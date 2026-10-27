धूल, धुएं और प्रदूषण से फेफड़ों की करनी है देखभाल? काम आएंगी ये 5 जड़ी-बूटियां और सुपरफूड्स

धूल, धुएं और प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर ही होता है। सर्दियों के दिनों में बढ़े हुए प्रदूषण के दौरान फेफड़ों का बचाव करने और हेल्द रखने के लिए 5 जड़ी-बूटियां और सुपरफूड्स को डायट में शामिल कर सकते हैं।

फेफड़े हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक हैं। ये शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम करते हैं। ऐसे में धूल, धुआं और प्रदूषण का गंभीर असर सीधा फेफड़ों पर होता है। दरअसल, प्रदूषित हवा में मौजूद बारीक कण सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचकर सूजन और जलन पैदा कर सकते हैं। ज्यादादेर तक प्रदूषण में रहने सेखांसी, सांस फूलना, घरघराहट और अस्थमा जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। सर्दियां शुरू होते ही प्रदूषण तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसे में यहां हम 5 जड़ी-बूटियां और सुपरफूड्स का कॉम्बो बता रहे हैं जो फेफड़ों को धूल, धुएं और प्रदूषण से बचाव करने में मददगार साबित हो सकते हैं।

5 जड़ी-बूटियां और सुपरफूड्स का कॉम्बो 1) वसाका और शहद फेफड़ों के अंदर जमा हुए म्यूकस को खत्म करने के लिए ये दोनों चीजें बेहतरीन हैं। वसाका आयुर्वेद की सबसे ज्यादा विश्वास वाली जड़ी बूटी है जो फेफड़े के अंदर छिपे म्यूकस को ढीला करने में मदद करती है। इसके अलावा शहद भी ट्रेडिशनली श्वांस नली और कफ को शांत करने में मदद करता है। आप वसाका काढ़ा में एक चम्मच शहद मिलाकर पी सकते हैं। बहुत ज्यादा गरम काढ़ा नहीं पीना है गुनगुना पिएं।

2) कंठकरी और सूखा अदरक बहुत से लोगों को थोड़ी वॉक करने या फिर सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूलने की समस्या होती है। इससे निपटने के लिए ये दोनों चीजें फायदेमंद होती हैं। कंठकरी का इस्तेमल सांस से जुड़ी समस्या में फायदेमंद है। ये श्वांस नली को खुला रखने में मदद करती है। सूखा अदरक शरीर को गर्म रखता है और फेफड़ों से कफ को तोड़ने में मदद करता है। इन दोनों चीजों को पानी में 5 मिनट के लिए उबाल लें और फिर घुंट-घुंट करके गुनगुना पिएं।

3) मुलेठी और तुलसी धुएं और प्रदूषण के कारण लाल और उत्तेजित हो चुके वायुमार्गों के लिए मुलेठी और तुलसी अच्छी हैं। मुलेठी का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से सांस की नली की जलन को शांत करने और उसे साफ करने में मदद के लिए किया जाता है।तुलसी प्रदूषण और मौसमी समस्याओं के दौरान फेफड़ों को सहारा देने के लिए जानी जाती है। मुलेठी के एक छोटे टुकड़े को तुलसी की पत्तियों के साथ उबालें और इसे गर्म-गर्म पिएं।

4) थाइम और आंवला प्रदूषण भरे दिनों में फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में, सांस की नलियों को आराम देने और उन्हें साफ रखने के लिए पारंपरिक रूप से थाइम का इस्तेमाल किया जाता है। आंवला विटामिन C से भरपूर होता है और प्रदूषण के कारण होने वाले तनाव से लड़ने में मदद करता है। रोजाना थाइम की चाय पिएं और एक कच्चा आंवला खाएं या उसका जूस लें।

5) बनाफशा और इलायची अगर सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही हो या सांस उथली लग रही हो, तो सांस की नली के भारीपन और जकड़न को कम करने के लिए पारंपरिक रूप से बनफशा का इस्तेमाल किया जाता है। हरी इलायची भी गहरी और आसान सांस लेने में मदद करती है। इन दोनों को 5 मिनट तक गर्म पानी में भिगोकर रखें और फिर धीरे-धीरे पिएं।