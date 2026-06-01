पॉकेट और कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए हम लाए हैं टॉप रेटेड 5 बेहतरीन स्पोर्ट शूज
लंबे समय से स्पोर्ट शूज की तलाश है? जब पसंद आता है तो वो जूता आपको महंगा लगता है। तो यहां खरीदें 5 टॉप रेटेड बजट फ्रेंडली स्पोर्ट शूज।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप भी फिट रहना चाहते हैं, तो शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए स्पोर्ट शूज का एक अच्छा पेयर आपके पास होना चाहिए! यहां हम लाए हैं 5 टॉप रेटेड स्पोर्ट शूज के विकल्प वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर! अगर आप भी अच्छी क्वालिटी का स्पोर्ट्स शूज ढूंढ रहे हैं, लेकिन बजट का भी ध्यान रखना जरूरी है, तो ये जूते आपको जरूर पसंद आयेंगे। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
1. Campus Men Terminator (N) Running Shoes
Campus का ये जूता शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसका रंग, डिजाइन और स्टाइल कमाल के हैं। बात कंफर्ट की करें तो इसका गद्देदार सोल इसे एक बेस्ट क्वालिटी का जूता बनाता है, वो भी बहुत कम दाम में। इस समय ये 48% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा। ये मौका हाथ से न जाने दें।
2. SPARX Mens Sm 648 Running Shoe
Sparx का ये रनिंग शूज कंफर्टेबल ऑप्शन है। कम पैसे में अच्छे कंफर्ट वाले जूते की तलाश है, तो ये विकल्प ट्राई कर सकते हैं। अगर आप रोजाना जॉगिंग या जिम जाते हैं, या किसी अन्य शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो ये जूता आपको जरूर पसंद आएगा। ये देखने में स्टाइलिश है, आप चाहें तो इसे कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं।
3. adidas Men Drogo M Running Shoe
Adidas का ये जूता हमेशा से डिमांड में रहा है। लोगों ने इसे काफी पसंद किया है। इसका कंफर्टेबल सोल और स्टाइलिश लुक इसे लोगों का पसंदीदा बनाता है। रनिंग करना हो या जॉगिंग ये जूता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस समय 55% की ऑफर उपलब्ध है। इसे आधे से कम दाम में से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपल्ब मिल जाएंगे।
Asian का ये बजट फ्रेंडली जूता डेली वर्कआउट के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसका गद्देदार सोल पैरों को कंफर्ट देता है साथ ही इसकी फ्लैक्सिबल फैब्रिक आपके पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है। ये देखने में भी स्टाइलिश है, आप इसे कैजुअल आउटफिट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। इसपर कंज्यूमर्स के पॉजिटिव रिव्यू आये हैं, लोगों ने इसे काफी अप्रिशिएट किया है।
5. Bacca Bucci Men Lace Up Running Shoes
BACCA BUCCI का ये रनिंग शूज एक बजट फ्रेंडली विकल्प है, इसे शारीरिक गतिविधियों के अलावा कैजुअल आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपको लंबी जर्नी तय करनी है या ड्राइव करना है, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। फ्री मूविंग फैब्रिक इसे अधिक आरामदायक बनाती है। इन्हें लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी आपके पैर ड्राई और फ्रेश रहते हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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