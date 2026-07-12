मौसम बदला तो बदलें डायट, ये 6 आदतें रखेंगी आपको हेल्दी

बारिश का मौसम अपने साथ ढेरों बीमारियां लेकर आता है। इसलिए इस मौसम में सेल्फ केयर जरूरी है। इस मौसम में खानपान में सही बदलाव करना बहुत जरूरी है। यहां 6 छोटे डायट्री बदलावों के बारे में बता रहे हैं जो आपको फिट एंड फाइन रहने में मदद करेंगे।

बारिश के मौसम में बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसरल, बारिश के मौसम में नमी और जगह-जगह पानी जमा होने से बैक्टीरिया, वायरस और मच्छर बहुत तेजी से पनपते हैं। ऐसे में मच्छरों से होने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं। वहीं तापमान में बदलाव होने की वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और ऐसे में बीमारियों का खतरा रहता है। खुद को हेल्दी रखने के लिए डायट में बदलाव करना बहुत जरूरी है। बारिश के मौसम में फिट एंड फाइन रहने के लिए हम 6 छोटे बदलावों के बारे में बता रहे हैं जो आपको जरूर अपनाने चाहिए।

1) कम खाएं दही गर्मियों के मौसम में दही खाना हर कोई पसंद करता है। आयुर्वेद के मुताबिक बारिश के मौसम में दही की मात्रा कम करने की सलाह दी जाती है। खासतौर से रात के समय में दही से बचना चाहिए क्योंकि ये पाचन के लिए भारी होता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे रात की जगह दिन में खाएं।

2) मिंट और हैवी खाने को कम खाएं मिंट प्राकृतिक तौर पर ठंडी होती है। इसे ज्यादातर लोग गर्मियों में खाना पसंद करते हैं। जैसे-जैसे मौसम बदलता है वैसे ही आयुर्वेद गर्म जड़ी बूटियों और मसालों को खाने की सलाह देता है।

3) बहुत ज्यादा तरबूजा और खरबूजा खाना बंद करें तेज गर्मी के दिनों में तरबूजा और खरबूजा खाना फायदेमंद होता है। क्योंकि तेज गर्मी के दिनों में ये फल शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। हालांकि इन्हें बारिश के दिनों में अवॉइज करना चाहिए। इस मौसम में पाचन नेचुरली कमजोर हो जाती है, इसलिए इसे कम खाना बेहतर है।

4) घी ना छोड़ें घी को ये छोड़कर ना छोड़ें कि गर्मियां खत्म हो गई हैं। मौसम बदलते ही बहुत से लोग इसे अपनी डायट से हटा देते हैं, लेकिन आयुर्वेद इसकी सलाह नहीं देता। थोड़ी मात्रा में इसे खाना फायदेमंद होता है। आयुर्वेद के मुताबिक घी हेल्दी पाचन को सपोर्ट करता है, अगर इसे सही मात्रा में खाया जाए।

5) रोजाना पानी वाले खाने को खाना बंद करें गर्मियों के मौसम में पानी वाली चीजें शरीर को ठंडा रखने का काम करती है। लेकिन बारिश के मौसम में आयुर्वेद धीरे-धीरे पानी वाले को छोड़कर पौष्टिक और पके हुए खाने की सलाह देता है।