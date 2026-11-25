लगातार 8-9 घंटे डेस्क पर बैठकर काम करना सेहत के लिए कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकता है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से शरीर में सुस्ती, थकान, कमर और गर्दन में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में डेस्क जॉब करने वालों के लिए घर लौटने के बाद अपनाने के लिए 5 तरीके बता रहे हैं।

ज्यादातर वर्किंग लोग अपना ज्यादा समय ऑफिस या घर पर डेस्क के सामने बैठकर बिताते हैं। कई लोगों का काम ऐसा होता है कि उन्हें लगातार 8 से 9 घंटे तक कुर्सी पर बैठना पड़ता है। शुरुआत में भले ही यह रूटीन सामान्य लगे, लेकिन लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने का असर धीरे-धीरे शरीर पर दिखाई देने लगता है। इससे शरीर में सुस्ती, थकान, मांसपेशियों में खिंचाव, कमर और गर्दन में दर्द जैसी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। इसके अलावा, शारीरिक एक्टिविटीज की कमी का असर मेंटल हेल्थ और रोजाना की एनर्जी पर भी पड़ सकता है। ऐसे में शरीर को हेल्दी और संतुलित बनाए रखने के लिए रूटीन और शारीरिक एक्टिविटी को काफी महत्व दिया गया है। अगर आप भी रोजाना 8 से 9 घंटे बैठकर काम करते हैं, तो ऑफिस से घर लौटने के बाद अपनी सेहत के लिए थोड़ा समय निकालना जरूरी है। आइए जानते हैं कि दिनभर डेस्क पर बैठकर काम करने के बाद किन 5 तरीकों को अपनाना चाहिए।

1) अपने पैरों को ऊपर उठाएं लगातार कई घंटे कुर्सी पर बैठकर काम करने से पैरों में भारीपन और थकान महसूस हो सकती है। ऐसे में घर आने के बाद कुछ देर पैरों को आराम देना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले किसी आरामदायक जगह पर पीठ के बल लेट जाएं। अब अपनी पिंडलियों को किसी कुर्सी, सोफे या ऊंचे तकिए पर इस तरह टिकाएं कि पैर आरामदायक स्थिति में रहें। अब अपने हाथों को अपने बगल में आराम से रखें। इस स्थिति में 60 सेकंड तक रहें।

2) अपने हाथों को गर्म करें डेस्क जॉब करने वाले लोगों का ज्यादातर समय कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन के सामने गुजरता है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में थकान, सूखापन और भारीपन महसूस हो सकता है। ऐसे में घर लौटने के बाद आंखों को कुछ समय के लिए आराम देना जरूरी है। इसके लिए अपनी हथेलियों को तब तक आपस में रगड़ें जब तक गर्म न हो जाएं। अब बिना दबाए, धीरे से अपनी बंद आंखों पर हथेलियों को रखें। अपनी आंखों को स्क्रीन से आराम देने के लिए 15 से 20 सेकंड तक रुकें।

3) अपनी सांस को नियमित करें लगातार काम करने और स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित रखने के कारण कई बार मानसिक थकान और तनाव महसूस होने लगता है। ऐसे में कुछ मिनट सांस पर ध्यान देना शरीर और मन को शांत करने में मदद कर सकता है। इसके लिए आराम से बैठें और अपने कंधों को ढीला छोड़ें। अब सांस लेने की तुलना में सांस छोड़ते समय थोड़ा ज्यादा समय लें। बिना जोर लगाए 5 से 6 बार आराम से सांस लें।

4) अपनी उंगलियों को स्ट्रेच करें लैपटॉप पर लगातार टाइपिंग करने, माउस चलाने और मोबाइल इस्तेमाल करने से हाथों की उंगलियों और कलाइयों पर लगातार दबाव पड़ता है। लंबे समय तक ऐसा करने से हाथों में अकड़न या थकान महसूस हो सकती है। इसलिए काम खत्म होने के बाद हाथों और उंगलियों को थोड़ी देर स्ट्रेच करना अच्छा हो सकता है। इसके लिए अपनी उंगलियों को चौड़ा फैलाएं, फिर धीरे से उन्हें ढीला छोड़ें। अब अपने अंगूठे को हथेली से दूर फैलाएं और कलाई से धीरे-धीरे गोलाकार घुमाएं ताकि अकड़न दूर हो।

5) अपनी छाती को स्ट्रेच करें डेस्क पर लंबे समय तक बैठकर काम करने के दौरान कई लोग अनजाने में आगे की ओर झुककर बैठते हैं। इससे कंधों, गर्दन और छाती के आसपास की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है। ऐसे में छाती और कंधों को हल्का स्ट्रेच करना शरीर को आराम देने में मदद कर सकता है। अपनी पीठ के पीछे अपनी उंगलियों को आपस में फंसाएं। फिर अपने कंधों को धीरे से पीछे की ओर खींचें और अपनी छाती को थोड़ा ऊपर उठाएं और 15 से 20 सेकंड तक रोकें।