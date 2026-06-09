बिना जिम जाए पेट की चर्बी कम करने के लिए रोज 14 रेप्स में करें ये 5 एक्सरसाइज, जानें करने का सही तरीका

पेट की चर्बी वाली समस्या से आजकल हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। अगर आप भी बेली फैट से तंग आ चुकी हैं, तो कुछ एक्सरसाइज घर पर रोजाना कर इसे कम कर सकती हैं। बस शर्त यही है कि इन एक्सरसाइज को आपको डेली करना पड़ेगा।

बेली फैट की समस्या आजकल आम हो चुकी है। पहले महिलाओं में पेट की चर्बी की समस्या बच्चा होने के बाद होती थी लेकिन अब ये पहले से ही बन चुकी है। पेट की बढ़ी हुई चर्बी के साथ कई बार शर्मिंदगी महसूस होती है। टाइट कपड़े पहनने से पहले बॉडी फिक्सर पहनना पड़ता है, जिससे निकला हुआ पेट बाहर न दिखे। अगर आप भी इन चीजों से तंग आ चुकी हैं, तो अब कुछ एक्सरसाइज करने का मन बना लीजिए। आपको एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, बस घर पर एक से डेढ़ घंटा निकालना पड़ेगा। आपको हम 5 एक्सरसाइज बताएंगे तो बेली फैट कम करने में मदद करेंगी और हर एक्सरसाइज को करीब 14 बार करना है। तो चलिए बताते हैं पेट की चर्बी किन एक्सरसाइज से कम हो सकती है।

पेट में चर्बी क्यों जमा होती है? आजकल हर कोई निकले हुए पेट से परेशान है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आप ज्यादा तला भुना, जंक फूड, मीठा खाते हैं, तो पेट की चर्बी बढ़ जाएगी। इसके अलावा घंटों तक लंबा बैठने या फिर खड़ा रहने से भी पेट निकल आता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और आपका शरीर एक्टिव नहीं है, तो बेली फैट की समस्या बनी रहेगी। इसके अलावा तनाव, कम नींद, बढ़ती उम्र और हार्मोनल बदलाव भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? 1. बाइसिकल क्रंचेस (Bicycle Crunches) बाइसिकल क्रंचेस पेट की मांसपेशियों, खासकर एब्स और ऑब्लिक्स (कमर के दोनों तरफ की मांसपेशियां) को मजबूत बनाने वाली प्रभावी एक्सरसाइज है।

कैसे करें- पीठ के बल मैट पर लेट जाएं। दोनों हाथों को सिर के पीछे रखें। घुटनों को मोड़कर पैरों को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाएं। दाएं घुटने को छाती की ओर लाएं और साथ ही बाएं कंधे को उठाकर दाईं ओर मोड़ें, ताकि बाईं कोहनी दाएं घुटने की तरफ आए। अब दूसरी तरफ यही प्रक्रिया दोहराएं। लगातार साइकिल चलाने जैसी गति में दोनों तरफ मूवमेंट करें।

2. बर्ड डॉग (Bird Dog) बर्ड डॉग कोर, पीठ और हिप्स की मजबूती बढ़ाने के साथ-साथ शरीर का संतुलन सुधारने में मदद करती है।

कैसे करें- हाथों और घुटनों के बल टेबलटॉप पोजीशन में आएं। हाथ कंधों के नीचे और घुटने कूल्हों के नीचे रखें। दायां हाथ आगे की ओर और बायां पैर पीछे की ओर सीधा फैलाएं। शरीर को सीधी रेखा में रखते हुए 2-3 सेकंड रुकें। वापस शुरुआती स्थिति में आएं। अब बायां हाथ और दायां पैर फैलाकर दोहराएं।

3. डेडलिफ्ट्स (Deadlifts) डेडलिफ्ट्स पूरे शरीर, खासकर पीठ, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स और कोर को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज है। शुरुआती लोग बिना वजन या हल्के वजन से शुरुआत कर सकते हैं।

कैसे करें- पैरों को कंधों की चौड़ाई जितना खोलकर खड़े हों। पीठ सीधी रखते हुए कूल्हों से आगे की ओर झुकें। दोनों हाथों से डंबल या वजन पकड़ें। छाती को ऊपर रखते हुए एड़ियों पर दबाव डालकर खड़े हो जाएं। ऊपर पहुंचकर ग्लूट्स को हल्का टाइट करें। धीरे-धीरे वापस शुरुआती स्थिति में आएं।

4. लेग हग्स (Leg Hugs) लेग हग्स पेट और हिप फ्लेक्सर्स को सक्रिय करने के साथ-साथ निचले शरीर की लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है।

कैसे करें- सीधे खड़े हो जाएं। दाएं घुटने को ऊपर उठाकर दोनों हाथों से पकड़ें। घुटने को धीरे-धीरे छाती की ओर खींचें। 1-2 सेकंड रोकें और पैर नीचे रखें। अब बाएं पैर से यही प्रक्रिया दोहराएं। बारी-बारी से दोनों पैरों के साथ एक्सरसाइज करें।

5. रीच थ्रू एक्सरसाइज (Reach Through Exercise) रीच थ्रू एक्सरसाइज पेट के साइड वाले हिस्से (ऑब्लिक्स) और कोर को मजबूत बनाने में मदद करती है।

कैसे करें- साइड प्लैंक की स्थिति में आएं या घुटनों के बल साइड सपोर्ट लें। ऊपर वाला हाथ सीधा ऊपर उठाएं। अब उस हाथ को शरीर के नीचे से दूसरी तरफ निकालने की कोशिश करें।फिर हाथ को वापस ऊपर ले जाएं। निर्धारित रेप्स पूरे करें और दूसरी तरफ दोहराएं।

ध्यान दें- इन एक्सरसाइज के आपको रोजाना 14 रेप्स करने हैं। पहले एक तरफ के 14 रेप्स और फिर दूसरी तरफ से। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले सिर्फ 5 रेप्स से शुरू करें और फिर धीरे-धीरे बढ़ाते जाएं। ध्यान रखना है कि इन एक्सरसाइज को रोजाना करना है और अपनी गर्दन-पीठ-कमर पर ज्यादा जोर न दें। अगर आप चाहें तो किसी फिटनेस ट्रेनर या डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं।