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डाइटिंग पर हैं? तो भी खा सकते हैं ये 7 टेस्टी स्ट्रीट फूड, वजन बढ़ने की नहीं होगी टेंशन!

Apr 28, 2026 03:48 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Weight Loss Diet Tips: वेट लॉस जर्नी के दौरान कभी-कभी जब आपका कुछ बाहर का खाने का मन हो, तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं। ये स्ट्रीट फूड्स काफी पॉपुलर और टेस्टी भी हैं, साथ ही आपकी डाइटिंग को भी खराब नहीं करेंगे।

डाइटिंग पर हैं? तो भी खा सकते हैं ये 7 टेस्टी स्ट्रीट फूड, वजन बढ़ने की नहीं होगी टेंशन!

वेट लॉस जर्नी के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपनी क्रेविंग कंट्रोल करना। खासतौर से इंडियन स्ट्रीट फूड, जो इतना टेस्टी होता है; उसे पूरी तरह छोड़ना तो नामुमकिन लगता है। गुड न्यूज ये है कि कुछ ऐसे फूड ऑप्शन भी हैं, जो आप अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान एंजॉय कर सकते हैं। ये स्ट्रीट फूड्स काफी पॉपुलर और टेस्टी भी हैं, साथ ही आपकी डाइटिंग को भी खराब नहीं करेंगे। वेट लॉस जर्नी के दौरान कभी-कभी जब आपका कुछ बाहर का खाने का मन हो, तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं। हालांकि सबसे जरूरी बात है मात्रा का ध्यान रखना और कुछ छोटी-मोटी और भी हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपनी क्रेविंग भी शांत कर पाएंगे और डाइटिंग में आपको मजा भी आएगा। तो चलिए जानते हैं।

चाट स्पॉट पर ये ऑप्शन रहेंगे बेस्ट

अगर आप स्ट्रीट चाट के शौकीन हैं, तो वेट लॉस जर्नी के दौरान भी आपको कुछ अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे, आप भेल पूरी ऑर्डर कर सकते हैं। ये इतनी चटपटी होती है कि आपकी चाट खाने की क्रेविंग भी दूर हो जाएगी और इसमें कैलोरी भी कम होती हैं। बस चटनी थोड़ी कम डलवाएं और सेव को अवॉइड ही करें। इसके अलावा आप दही पापड़ी चाट भी खा सकते हैं। इसमें ज्यादा दही डलवाएं, जो प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। वहीं इमली की चटनी दोनों में अवॉइड करें, क्योंकि ये शुगर स्पाइक का कारण बन सकती है।

एग स्टॉल्स पर जा सकते हैं आप

अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं और स्ट्रीट फूड खाने का मन है, तो एग स्टॉल्स आपके लिए परफेक्ट स्पॉट हैं। यहां आप कम तेल में बनी 2-3 अंडे की भुर्जी खा सकते हैं। इसके अलावा बिना चीज की ऑमलेट भी एक अच्छा ऑप्शन है। खूब सारी मेयोनेज डालकर बनाया गया एग रोल अवॉइड करें और वाइट ब्रेड वाली डिशेज भी।

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पराठा स्टॉल्स पर मिलेंगे ये ऑप्शन

डाइटिंग के दौरान पराठे खाने की क्रेविंग तो हो ही जाती है, वो भी स्ट्रीट वाले पराठों का स्वाद तो अलग ही होता है। ऐसे में आप एक आलू का पराठा ले सकते हैं और साथ में दही या योगर्ट पेयर कर सकते हैं। पराठे वाले से बोल दें कि घी थोड़ा कम ही इस्तेमाल करें। डबल बटर पराठा हर हाल में अवॉइड करें, क्योंकि इसकी कैलोरी आपकी पूरी मेहनत खराब कर सकती हैं।

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काठी रोल एंजॉय कर सकते हैं

कभी-कभी आप काठी रोल भी एंजॉय कर सकते हैं। एग या चिकन रोल अच्छा ऑप्शन रहेगा। सिंगल रोटी रखवाएं और ज्यादा सॉस या मेयोनिज डलवाना अवॉइड करें। डबल पनीर और चीज सॉस की वजह से कैलोरी की मात्रा काफी बढ़ जाती है, इन्हें भी अवॉइड करें।

डोसा स्टॉल्स पर ये ऑप्शन ट्राई करें

अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान आप प्लेन डोसा या एग डोसा ट्राई कर सकते हैं। चटनी की जगह ज्यादा सांभर लें। साथ ही, ज्यादा घी वाला डोसा या चीज मसाला डोसा अवॉइड करें।

छोले और राजमा स्टॉल्स

छोले और राजमा प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं। अगर कुछ बाहर का खाने का मन है तो ये परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। आप राजमा या छोले के साथ एक रोटी और दही खा सकते हैं। ध्यान रहे पूड़ी और भटूरे हर हाल में अवॉइड करें, क्योंकि वहीं असली विलेन हैं।

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जूस कॉर्नर पर मिलेंगे कई ऑप्शन

कुछ पीने का मन हो तो कोल्ड ड्रिंक की जगह जूस कॉर्नर एक अच्छा स्पॉट हैं। यहां आप नारियल पानी या नींबू पानी आराम से पी सकते हैं। हालांकि पैकेटबंद जूस, चीनी वाले जूस और मैंगो शेक अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान अवॉइड ही करें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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