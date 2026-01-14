Hindustan Hindi News
फिटनेस कोच ने रोजाना ओट्स-चिया ब्रेकफास्ट खाकर कम किया 15 किलो वजन, वीडियो में बताई पूरी रेसिपी

संक्षेप:

वजन कम करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं लेकिन अमेरिकन फिटनेस कोच लौरा ने रोजाना एक जैसा नाश्ता खाकर ही अपना 15 किलो वजन कम कर लिया। चलिए बताते हैं उनके नाश्ते में क्या खास था।

Jan 14, 2026 04:35 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
वजन कम करने के लिए लोग डायटिंग करना शुरू कर देते हैं और जिम में एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं। लेकिन फिटनेस कोच का कहना है कि आप हेल्दी खाना खाकर भी वजन कम कर सकते हैं। बस आपको खाने की सही मात्रा पता होनी चाहिए। अगर आप खाना ज्यादा खाएंगे, तो वजन कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप सही न्यूट्रिशन का पोर्शन खाते हैं, तो भी वेट लॉस हो सकता है। अमेरिकन फिटनेस कोच लौरा डेनिसन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि रोजाना एक तरह का नाश्ता खाकर उन्होंने अपना 15 किलो वजन कम कर लिया है और फिट बॉडी पाई है। चलिए बताते हैं वह क्या खाती थीं और उसे कैसे बनाती थीं।

क्या है नाश्ता

आपको 5 चीजों से इस नाश्ते को तैयार करना है और ये चीजें हैं- ओट्स, चिया सीड्स, फ्रूट्स, दूध, पीनट बटर। आप इन्हें मिलाकर ऐसे भी खा सकते हैं या फिर स्मूदी बनाकर पी सकते हैं। अब इसे बनाने का तरीका भी जान लीजिए।

बनाने का तरीका

आधा कप ओट्स, 2 चम्मच चिया सीड्स, 1 कप दूध, 1 चम्मच पीनट बटर और अपने फेवरेट फ्रूट्स (सेब, केला, स्ट्रॉबेरी) लेना है। पीनट बटर को छोड़कर बाकि सभी चीजों को इस मात्रा में मिलाकर रातभर के लिए फ्रिज में रख दें। सुबह फ्रिज से इसे निकालें और इसमें पीनट बटर डाल दें। अब आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं वरना मिक्सर में डालकर स्मूदी तैयार करें और पिएं।

फायदा

ओट्स, चिया सीड्स फायबर से भरपूर होता है, ऐसे में आपका ये पेट लंबे समय तक भरकर रखेंगे और वजन कम करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा फ्रूट्स पानी से भरे हुए होते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखेंगे। दूध शरीर में गुड फैट्स को ब़ढ़ाता है, इससे आप मोटे नहीं होते बल्कि हेल्दी होते हैं। पीनट बटर आप अच्छे टेस्ट के लिए डाल रहे हैं, इसे स्किप भी सकते हैं। यही सेम नाश्ता लौरा रोजाना खाती रहीं और उनका वजन 15 किलो कम हुआ।

अन्य डायट और रूटीन

लौरा ने लिखा है कि मैं सिर्फ इस नाश्ते पर नहीं डिपेंड थी, बल्कि अन्य मील्स भी लेती थीं। लेकिन सभी मील छोटे और लो कैलोरी वाले होते थे। नाश्ते के बाद वह सीधा लंच और फिर डिर करके सो जाती थीं। इसके अलावा वह पिलाटे, कार्डियो, स्क्वॉट्स जैसी कई एक्सरसाइज रूटीन के साथ करती थीं।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
