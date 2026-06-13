फैट बर्न और स्लिम वेस्टलाइन का सीक्रेट! 21 दिन में 7 किलो वजन कम करने वाली डायटीशियन ने बताए 6 ड्रिंक्स
वजन कम करने के साथ ही ज्यादातर लोग पेट कम और पतली कमर पाने पर फोकस करते हैं। अगर आप भी कम समय में ज्यादा वजन करना चाहते हैं और पतली कमर पाना चाहते हैं तो यहां देखिए डायटीशियन द्वारा पी हुई 6 ड्रिंक्स।
वजन और वेस्टलाइन कर करना सोचने में काफी आसान लगता है, लेकिन असल में दोनों चीजों को साथ में कम करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि, इन दोनों को कम करने पर टाइप-2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकती है। पेट की चर्बी को कम करने के लिए एक सही गाइडलाइन और डायट की जरूरत होती है। वजन और वेस्ट लाइन कम करने में कुछ घरेलू और प्राकृतिक ड्रिंक्स बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। ये ड्रिंक्स आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, शरीर को डिटॉक्स करते हैं और फैट बर्न करने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। डायटीशियन रिचा गंगानी ने 21 दिन में 7 किलो वजन कम किया है। जिसमें फैट बर्न के अलावा वेस्टलाइन भी लगभग 4 इंच तक कम हुई है। इसके लिए उन्होंने रोजाना कुछ हेल्दी ड्रिंक्स का सेवन किया, जो उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। देखिए कौन-सी ड्रिंक्स है और कैसे बनाएं।
1) अजवायन का पानी
इस ड्रिंक को बनाने के लिए चाहिए एक चम्मच अजवायन और एक गिलास पानी चाहिए। इसे बनाने के लिए एक गिलास अजवायन के पानी में एक चम्मच अजवायन को रातभर के लिए भिगो दें और फिर सुबह दो या 3 मिनट तक पानी को उबालें और फिर पानी को छानकर खाली पेट पिएं।
2) मेथीदाना पानी
इसके लिए चाहिए एक चम्मच मेथी दाना और एक गिलास पानी। फिर एक चम्मच मेथी को रातभर पानी में भिगो दें और फिर सुबह पानी पिए और चाहें तो मेथी दाना के बीजों को चबाएं।
3) लौंग का पानी
इस पानी को बनाने के लिए चाहिए 3 से 4 लौंग और एक गिलास पानी। फि लौंग को रातभर के लिए पानी में भिगो दें। फिर दो से तीन मिनट के लिए पानी को उबालें और फिर छानकर पिएं।
4) कलौंजी पानी
इस पानी को बनाने के लिए चाहिए आधा चम्मच कलौंजी और एक गिलास पानी। इस पानी को बनाने के लिए पानी को 2 से 3 मिनट के लिए उबालें और फिर छानकर पिएं।
5) तेज पत्ते का पानी
इस पानी को बनाने के लिए चाहिए 2 तेज पत्ता और एक गिलास पानी चाहिए। पानी में पत्ती को 5 मिनट के लिए उबालें और फिर छानकर गुनगुना पानी पिएं।
6) जायफल का पानी
इस पानी को बनाने के लिए चाहिए आधा चम्मच जायफल का पाउडर और एक गिलास पानी। फिर इस पानी में पाउडर को 5 मिनट के लिए उबालें और फिर छानकर गुनगुना पानी पिएं।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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