दिनभर की थकान मिटाकर मसल्स को रिलैक्स करते हैं ये 6 योगा पोज, रोजाना करने से टेंशन होगी दूर

संक्षेप: Yoga For Evening: रोजाना शाम को घर लौटने के बाद काम की टेंशन और थकान हर इंसान को परेशान करती है। ऐसे में ये 6 योगासन साइंटिफिकली प्रूव हैं जो बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। जानें कौन से हैं ये 6 योगासन।

योग करने का सही समय सुबह का होता है। लेकिन कुछ योगा पोज अगर आप शाम को करते हैं, तो ये ना केवल आपकी थकी हुई मसल्स को रिलैक्स करने के काम करेंगे। बल्कि मेंटली भी रिलैक्स करने में मदद करेंगे। दरअसल, तनाव और स्ट्रेस की वजह से शरीर की कई मसल्स स्ट्रेन होती है। इन स्ट्रेन हुई मसल्स को रिलैक्स करने के लिए शाम को ये योगासन करें।

बालासन चाइल्ड पोज बैक, हिप्स और जांघ की मसल्स को स्ट्रेच करते हैं। इन एरिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेस ट्रैप होता है। दिनभर काम के तनाव को दूर करना है तो बालासन करें। ये स्पाइन को स्ट्रेच करता है और नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करता है।

अधोमुख स्वानासन ये योगासन पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने में मदद करता है। खासतौर पर हेमस्ट्रिंग, पिंडलियों और बैक की मसल्स में हो रही टाइटनेस को दूर करता है। जिससे बॉडी में ट्रैप टेंशन दूर होती है। साथ ही हाथ और कंधे की मसल्स मजबूत होती है।

कैट-काउ पोज ये योगासन रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करने में मदद करता है। साथ ही कंधे, पीठ और गर्दन की मसल्स में ट्रैप टेंशन को दूर करता है। यहीं नहीं बॉडी को वार्मअप करने और स्पाइनल फ्लैक्सिबिलिटी में मदद करता है।

पश्चिमोत्तासन घंटों बैठने या खड़े होने के बाद बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ये योगासन बेस्ट है। इससे हेमस्ट्रिंग, लोअर बैक और पिंडलियों की मसल्स में स्ट्रेचिंग होती है और माइंड शांत होता है। जिससे एंजायटी दूर होती है और शाम के वक्त रिलैक्स महसूस होता है।

वॉल पोज कमर और पैरों की मसल्स को राहत देने के लिए वॉल पोज बेस्ट है। ये लोअर बैक में होने वाले दर्द में भी राहत देता है। अगर आप लंबे टाइम तक चलते या खड़े होकर काम करते हैं तो इससे पैरों को आराम मिलता है और ब्लड का फ्लो, सर्कुलेशन भी मेंटेन होता है।