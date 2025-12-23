डाइट के बावजूद नहीं घट रही पेट की चर्बी? डाइटिशियन रुचि ने बताई 5 छुपी हुई वजहें
डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद पेट की जिद्दी चर्बी नहीं घट रही? डाइटिशियन रुचि चावड़ा बताती हैं कि इसकी वजह कैलोरी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की कुछ छुपी हुई हार्मोनल आदतें हैं जो फैट बर्न को रोक देती हैं।
कई महिलाएं यह मान लेती हैं कि पेट की जिद्दी चर्बी सिर्फ ज्यादा कैलोरी खाने या एक्सरसाइज ना करने की वजह से होती है। लेकिन सच यह है कि कई बार आप हेल्दी डाइट लेने और नियमित वर्कआउट करने के बावजूद भी लोअर बेली फैट से छुटकारा नहीं पा पातीं। डाइटिशियन रुचि चावड़ा के अनुसार, यह समस्या सिर्फ खाने से नहीं बल्कि हार्मोनल असंतुलन से जुड़ी होती है। हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें अनजाने में कोर्टिसोल, इंसुलिन, घ्रेलिन और लेप्टिन जैसे हार्मोन्स को बिगाड़ देती हैं जिससे शरीर फैट बर्न करने के बजाय उसे स्टोर करने लगता है। खासकर महिलाओं में पेट का निचला हिस्सा हार्मोनल बदलावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। इसलिए जरूरी है कि डाइट को दोष देने से पहले उन छुपी हुई आदतों को पहचाना जाए, जो वजन घटाने की कोशिशों को नाकाम बना रही हैं। सही रिदम, नींद और पोषण से हार्मोन्स को बैलेंस किया जाए तो फैट लॉस अपने आप आसान हो सकता है।
पेट की चर्बी कम ना होने की 5 हैरान करने वाली आदतें
- दिन की शुरुआत स्ट्रेस मोड में करना
सुबह उठते ही फोन चेक करना या खाली पेट कॉफी पीना कोर्टिसोल को बढ़ाता है। इससे शाम तक पेट फूला हुआ महसूस होता है।
समाधान: दिन की शुरुआत धूप और एक गिलास पानी से करें। कॉफी नाश्ते के बाद ही लें।
2. जरूरत से कम खाना
बहुत कम खाने से मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और शरीर फैट स्टोर करने लगता है।
समाधान: हर 3–4 घंटे में प्रोटीन लें जैसे दाल, पनीर, अंडे, टोफू या दही।
3. सोना, लेकिन सही तरह से आराम ना करना
देर रात तक स्क्रीन देखने से भूख से जुड़े हार्मोन बिगड़ जाते हैं, जिससे क्रेविंग बढ़ती है।
समाधान: रात 10:30 बजे तक सोने की आदत डालें।
4. दिनभर इंसुलिन स्पाइक होना
चीनी वाली चाय, बार-बार स्नैकिंग से इंसुलिन बढ़ता रहता है और फैट पेट में जमा होता है।
समाधान: चाय में चीनी ना लें और हर मील में फाइबर व प्रोटीन जोड़ें।
5. पूरे दिन तनाव में रहना
लगातार हाई कोर्टिसोल फैट बर्निंग को रोक देता है।
समाधान: खाने से पहले 10 गहरी पेट की सांसें लें।
महिलाओं के लिए सच्चाई
फैट बर्न या स्टोरेज का फैसला हार्मोन करते हैं। जब हार्मोन बैलेंस में आते हैं, तो वजन कम करना स्वाभाविक हो जाता है- बिना भूखे रहे, बिना क्रेजी वर्कआउट के।
नोट: पेट की जिद्दी चर्बी सिर्फ कैलोरी का मामला नहीं, बल्कि हार्मोनल असंतुलन का नतीजा है। सुबह का तनाव, कम खाना, खराब नींद, इंसुलिन स्पाइक और लगातार स्ट्रेस फैट लॉस रोकते हैं। सही रूटीन, पर्याप्त प्रोटीन, अच्छी नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट से वजन घटाना आसान हो सकता है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
