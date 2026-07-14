डेस्क जॉब करते हैं? गर्दन का दर्द बढ़ने से पहले शुरू करें ये 5 आसान एक्सरसाइज
अगर आपका ज्यादातर समय कुर्सी पर बैठकर काम करने में गुजरता है, तो सुबह सिर्फ 5 मिनट की गर्दन कसरत दिनभर होने वाली जकड़न, अकड़न और भारीपन को कम करने में मदद कर सकती है।
आजकल ज्यादातर लोगों का दिन कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठकर बीतता है। कई घंटे तक एक ही स्थिति में बैठे रहने से सबसे पहले असर गर्दन और कंधों पर दिखाई देता है। धीरे-धीरे गर्दन भारी लगने लगती है, अकड़न महसूस होती है और कई बार हल्का दर्द भी शुरू हो जाता है।
अगर समय रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए, तो यह परेशानी बढ़ सकती है। अच्छी बात यह है कि हर दिन सुबह सिर्फ 5 मिनट निकालकर गर्दन की कुछ आसान एक्सरसाइज करने से काफी राहत मिल सकती है। ये किसी भी उम्र के लोग घर पर कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे आसान अभ्यास, जो लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।
कसरत शुरू करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
- आराम से बैठें या सीधे खड़े हो जाएं।
- रीढ़ सीधी रखें।
- झटके देकर गर्दन ना घुमाएं।
- हर अभ्यास धीरे-धीरे करें। अगर तेज दर्द हो, तो पहले डॉक्टर की सलाह लें।
1. गर्दन को ऊपर और नीचे झुकाएं
सबसे पहले गर्दन को धीरे-धीरे नीचे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने के पास लाएं। अब धीरे-धीरे सिर ऊपर उठाएं और हल्का पीछे की ओर ले जाएं। इसे 8 से 10 बार दोहराएं। इससे गर्दन की मांसपेशियां ढीली होने में मदद मिलती है।
2. दाएं और बाएं मोड़ें
अब सिर को धीरे-धीरे दाईं ओर घुमाएं। कुछ पल रुकें, फिर बाईं ओर घुमाएं। दोनों तरफ 8 से 10 बार करें। इससे गर्दन की जकड़न कम करने में मदद मिल सकती है।
3. कान को कंधे की ओर ले जाएं
अब सिर को दाईं ओर झुकाएं और कान को कंधे के करीब लाने की कोशिश करें। कुछ सेकंड रुकें। फिर दूसरी तरफ यही करें। इससे गर्दन के दोनों किनारों की मांसपेशियों को आराम मिलेगा।
4. गोल घुमाने का अभ्यास
गर्दन को बहुत धीरे-धीरे गोल घुमाएं। पहले एक दिशा में 5 बार करें, फिर दूसरी दिशा में 5 बार दोहराएं। अगर चक्कर आए, तो यह अभ्यास रोक दें।
5. कंधों को ऊपर-नीचे करें
गर्दन के साथ कंधों की कसरत भी जरूरी है। दोनों कंधों को ऊपर उठाएं, कुछ पल रोककर छोड़ दें। इसे 10 बार दोहराएं। इससे गर्दन और कंधों का तनाव कम हो सकता है।
क्या फायदे हो सकते हैं?
- जकड़न कम करने में मदद: सुबह ये अभ्यास करने से गर्दन हल्की महसूस हो सकती है।
- बैठकर काम करने वालों के लिए: लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से होने वाली परेशानी कम हो सकती है।
- मांसपेशियां लचीली रहती हैं: नियमित अभ्यास से गर्दन की गति बेहतर बनी रहती है।
सिर्फ कसरत ही नहीं, ये आदतें भी अपनाएं!
- हर 40 से 50 मिनट बाद कुर्सी से उठें।
- काम करते समय स्क्रीन आंखों के सामने रखें, झुककर लंबे समय तक काम ना करें।
- पर्याप्त पानी पीते रहें। बैठने की सही स्थिति बनाए रखें।
डिस्क्लेमर: अगर गर्दन में तेज दर्द, चक्कर, हाथों में सुन्नपन या अन्य कोई पुरानी समस्या है, तो किसी भी कसरत को शुरू करने से पहले डॉक्टर या प्रशिक्षित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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