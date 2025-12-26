Hindustan Hindi News
दिनभर की थकान मिटाकर मसल्स को रिलैक्स करते हैं ये 6 योगा पोज, रोजाना करने से टेंशन होगी दूर

संक्षेप:

Yoga For Evening: रोजाना शाम को घर लौटने के बाद काम की टेंशन और थकान हर इंसान को परेशान करती है। ऐसे में ये 6 योगासन साइंटिफिकली प्रूव हैं जो बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। जानें कौन से हैं ये 6 योगासन।

Dec 26, 2025 08:15 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
योग करने का सही समय सुबह का होता है। लेकिन कुछ योगा पोज अगर आप शाम को करते हैं, तो ये ना केवल आपकी थकी हुई मसल्स को रिलैक्स करने के काम करेंगे। बल्कि मेंटली भी रिलैक्स करने में मदद करेंगे। दरअसल, तनाव और स्ट्रेस की वजह से शरीर की कई मसल्स स्ट्रेन होती है। इन स्ट्रेन हुई मसल्स को रिलैक्स करने के लिए शाम को ये योगासन करें।

बालासन

चाइल्ड पोज बैक, हिप्स और जांघ की मसल्स को स्ट्रेच करते हैं। इन एरिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेस ट्रैप होता है। दिनभर काम के तनाव को दूर करना है तो बालासन करें। ये स्पाइन को स्ट्रेच करता है और नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करता है।

अधोमुख स्वानासन

ये योगासन पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने में मदद करता है। खासतौर पर हेमस्ट्रिंग, पिंडलियों और बैक की मसल्स में हो रही टाइटनेस को दूर करता है। जिससे बॉडी में ट्रैप टेंशन दूर होती है। साथ ही हाथ और कंधे की मसल्स मजबूत होती है।

कैट-काउ पोज

ये योगासन रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करने में मदद करता है। साथ ही कंधे, पीठ और गर्दन की मसल्स में ट्रैप टेंशन को दूर करता है। यहीं नहीं बॉडी को वार्मअप करने और स्पाइनल फ्लैक्सिबिलिटी में मदद करता है।

पश्चिमोत्तासन

घंटों बैठने या खड़े होने के बाद बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ये योगासन बेस्ट है। इससे हेमस्ट्रिंग, लोअर बैक और पिंडलियों की मसल्स में स्ट्रेचिंग होती है और माइंड शांत होता है। जिससे एंजायटी दूर होती है और शाम के वक्त रिलैक्स महसूस होता है।

वॉल पोज

कमर और पैरों की मसल्स को राहत देने के लिए वॉल पोज बेस्ट है। ये लोअर बैक में होने वाले दर्द में भी राहत देता है। अगर आप लंबे टाइम तक चलते या खड़े होकर काम करते हैं तो इससे पैरों को आराम मिलता है और ब्लड का फ्लो, सर्कुलेशन भी मेंटेन होता है।

शवासन

सबसे आखिर में बॉडी के साथ माइंड को रिलैक्स करने के लिए शवासन करें। रोजाना पांच से दस मिनट तक जमीन पर लेटकर ब्रीदिंग पर फोकस करें। और माइंड में किसी भी तरह ही टेंशन, स्ट्रेस को ना आने दें। इससे बॉडी के साथ माइंड रिलैक्स होता है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
