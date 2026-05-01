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अंडे-चिकन नहीं खाते? तो इन 5 हैक से पूरी करें अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट, रहेंगे फिट!

May 01, 2026 05:44 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप वेजिटेरियन हैं और एग भी नहीं खाते, तो फिर डेली फूड में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है। तो चलिए कुछ आसान से हैक जानते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी डाइट को प्रोटीन रिच और थोड़ा ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं।

अंडे-चिकन नहीं खाते? तो इन 5 हैक से पूरी करें अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट, रहेंगे फिट!

फिट रहने के लिए प्रोटीन को डाइट में शामिल करना कितना जरूरी है, ये शायद बताने की भी जरूरत नहीं। आजकल तो हर तरफ सिर्फ प्रोटीन की ही बात हो रही है, महंगे सप्लीमेंट ले कर प्रोटीन रिच डिशेज की रेसिपीज तक; आपको खूब सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन क्या हर किसी के पास इतना समय और बजट दोनों हैं? जाहिर है नहीं, तो फिर सवाल है कि डाइट में प्रोटीन की मात्रा कैसे बढ़ाई जाए। खासकर अगर आप वेजिटेरियन हैं और एग भी नहीं खाते, तो फिर डेली फूड में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है। सिर्फ प्रोटीन पाउडर के भरोसे आप अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कुछ आसान से हैक जानते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी डाइट को प्रोटीन रिच और थोड़ा ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं।

हैक 1: सोया चंक्स से बनाएं हेल्दी चीला

अगर आपके पास भी सुबह ज्यादा टाइम नहीं होता और मेहनत भी नहीं करनी, तो सोया चंक्स से चीला बना सकते हैं। एक हेल्दी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए भिगोकर रखी हुई सोया चंक्स को अच्छे से निचोड़ लें, फिर एक मिक्सर में डालें। इसके साथ थोड़ा सा बेसन, नमक और पानी डालकर ग्राइंड कर लें। इसका सॉफ्ट सा चीला बनाकर तैयार कर लें। इसे आप घर पर रखी किसी भी इस सब्जी या दही के साथ खा सकते हैं। ये लंच के लिए भी एक परफेक्ट ऑप्शन है।

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हैक 2: चावल में ऐसे बढ़ाएं प्रोटीन की मात्रा

आप लंच या डिनर में चावल खाना पसंद करते हैं, तो उन्हें एक हेल्दी प्रोटीन रिच ट्विस्ट भी दे सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी सोया चंक्स को बिना पानी के अच्छे से ग्राइंड कर लें। अब इन्हें पके हुए चावल में मिक्स कर लें। चावल की मात्रा आपको कम रखनी है और सोया चंक्स थोड़ी ज्यादा मात्रा में डालने है। ये खाने में बिल्कुल भी अलग नहीं लगेंगे और प्रोटीन भी काफी ज्यादा मिल जाएगा।

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हैक 3: टोफू से क्रीमी बनाएं सब्जियां

टोफू एक पॉपुलर प्रोटीन रिच फूड है, जिसे आप भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। इसके लिए टोफू को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें और पानी के साथ ग्राइंड कर लें। इसे आप पास्ता या सब्जियों में एड कर सकते हैं। इससे ग्रेवी क्रीमी हो जाएगी और प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाएगी।

हैक 4: ऑल राउंडर टोफू डिप बनाकर तैयार करें

टोफू की ये डिप प्रिपेयर कर के रख लेंगे तो इसे आप सैंडविच, रोटी, पराठे, रैप या थेपला जैसी किसी भी डिश के साथ खा सकते हैं। इसके लिए टोफू को लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, दही का पानी, नमक, जीरा पाउडर और हरे धनिया के साथ ग्राइंड कर लें। खाने में काफी टेस्टी लगती है और प्रोटीन रिच भी है।

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हैक 5: दाल में मिलाएं प्रोटीन पाउडर

अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप अनफ्लेवर्ड प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। इसे आप दाल में मिक्स कर के खा सकते हैं या चाहें तो डोसा बैटर में थोड़ा सा मिला लें। बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है और प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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