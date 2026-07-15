मेहनत पूरी, फिर भी नहीं घट रहा वजन? आज ही छोड़ दें ये 7 आदतें
Weight Loss Mistakes: अगर सही खानपान और मेहनत के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह आपकी कुछ रोजमर्रा की आदतें हो सकती हैं। जानें किन सात गलतियों से बचने की सलाह दी गई है।
बहुत से लोग वजन घटाने के लिए खाना कम कर देते हैं, रोज व्यायाम करते हैं और कई तरह के उपाय भी अपनाते हैं। फिर भी कई बार उम्मीद के हिसाब से नतीजे नहीं मिलते। ऐसे में केवल खानपान ही नहीं, बल्कि आपकी रोज की आदतें भी इसकी वजह हो सकती हैं। चेन्नई के फिटनेस कोच राज गणपत के अनुसार, कुछ सामान्य दिखने वाली आदतें शरीर पर ऐसा असर डालती हैं कि वजन कम करना मुश्किल हो जाता है। आइए जानते हैं कौन-सी 7 आदतें आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं।
1. रात में जरूरत से ज्यादा खाना
अगर दिनभर कम खाने के बाद रात में बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो शरीर को उसे पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे वजन घटाने की कोशिश धीमी पड़ सकती है। कोशिश करें कि रात का खाना हल्का और समय पर खाएं।
2. सोने से पहले लगातार मोबाइल चलाना
सोने से पहले लंबे समय तक मोबाइल पर छोटी-छोटी चीजें देखते रहना नींद पर असर डाल सकता है। अच्छी नींद ना मिलने से भूख और पेट भरने से जुड़े शरीर के संकेत भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे अगले दिन जरूरत से ज्यादा खाने की संभावना बढ़ जाती है।
3. देर रात तक जागना
अगर रोज देर से सोते हैं, तो शरीर का रूटीन बिगड़ जाता है। इससे थकान बढ़ती है, मीठा और तला हुआ खाने की इच्छा ज्यादा हो सकती है और वजन कम करना मुश्किल हो जाता है।
4. अनाज छोड़कर बाद में मीठा खाना
कई लोग वजन घटाने के लिए पूरी तरह अनाज छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में मीठा खाने की इच्छा बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरत से ज्यादा मीठा खा लिया जाता है। बेहतर होगा कि संतुलित मात्रा में अनाज खाएं और मीठी चीजों पर नियंत्रण रखें।
5. जरूरत से ज्यादा व्यायाम करना
यह सोचकर कि ज्यादा व्यायाम करने से वजन जल्दी घटेगा, कई लोग शरीर को जरूरत से ज्यादा थका देते हैं। इससे शरीर को आराम नहीं मिल पाता और कई बार भूख भी बढ़ जाती है। इसलिए व्यायाम और आराम के बीच संतुलन जरूरी है।
6. बहुत कम खाना
वजन घटाने के लिए बहुत कम खाना भी सही तरीका नहीं है। इससे शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता और कमजोरी महसूस हो सकती है। लंबे समय तक ऐसा करने से वजन घटाने की रफ्तार भी प्रभावित हो सकती है।
7. सप्ताह के आखिर में अनुशासन छोड़ देना
अगर पूरे सप्ताह संतुलित खानपान रखें और छुट्टी वाले दिनों में जरूरत से ज्यादा बाहर का खाना, मीठा या तला हुआ खा लें, तो पूरे सप्ताह की मेहनत पर असर पड़ सकता है। इसलिए छुट्टी वाले दिन भी संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
वजन घटाने के लिए इन बातों का भी रखें ध्यान
- रोज एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें।
- हर भोजन में संतुलित मात्रा में अनाज, दाल, सब्जियां और प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ शामिल करें।
- पर्याप्त पानी पीएं।
- रोजाना अपनी क्षमता के अनुसार नियमित व्यायाम करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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