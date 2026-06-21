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वजन घटाना है? ट्रेडमिल पर इन 5 तरीकों से करें रनिंग, फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने बताया तरीका

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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वजन कम करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपके रूटीन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिटनेस इन्फ्लुएंसर रितम ने ट्रेडमिल पर दौड़ने के कुछ स्मार्ट तरीके बताए हैं, जिनकी मदद से आप जल्दी कैलोरी बर्न कर सकते हैं। 

जिम में घंटों पसीना बहाने के बाद भी कई बार लोगों का वजन कम नहीं होता और इसका सीधा कारण होता है तरीका। अगर आप एक्सरसाइज गलत तरीके से कर रहे हैं, तो शरीर की चर्बी पर फर्क नहीं दिखेगा। जिम में ट्रेडमिल एक एक्सरसाइज मशीन होती है, जिस पर आप चल या दौड़ सकते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से स्पीड कम या बढ़ा सकते हैं, जैसा आपको भागना या फिर चलना हो। इस मशीन पर चलने से पैरों की मांसपेशियों में मजबूती आती हैं और वेट लॉस भी होता है। ट्रेडमिल पर आप भी जरूर दौड़ते होंगे लेकिन हम आज आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे वजन तेजी से कम हो सकता है। फिटनेस इन्फ्लुएंसर रितम ने अपना 26 किलो वजन कम किया था और उन्होंने ट्रेडमिल पर दौड़ने के 5 अलग टिप्स दिए हैं।

ट्रेडमिल पर दौड़ने के 5 स्मार्ट तरीके

1- 20 मिनट वाली प्रैक्टिस

रितम का कहना है कि वजन कम करने के लिए मैंने 6 महीने ट्रेडमिल पर इन तरीकों से ही रनिंग की। इसमें पहले नंबर पर उन्होंने 12% इंक्लाइन में 5-6 kmph के साथ 20 मिनट तक रनिंग करती थीं। ट्रेडमिल वर्कआउट को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ जोड़ने से बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। इससे मसल्स एक्टिव रहती हैं और शरीर ज्यादा कैलोरी बर्न कर सकता है।

2- इंक्लाइन वॉक

1 मिनट तेज और फिर 1 मिनट स्लो होकर चलें करीब 10 बार। इस इंक्लाइन वॉक में (ढलान) बढ़ाकर चलना या दौड़ना शरीर पर ज्यादा मेहनत डालेगा। इससे कार्डियो इंटेंसिटी बढ़ेगी और कैलोरी तेजी से बर्न होगी।

3- उल्टा चलो

तीसरे स्टेप में आपको 2% इंक्लाइन के साथ उल्टा वॉक करना है। बस ध्यान रखें कि इस दौरान आप मशीन के साइड वाले हत्थों को पकड़कर चलें, वरना गिर सकते हैं। रितन का कहना है कि हाई इंटेंसिटी पर रनिंग करने की बजाय शरीर को रिकवरी का समय देना जरूरी बताया गया है। इससे थकान कम हो सकती है और वर्कआउट लंबे समय तक जारी रखना आसान हो सकता है।

वजन कम करने के लिए ट्रेडमिल पर कैसे दौड़ें

4- फ्लैट वॉक

इसके बाद आपको 5 मिनट फ्लैट वॉक करनी है। शुरुआत कुछ मिनट सामान्य चाल से करें, फिर धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाएं। किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले फ्लैट वॉक करें, जिससे शरीर एक्टिव हो जाए। शरीर को पहले वॉर्म-अप का समय देना चाहिए।

5- स्लो वॉक

लास्ट स्टेप में आपको 5 मिनट तक स्लो वॉक करनी है और धीरे-धीरे मशीन को बंद करना है। अचानक नहीं रुकना है। रितम ने कहा कि वर्कआउट खत्म होने के बाद ट्रेडमिल को अचानक बंद करने के बजाय कुछ मिनट धीमी चाल से चलकर शरीर को सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश करें।

वेट लॉस के लिए सिर्फ ट्रेडमिल पर भी निर्भर नहीं रहा जा सकता है, बल्कि अन्य एक्सरसाइज भी करनी होंगी। लेकिन ट्रेडमिल पर इन तरीकों से चलने-दौड़ने पर कैलोरी बर्न करने में मदद मिलेगी और वजन भी कम होगा।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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