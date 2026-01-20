रोजाना सिर्फ आधे घंटे बच्चों से करवाएं ये 6 एक्सरसाइज, हमेशा रहेंगे एक्टिव और फिट

संक्षेप: बड़ों के साथ बच्चों का फिट रहना भी काफी जरूरी है और इसके लिए सिर्फ खेलकूद काफी नहीं है। बच्चों के साथ आप कुछ मजेदार एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो वह आसानी से कर लेंगे और शरीर-हड्डियों को मजबूती भी मिलेगी।

आजकल सिर्फ बड़ों को ही नहीं बच्चों को भी फिट रहने की जरूरत है। बच्चे अब खेलकूद में कम और मोबाइल-टीवी में ज्यादा दिमाग लगाते हैं। ऐसे में बच्चे स्क्रीन देखते हुए खाते रहते हैं और ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा फिट और एक्टिव रहें, तो कुछ आसान एक्सरसाइज उससे जरूर करवाएं। आप भी बच्चे के साथ एक्सरसाइज करें। ये सभी एक्सरसाइज काफी फन लविंग होंगी, जो खेल-खेल में आसानी से बच्चे कर लेंगे और सीख भी लेंगे। इसे करने से वह एक्टिव, फिट रहेंगे और उनकी हड्डियां मजबूत होंगी। चलिए बताते हैं बच्चों से कौन सी एक्सरसाइज करवा सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कौन सी एक्सरसाइज करवाएं- 1- बिल्ली मुद्रा (मार्जरी आसन)- बच्चों से बिल्ली की तरह बैठने के लिए कहें। इसमें उन्हें घुटनों के बल बैठते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को गोल और आर्क में घुमाना है। सांस भी लेनी-छोड़नी है। इसे करने रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाती है।

2- तितली आसन- मेडिटेशन करने वाले पोज में बैठ जाएं और तलवों को जोड़ लें। फिर पैरों को तितली की पंखों की तरह मूव करें। इससे कूल्हे और जांघों में खिंचाव आता है और शरीर को आराम मिलता है। दिमाग स्ट्रेस फ्री रहता है।

3- अधोमुखी कुत्ता- बच्चे अक्सर उल्टा-पुल्टी वाला गेम खेलते हैं, जिसमें वह उल्टा होकर पलट जाते हैं। इसे ही अधोमुखी कुत्ता वाला योग कहा जाता है। इसमें बच्चे को पलटना नहीं है, बस ऐसे करते हुए बैलेंस बनाना है। इस योग की एक मूलभूत मुद्रा है, जिसमें शरीर उल्टे V आकार में आ जाता है, जो हाथों, कंधों, पैरों और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाने में मदद करता है।

4- वृक्षासन- वृक्षासन योग एकाग्रता और बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। इसे करने के लिए एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को घुटने पर टिकाना है और दोनों हाथों को जोड़ लेना है। आप कितनी देर तक इसे कर सकते हैं, ये इसका फंडा है। बच्चे से इसे मस्ती में कर लेते हैं। इससे स्थिरता, एकाग्रता और पैरों में मजबूती आती है।

5- कोबरा मुद्रा- कोबरा मुद्रा योग करने के लिए आपको पेट के बल जमीन पर लेटना है। फिर शरीर के आगे वाले हिस्से को सांप की तरह उठाना है। फिर लेटना है और फिर सेम रिपीट करना है। इसे करने से रीढ़ मजबूत होती है, छाती खुलती है और शरीर लचीला बनता है।