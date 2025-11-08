Hindustan Hindi News
51 साल की कंटेंट क्रिएटर ने पोछा लगाने के गिना दिए फायदे, फिटनेस होगी इंप्रूव

51 साल की कंटेंट क्रिएटर ने पोछा लगाने के गिना दिए फायदे, फिटनेस होगी इंप्रूव

संक्षेप: Mopping on floor Exercise benefits: जमीन पर बैठकर पोछा लगाने के फायदे जान लेंगे तो आज से ही शुरू कर देंगे। दरअसल 51 साल की कंटेंट क्रिएटर ने पोछा लगाने के कई सारे फायदे गिनाएं हैं जो फिटनेस को इंप्रूव करने में मदद करेंगे।

Sat, 8 Nov 2025 03:50 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
घर के कामों से थकान होती है लेकिन ये आपकी फिटनेस पर कोई असर नहीं डालते। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं और घर में कामवाली बाई लगा रखी है तो जरा रुकें! पोछा लगाने के काम को बोरिंग और समय की बर्बादी समझने की भूल ना करें। ये एक ऐसा काम है जो आपकी फिटनेस को सुधार सकता है और आपको कई समस्याओं से राहत भी दे सकता है। दरअसल, इंस्टाग्राम पर 51 साल की कंटेंट क्रिएटर ने पोछा लगाने जैसी एक्सरसाइज करने के कई फायदे गिना दिए। जिसे जान लिया तो आप भी रोजाना ये काम करने लगेंगे।

कंटेंट क्रिएटर ने शेयर किए फायदे

दीपा शेरॉन 51 साल की कंटेंट क्रिएटर जो अपनी फिटनेस के साथ ही मोटिवेशनल लाइन्स को शेयर करती हैं। उन्होंने रोजाना बैठकर पोछा लगाने की मुद्रा बनाकर चलने की एक्सरसाइज के फायदे बताए हैं।

हिप फ्लैक्सिबिलटी बढ़ेगी

बैठकर पोछा लगाने की स्टाइल में चलने से हिप की स्टिफ मसल्स रिलैक्स होती है और फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ती है।

हैमस्ट्रिंग और जांघ होगी मजबूत

बैठकर पोछा लगाने से जांघ की मसल्स को मजबूती मिलती है और साथ ही हैमस्ट्रिंग यानी जांघ के पीछे की मसल्स भी एक्टिव होती है और लगातार ये एक्सरसाइज करने से इन मसल्स को भी मजबूती मिलती है।

काल्फ मसल्स पर होता है वर्क

बैठकर पोछा लगाने के स्टाइल में जब हम आगे और पीछे चलते हैं तो इससे काल्फ यानी पिंडलियों की मसल्स भी एक्टिव होती है और वर्क करती हैं। जिससे उनकी स्टिफिनेस खत्म होती है और वो मजबूत बनती है। जिन लोगों को काल्फ मसल्स में दर्द और जकड़न की शिकायत रहती है। अगर रोजाना पोछा लगाने की तरह बैठकर एक्सरसाइज की जाए तो ये समस्या पैदा नहीं होगी।

पैर के पंजे होंगे फ्लैक्सिबल

इसी तरह से मॉपिंग एक्सरसाइज करने से पैर के पंजों में सही आर्च बना रहता है। पंजे आगे-पीछे घूमते हैं और मसल्स की जकड़न खत्म होती है। जिससे पैरों के पंजों में दर्द नहीं होता।

कंधों को मिलती है मजबूती

पैरों के साथ ही बैठकर हाथों से पोछा लगाने से कंधे भी मजबूत होते हैं। पूरा प्रेशर जब हाथ के साथ कंधे पर पड़ता है तो फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ती और साथ ही शोल्डर मजबूत बनते हैं।

तो अगली बार बैठकर पोछा लगाने के काम को बेकार ना समझें बल्कि रोजाना एक बार खुद से पूरे घर में पोछा मारें। ये आपके बॉडी के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज होगी।

डिस्क्लैमर-यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।

