सर्दियों में ठंड से हो जाता है बुरा हाल, घर के हर कोने में गर्माहट बनाए रखेंगे ये 5 इंडोर प्लांट्स

Indoor Plants To Stay Warm In Winters :

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही अगर आपका हाल भी ठंड से खराब होने लगता है, तो यह खबर आपको हल्की गर्माहट महसूस करवा सकती है। जी हां, आज आपको कुछ ऐसे इनडोर पौधों के बारे में बताएंगे जो ना सिर्फ हवा की गुणवत्ता में सुधार करके घर की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि वातावरण में मौजूद नमी के स्तर को भी नियंत्रित करके ठंड का अहसास कम करवाते हैं। इन पौधों को लगाने से घर प्राकृतिक रूप से गर्म महसूस होता है। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 इंडोर प्लांट्स के बारे में।

घर में गर्माहट रखने वाले 5 बेस्ट इंडोर प्लांट्स स्नेक प्लांट बेडरूम या लिविंग रूम में रखा जाने वाला यह पौधा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे हवा शुद्ध बनी रहती है। इस पौधे की खासियत यह है कि यह पौधा कम रोशनी और कम पानी में भी आसानी से उग जाता है, जो सर्दियों के लिए आदर्श है। आप इस पौधे को कम रोशनी या अप्रत्यक्ष सूरज की रोशनी वाली जगह पर रखें। इसके अलावा इस पौधे को ज्यादा पानी देने से बचें। ऐसा करने पर पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं।

पोथोस (मनी प्लांट) पोथोस के हरे-भरे पत्ते कमरे को फ्रेश और वॉर्म लुक देते हैं। यह कम रोशनी में भी बढ़ता है और हवा में नमी बनाए रखता है। इस पौधे को सर्दियों में खिड़की के पास रखें। इस पौधे की मिट्टी को हल्का नम रखें, इसके लिए आप हफ्ते में एक बार पानी दें। यह पौधा हवा शुद्ध रखने के साथ घर की सजावट में चार-चांद लगाता है।

पीस लिली स्पैथिफिलम की कुछ प्रजातियों को आमतौर पर स्पाथ या पीस लिली के रूप में भी जाना जाता है। पीस लिली को नमी पसंद है, इसलिए आप उन्हें बाथरूम में भी रख सकते हैं क्योंकि वहां नमी अधिक होती है। यह पौधा वातावरण से नमी को सोखकर कमरे में गर्माहट बनाए रखने में मदद करता है। ऐसा करते हुए पीस लिली इनडोर हीटिंग सिस्टम से होने वाली शुष्कता से भी लड़ता है। इसके सफेद फूल कमरे को शांत और सुंदर बनाते हैं। इस पौधे को कमरे की ऐसी जगह पर रखें जहां, सूरज की रोशनी सीधे ना पड़ती हो। पौधे की मिट्टी को नम रखें, लेकिन पानी जमा न होने दें।

एरिका पाम (अरेका पाम) यह एक इनडोर पौधा है जो कमरे के तापमान को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है और हवा को शुद्ध करने में सहायक होता है। इसके पंख जैसे पत्ते गर्माहट का एहसास करवाते हैं। आप इसे लिविंग रूम के खाली कोनों में रखकर उस जगह को और भी खूबसूरत बना सकते हैं।