चश्मा लगाने से मिलेगा छुटकारा! आंखों की रोशनी तेज करने के लिए रोजाना करें ये 5 योगासन

Feb 19, 2026 10:36 am IST
दिनभर सिस्टम और फिर मोबाइल चलाने से आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ रहा है। लोगों को कम उम्र में ही चश्मा लग रहा है और कई लोग इससे परेशान हैं। ऐसे में आप आंखों को आराम देने और रोशनी बढ़ाने के लिए कुछ योगा ट्राई कर सकते हैं।

चश्मा लगाने से मिलेगा छुटकारा! आंखों की रोशनी तेज करने के लिए रोजाना करें ये 5 योगासन

आजकल 9-10 घंटे लगातार स्क्रीन पर काम करने के बाद फोन चलाने से लोगों की आंखों की रोशनी खराब होती जा रही है। बेहद कम उम्र में ही लोगों को चश्मा लग रहा है और लगातार उसका नंबर बढ़ता जा रहा है। यही वजह कि लोग आजकल एक से बढ़कर एक फ्रेम वाले चश्मे पहनने लगे हैं, जिसमें क्लासी लुक मिले। लेकिन आंखों की कम होती रोशनी एक समय बाद सिरदर्द का कारण बन सकती है। ऐसे में आप कुछ योगासन ट्राई कर सकते हैं, जिन्हें करने से आंखों की रोशनी ठीक हो सकती है और चश्मा लगाने से भी छुट्टी मिल सकती है। इन योगासन को करने से आंखों को आराम भी मिलेगा और इन्हें करना भी काफी आसान है।

ट्राई करें ये 5 आई एक्सरसाइज-

1- आई पामिंग

आई पामिंग करने से आंखों को रिलैक्स फील होगा और ये काफी ईजी है। हाथों को रब करें और आंखों पर 2 मिनट के लिए रखें। फिर हाथों को रब करें और दोबारा ऐसे ही दोहराएं। इससे हथेलियों की गर्माहट आंखों को आराम देगी।

2- ब्लिंकिंग पोज

ब्लिंकिंग एक्सरसाइज में आपको ध्यान करने वाली मुद्रा में बैठना है और फिर पलकों को लगातार ब्लिंक करते रहते हैं। फिर अपने हाथों को माथे पर रखें और ब्लिंकिंग करें। ऐसा 2 मिनट तक करें और फिर आखिर में 5 सेकेंड के लिए आंखों को बंद करें, फिर धीरे से खोलें।

3- इंडेक्स एक्सरसाइज

इंडेक्स एक्सरसाइज करने के लिए आपको हाथों की उंगलियों से आइब्रो के पास एंटी और फिर क्लॉक वाइज घुमाना है। पहले एक आंख की आइब्रो के पास ऐसा करें और फिर दूसरी वाली के साथ सेम करें। ऐसा करने से आंखों को आराम मिलेगा।

4- अप-डाउन थंब पोज

आपको बिल्कुल सीधे बैठ जाना है और एक हाथ को सीधा रखें। अब अंगूठे को गोल-गोल घुमाना शुरू करें और इस अंगूठे पर आपको फोकस करना है। अंगूठे को जैसे जैसे घुमाएं वैसे ही आंखों की पुतलियों को भी घुमाना है और आपका सिर बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। इस एक्सरसाइज को 2-3 मिनट तक लगातार करें।

5- वी पोज

हाथों की उंगलियों पर वी पोज बनाएं और आंखों पर दोनों साइड से रखें। फिर वी पोज में फिंगर्स को रखते हुए ऊपर की ओर देखना है। ऐसे आपकी पुतलियां बिल्कुल ऊपर हो जाएंगी। 1 मिनट बाद आपको नॉर्मल होना है और फिर नीचे की ओर देखना है। ऐसा 2-3 बार रिपीट करें।

फायदे क्या हैं-

इन एक्सरसाइज को करने से आंखों की रोशनी तेज होती और आई स्ट्रेस कम होगा। आंखों को आराम मिलेगा। अगर आप स्क्रीन पर ज्यादा देर तक काम करते हैं, तो स्क्रीन से हटने के बाद इन एक्सरसाइज को करने के लिए आधा घंटा निकालें। अगर ये एक्सरसाइज रोजाना करेंगे, तो आपको काफी रिलैक्स फील होगा।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

