सिर्फ 30 दिन में चाहिए फ्लैट बेली? एक्सपर्ट की बताई ये 5 टिप्स आज से ही शुरू कर दें!

बॉडी फिट हो तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, जो पर्सनेलिटी पर साफ झलकता है। हालांकि आजकल के लाइफस्टाइल में फिट रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ज्यादातर काम तो बैठे रहने का होता है, जिस वजह से ज्यादातर लोगों की तोंद निकल आती है। ये बेली फैट सबसे जिद्दी होता है, जो डाइटिंग और एक्सरसाइज के बाद भी बड़ी मुश्किल से जाता है। कई लोग तो ओवरऑल फिट होते हैं लेकिन उनका बेली फैट नहीं जाता। अगर आप भी फ्लैट बेली के सपने देख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो आज की टिप्स आपके बड़े काम आएंगी। वेट लॉस एक्सपर्ट डॉ शिखा शर्मा ने 5 टिप्स साझा की हैं, जो महीने भर में ही आपको कमाल का रिजल्ट देंगी।

डाइट में सॉल्यूबल फाइबर शामिल करें डॉ शिखा कहती हैं कि अगर आपको महीने भर में ही फ्लैट बेली चाहिए तो अपनी डाइट में सॉल्यूबल फाइबर को शामिल करें। इसके लिए आप फल, सब्जियां, जौ, ओट्स और दालें खा सकते हैं। दरअसल फाइबर आपके पाचन को भी दुरुस्त रखता है और आपका पेट भी देर तक भरा रहता है।

हर मील में हो प्रोटीन डॉ शिखा कहती हैं कि वेट लॉस के लिए आपकी हर मील में थोड़ा-थोड़ा प्रोटीन जरूर होना चाहिए। ये फैट लॉस में और मसल बिल्ड करने में मदद करता है। खासतौर से अगर आपके पेट के आसपास चर्बी जमा है, तो आपको प्रोटीन जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। कोशिश करें कि तोफू, सोया चंक्स, पनीर, दाल, राजमा, छोले, अंडे या चिकन जैसी प्रोटीन रिच चीजें अपनी हर मील में जरूर शामिल करें।

रोजाना इतनी देर करें वॉक डॉ सलाह देती हैं कि आपको रोजाना वॉक जरूर करनी चाहिए। रोज सुबह और शाम कम से कम 30-30 मिनट की ब्रिस्क वॉक जरूर करें। इससे बेली फैट तेजी से कम होता है और ओवरऑल भी आप फिट महसूस करते हैं।

7 बजे से पहले खत्म करें डिनर आयुर्वेद हो या मॉडर्न साइंस, दोनों इस बात पर सहमत हैं कि डिनर जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। ये एक सिंपल रूल मोटापे और बीमारियों दोनों को आपसे दूर रखेगा। डॉ शिखा भी यही सलाह देती हैं कि बेली फैट या ओवरऑल वेट लॉस करना है, तो रोजाना शाम 7 बजे से पहले डिनर करने की आदत जरूर डाल लें।