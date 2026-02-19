चश्मा लगाने से मिलेगा छुटकारा! आंखों की रोशनी तेज करने के लिए रोजाना करें ये 5 योगासन
दिनभर सिस्टम और फिर मोबाइल चलाने से आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ रहा है। लोगों को कम उम्र में ही चश्मा लग रहा है और कई लोग इससे परेशान हैं। ऐसे में आप आंखों को आराम देने और रोशनी बढ़ाने के लिए कुछ योगा ट्राई कर सकते हैं।
आजकल 9-10 घंटे लगातार स्क्रीन पर काम करने के बाद फोन चलाने से लोगों की आंखों की रोशनी खराब होती जा रही है। बेहद कम उम्र में ही लोगों को चश्मा लग रहा है और लगातार उसका नंबर बढ़ता जा रहा है। यही वजह कि लोग आजकल एक से बढ़कर एक फ्रेम वाले चश्मे पहनने लगे हैं, जिसमें क्लासी लुक मिले। लेकिन आंखों की कम होती रोशनी एक समय बाद सिरदर्द का कारण बन सकती है। ऐसे में आप कुछ योगासन ट्राई कर सकते हैं, जिन्हें करने से आंखों की रोशनी ठीक हो सकती है और चश्मा लगाने से भी छुट्टी मिल सकती है। इन योगासन को करने से आंखों को आराम भी मिलेगा और इन्हें करना भी काफी आसान है।
ट्राई करें ये 5 आई एक्सरसाइज-
1- आई पामिंग
आई पामिंग करने से आंखों को रिलैक्स फील होगा और ये काफी ईजी है। हाथों को रब करें और आंखों पर 2 मिनट के लिए रखें। फिर हाथों को रब करें और दोबारा ऐसे ही दोहराएं। इससे हथेलियों की गर्माहट आंखों को आराम देगी।
2- ब्लिंकिंग पोज
ब्लिंकिंग एक्सरसाइज में आपको ध्यान करने वाली मुद्रा में बैठना है और फिर पलकों को लगातार ब्लिंक करते रहते हैं। फिर अपने हाथों को माथे पर रखें और ब्लिंकिंग करें। ऐसा 2 मिनट तक करें और फिर आखिर में 5 सेकेंड के लिए आंखों को बंद करें, फिर धीरे से खोलें।
3- इंडेक्स एक्सरसाइज
इंडेक्स एक्सरसाइज करने के लिए आपको हाथों की उंगलियों से आइब्रो के पास एंटी और फिर क्लॉक वाइज घुमाना है। पहले एक आंख की आइब्रो के पास ऐसा करें और फिर दूसरी वाली के साथ सेम करें। ऐसा करने से आंखों को आराम मिलेगा।
4- अप-डाउन थंब पोज
आपको बिल्कुल सीधे बैठ जाना है और एक हाथ को सीधा रखें। अब अंगूठे को गोल-गोल घुमाना शुरू करें और इस अंगूठे पर आपको फोकस करना है। अंगूठे को जैसे जैसे घुमाएं वैसे ही आंखों की पुतलियों को भी घुमाना है और आपका सिर बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। इस एक्सरसाइज को 2-3 मिनट तक लगातार करें।
5- वी पोज
हाथों की उंगलियों पर वी पोज बनाएं और आंखों पर दोनों साइड से रखें। फिर वी पोज में फिंगर्स को रखते हुए ऊपर की ओर देखना है। ऐसे आपकी पुतलियां बिल्कुल ऊपर हो जाएंगी। 1 मिनट बाद आपको नॉर्मल होना है और फिर नीचे की ओर देखना है। ऐसा 2-3 बार रिपीट करें।
फायदे क्या हैं-
इन एक्सरसाइज को करने से आंखों की रोशनी तेज होती और आई स्ट्रेस कम होगा। आंखों को आराम मिलेगा। अगर आप स्क्रीन पर ज्यादा देर तक काम करते हैं, तो स्क्रीन से हटने के बाद इन एक्सरसाइज को करने के लिए आधा घंटा निकालें। अगर ये एक्सरसाइज रोजाना करेंगे, तो आपको काफी रिलैक्स फील होगा।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।