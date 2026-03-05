बेड पर लेटकर करें ये 5 एक्सरसाइज, जांघ की ढीली स्किन होगी टाइट

5 Bed Exercise to tighten loose thigh muscles: जांघ के आसपास की ढीली हो रही मसल्स को टाइट करने के लिए बिस्तर पर लेटकर ये 5 तरह की एक्सरसाइज करें। उम्र बढ़ने के साथ पैरों को मजबूत बनाने में करेंगी मदद।

उम्र बढ़ने के साथ जांघ के आसपास की स्किन काफी लूज होकर लटकने लगती है। और, जब ये आपस में रगड़ खाती हैं तो रैशेज हो जाते हैं। यहीं नहीं उम्र बढ़ने के साथ अपने पैरों, लोअर एरिया, हिप को मजबूती देने के लिए जांघों की मसल्स का ध्यान रखना जरूरी है। जिसे आमतौर पर लोग इग्नोर करते हैं। जबकि जांघ की मसल्स हिप को स्थिर रखने, सीढ़ियां चढ़ने, वॉक करने और खड़े होने में हेल्प करती हैं। जांघ की मसल्स को स्ट्रांग करने की एक्सरसाइज आपको ज्यादा मजबूत फील कराएगी। इसलिए ये बेड पर लेटकर की गई एक्सरसाइज आपके लिए फायदेमंद होगी।

आखिर बेड पर लेटकर ही क्यों करें एक्सरसाइज दरअसल, बेड पर लेटकर एक्सरसाइज करने से आपको जांघों पर ज्यादा फोकस करने में मदद मिलेगी और मसल्स इंगेजमेंट भी पूरी तरह से होगा। तो जानें कौन सी 5 एक्सरसाइज करने से जांघ की मसल्स होगी मजबूत

साइड थाईज रेसेज बिस्तर पर लेटकर एक साइड हो जाएं और ऊपर वाले पैर को घुटनों से मोड़कर पेट के आगे रखें और दूसरे पैर को उठाएं। आगे रखे पैर की वजह से दूसरे पैर को उठने में मुश्किल होगी और आपको ज्यादा इंगेज होकर ये एक्सरसाइज रिपीट करनी होगी। इससे लेग कंट्रोल इंप्रूव होगा और ओवरऑल लोअर बॉडी सपोर्ट बढ़ेगा।

पिलो स्क्विज पिलो स्क्विज एक्सरसाइज जांघ के अंदरूनी मसल्स में टेंशन जनरेट करेगी। जिससे ये एरिया ज्यादा मजबूत बनेगा। साथ ही ये हिप स्टेबिलिटी और लेग कंट्रोल में भी मदद करेगा। पेल्विक फ्लोर को मजबूत बनाने के लिए भी ये एक्सरसाइज करना फायदेमंद होता है। इसे करने के लिए बिस्तर पर लेटकर दोनों पैर को घुटनों से मोड़ लें। अब दोनों घुटनों के बीच में तकिया को फंसाएं और तेजी से घुटनों की मदद से प्रेस करें। ऐसा करने से जांघ की मसल्स ज्यादा इंगेज होंगी और टोन बनेंगी।

ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज विद थाइज स्क्विज दोनों पैरों के बीच में तकिया को फंसाकर कमर से हिप को उठाएं। इस दौरान दोनों हाथों को बगल में कमर के पास स्थिर रखें। 15 से 20 बार रिपीटिशन करें। ये एक्सरसाइज लोअर बॉडी में कॉर्डिनेशन को बढ़ाती है। पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रांग बनाती है और साथ ही जांघ के अंदरूनी हिस्से की लूज हो रही मसल्स को टाइट करने में मदद करेगी।

सीटेड इनर थाई पल्सेज बेड पर बैठकर जमीन पर पैर लटकाएं और दोनों घुटनों के पास बॉल को फंसाकर उसे प्रेस करें। दोनों थाईज के पास बॉल को फंसाकर प्रेस करने से पैरों में कंट्रोल बेहतर होता है और बड़ी उम्र के लोगों के लिे पैरों में कॉर्डिसेशन बैठाने के लिए ये बेहतरीन एक्सरसाइज है।