रखता है और साथ ही साथ बैलेंस का भी पूरा ध्यान रखता है। इस प्रकार गतिविधियों के दौरान पैर जल्दी नहीं थकते। लंबी जर्नी तय करनी हो या लंबे समय तक ड्राइव करना हो, इस जूते आप आराम से कैरी कर सकते हैं। इस समय इस पर 62% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा। ये मौका हाथ से न जाने दें।
Doctor Extra Soft ब्रांड के ये जूते पैरों पर बेहद आरामदायक महसूस होंगे। खासकर अगर आप रोजाना वॉकिंग और जॉगिंग जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो इस जूते से बेतार और कुछ भी नहीं! अगर आपके पैरों में दर्द रहता है, तो अब से स्लीपर नहीं जूता पहनकर वॉक करें। ये जूता बिना दर्द ट्रिगर किया आपको शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने की आजादी देता है। इसे खुद के लिए खरीदने के साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों को गिफ्ट कर सकते हैं।
Boldfit के इस वॉकिंग शूज को लोगों ने बहुत पसंद किया है। इस जूते को डेली वियर के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बताया जा रहा है। खासकर जो लोग रोजाना जॉगिंग और वॉकिंग करते हैं, उन्हें ये बेहद पसंद आएगा। इतना ही नहीं ऑफिस जाना हो या लंबा ड्राइव करना हो, इस जूते की हल्की और हवादार फैब्रिक पैरों में पसीना जमा नहीं होने देती और आपको पूरे दिन तरोताजगी का एहसास होता है। इस समय ये 66% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, इसे आज ही ऑर्डर करें!
7. Puma Men Ultimate Ease Walking Shoe
Puma के जूते हमेशा डिमांड में होते हैं। इस जूते को भी बहुत से लोगों ने पसंद किया है। इस वॉकिंग शूज का कंफर्ट और स्टाइल दोनों कमाल का है। वॉक करना हो या कैजुअल इवेंट अटेंड करनी हो, आप इसे किसी भी मौके पर कैरी कर सकते हैं। इसका सपोर्टिव सोल बैलेंस मेंटेन रखता है और चोट लगने की संभावना कम कर देता है। इसके अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं और इस समय ये 40% के ऑफ पर बेहद सस्ते में मिल जाएगा।
8. Campus Men Oxyfit (N) Walking Shoes
Campus के इस वॉकिंग शूज का सपोर्टिव सोल पैरों को कंफर्टेबल रखता है। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो या आउटिंग पर जाना हो, ये जूता आराम से कैरी कर सकते हैं। अगर आप भी बिना थके अपने 10,000 स्टेप्स पूरा करना चाहते हैं, तो ये विकल्प ऑर्डर करें। इस जूते को लोगों ने बेहद पसंद किया है। इसका स्टाइल और कंफर्ट दोनों कमाल के हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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